|
Политолог Безпалько назвал три "антимайданных" сценария в Белоруссии
10 августа 2020, 16:25 • 104 • Политика
Член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям политолог Богдан Безпалько в беседе с Царьградом назвал три возможных сценария развития событий в Белоруссии, которые могли бы предотвратить "майдан", схожий с украинским. При этом, по его словам, чем масштабнее будут протесты, тем жёстче будет подавление.
Он отметил, что первый сценарий - это жёсткое подавление.
"Янукович в то время испугался. Отказался выдать войскам боеприпасы, отказался им отдать приказ. В результате чего войска с полицией оказались брошенными. И, соответственно, они не смогли подавить те акции, которые мы сейчас знаем как "революцию достоинства", - сказал Безпалько в беседе с корреспондентом Царьграда.
Второй вариант - это компромисс, отметил политолог.
"То есть предложить тем, кто протестует, какие-либо варианты, которые могут устроить обе стороны", - сказал он, отметив, что такой вариант маловероятен из-за того, что обе стороны настроены радикально.
В связи с этим предложение какой-нибудь государственной должности Тихановской или кому-либо из альтернативных кандидатов, вероятно, не разрешит конфликта. "Потому что они выступают не столько за какие-то идеи или там, скажем, за какие-то партии, а за то, чтобы Лукашенко ушёл с поста президента Белоруссии", - подчеркнул Безпалько.
Он добавил, что также может быть и третий вариант: "Когда вмешается третья сторона".
"Вмешавшись в процесс политического урегулирования в Белоруссии, третья сторона может существенно усилить позиции либо Лукашенко, либо оппозиции. И сместить чашу весов, соответственно, в пользу одной стороны. Пока что этот вариант тоже не просматривается", - сказал он.
При этом сам политолог больше склоняется к тому, что первый вариант более реален на сегодняшний день.
"Чем масштабнее будут протесты, тем жёстче будут подавляться", - подчеркнул он.
104
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 августа 2020, 04:15
|
06 августа 2020, 21:40
|
07 августа 2020, 12:20
|
04 августа 2020, 23:50
|
04 августа 2020, 00:25
|
10 августа 2020, 05:25
|
05 августа 2020, 15:25