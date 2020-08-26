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Политолог: бегство Лукашенко из Белоруссии неизбежно
26 августа 2020, 22:05 • 204 • Политика
Эксперт уверен, что период Батьки уже близок к концу
"Дрейф" президента Белоруссии Александра Лукашенко – лишь вопрос времени. Лидер оказался не готов к такому развитию событий. Соответствующее заявление сделал украинский политолог Андрей Золотарев.
Специалист считает, что подходящей кандидатурой мог бы стать Валерий Цепкало, однако он не вполне профпригоден за отсутствием нужной харизмы и недостатком рейтинга. Вероятнее всего, ставку нужно сделать на главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
Золотарев уверен: сейчас уже можно говорить о "начале конца" президентства Лукашенко – вряд ли лидер останется на руководящей должности дольше чем на шесть лет. Скорее всего, считает он, дело идет к замене действующего главы Республики на более "рукопожатную" с Западом фигуру. А сам "дрейф" Лукашенко – неизбежное явление.
Политолог добавил, что экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая находится в Литве – личность в этой игре "декоративная", попавшая в политику волей случая. А Цепкало – довольно значимая фигура. Когда-то он сам работал в команде с Батькой и был послом Республики в Штатах. Вашингтон может сделать на него ставку, однако рейтинг у него не высок – в отличие от Бабарико, которого и посадили как более опасного хищника, заявил Золотарев в эфире ЮТуб-канала UKRLIFE.TV.
Политолог уверен: Лукашенко оказался не готов к происходящим событиям.
"Надо контролировать повестку дня и контролировать эмоции. А пытаться перекрыть все ходы – это нереально", – считает Золотарев.
Ранее стало известно, что работник управления многосторонней дипломатии МИД Белоруссии Николай Керножицкий уволился в знак протеста.
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