Политолог: Байден пытается "встряхнуть" Европу учениями НАТО

Как отметил политолог Андрей Кошкин, президент США Джо Байден пытается "встряхнуть" Европу учениями НАТО. Конфликт в Донбассе также является аргументом для Вашингтона при выстраивании диалога с союзниками и оппонентами.

Вашингтон пытается "встряхнуть" Европу на геополитической арене после ухода Дональда Трампа с поста президента США. Об этом РИА ФАН заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Трамп пытался дистанцироваться от Европы, тогда как новый глава Штатов Джо Байден напоминает партнерам, что Белый дом вернулся во "главу стола". Встряхнуть же европейцев он пытается при помощи учений.

"Здесь еще накладывается киевский конфликт. Сейчас идет перебрасывание войск, которое накладывается на обострение ситуации в Донбассе", - отметил он.

Кошкин не исключает, что учения НАТО также являются удобным фоном для телефонных переговоров между Белым домом и Кремлем. Это также аргумент для решения проблем, назревших в Европе.

Как ранее заявил сайту 360tv.ru депутат Государственной Думы Дмитрий Новиков, власти России не могут оставить без внимания активизацию войск НАТО вблизи своих границ. Однако перед Москвой сейчас стоит куда более глобальная задача.

НАТО хочет вынудить Россию уйти с мировой арены, что позволит Вашингтону переключить внимание на борьбу с Китаем. И Украина может выступить в качестве плацдарма, хотя никто её в состав альянса не возьмёт.

Дипломатическими и военными путями ситуацию не изменить. Поэтому Москва должна сформировать новую социально-экономическую модель, которая позволит стране развиваться и противостоять любым внешним угрозам.