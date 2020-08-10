Политолог Безпалько назвал три "антимайданных" сценария в Белоруссии

Он отметил, что первый сценарий - это жёсткое подавление.

"Янукович в то время испугался. Отказался выдать войскам боеприпасы, отказался им отдать приказ. В результате чего войска с полицией оказались брошенными. И, соответственно, они не смогли подавить те акции, которые мы сейчас знаем как "революцию достоинства", - сказал Безпалько в беседе с корреспондентом Царьграда.

Второй вариант - это компромисс, отметил политолог.

"То есть предложить тем, кто протестует, какие-либо варианты, которые могут устроить обе стороны", - сказал он, отметив, что такой вариант маловероятен из-за того, что обе стороны настроены радикально.

В связи с этим предложение какой-нибудь государственной должности Тихановской или кому-либо из альтернативных кандидатов, вероятно, не разрешит конфликта. "Потому что они выступают не столько за какие-то идеи или там, скажем, за какие-то партии, а за то, чтобы Лукашенко ушёл с поста президента Белоруссии", - подчеркнул Безпалько.

Он добавил, что также может быть и третий вариант: "Когда вмешается третья сторона".

"Вмешавшись в процесс политического урегулирования в Белоруссии, третья сторона может существенно усилить позиции либо Лукашенко, либо оппозиции. И сместить чашу весов, соответственно, в пользу одной стороны. Пока что этот вариант тоже не просматривается", - сказал он.

При этом сам политолог больше склоняется к тому, что первый вариант более реален на сегодняшний день.

"Чем масштабнее будут протесты, тем жёстче будут подавляться", - подчеркнул он.