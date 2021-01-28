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Политолог: Байден разочарует "украинских патриотов", мечтающих о реванше в Донбассе

28 января 2021, 13:00  •  142 • Политика
Как считает политолог Владимир Воля, новый президент США Джо Байден разочарует "украинских патриотов", мечтающих о реванше в Донбассе. Речь идёт о выделении финансовой помощи, поддержке Киева и давлении на Москву.
На Украине многие радикалы ожидали, что с появлением в Белом доме Джо Байдена политика США по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе резко изменится, однако не стоит рассчитывать на это. Такое мнение в интервью РИА ФАН озвучил эксперт Украинского института политики Владимир Воля.
Так называемые украинские патриоты надеялись, что американцы сразу же начнут заваливать ВСУ современным оружием и усилят давление на Москву. Но политика Байдена будет направлена на сдерживание России при одновременном недопущении эскалации конфликта.
"Да, возможно, санкционное давление на РФ со временем будет расти, но оно никогда не перейдёт те "красные линии", за которыми возможен серьёзный политический конфликт. Администрация Байдена не станет так сильно давить на Москву, чтобы та "дала" Донбасс", - уверен политолог.
Что касается "нормандского формата", то Штатам нет смысла включаться в него. У американцев и так есть веское слово в переговорах, а вмешательство только разозлит Москву, Париж и Берлин.
Как утверждает Воля, ежегодно Вашингтон выделяет Киеву около 700 миллионов долларов, из которых 250 миллионов идут на военные нужды. Этот объём средств в Белом доме считают достаточным. К тому же Байдену необходимо сейчас решать внутренние проблемы: финансовый кризис, прививочная кампания и так далее.
Как ранее заявил военный эксперт Константин Сивков, российская сторона не должна игнорировать военные учения с участием американских военных, которые были организованы в Румынии. В НАТО готовятся к созданию группировок, способных вести крупномасштабные наступательные действия.
"Главное - это отработка практических действий в короткое время по переброске крупных соединений войск контингента США, развёртывание их у наших границ и ведение крупномасштабных боевых действий с применением оперативно-тактических ракетных комплексов сухопутными войсками", - поведал Сивков телеканалу "360".

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