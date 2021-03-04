Политолог: Байден ни за что не откажется от "маленьких победоносных войн"

Новый президент США Джо Байден ни за что не откажется от тактики "маленьких победоносных войн", считает политолог Андрей Коробов.

Власти США ни за что не откажутся от своей излюбленной тактики "маленьких победоносных войн", хотя команда нового президента Джо Байдена говорит об обратном. Об этом поведал газете "Взгляд" политолог-американист Андрей Коробов.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен отказаться от тактики по свержению "авторитарных режимов" за счет военных интервенций. Коробов считает, что американский дипломат лукавит.

Члены команды Байдена является адептами школы либерального интервенционизма, который заключается в насильственном "экспорте демократии". Такого подхода придерживались почти все президенты США, кроме Дональда Трампа.

"Клинтон, Буш, Обама считали, что надо менять те режимы, которые нарушают базовые права человека, угрожают Соединенным Штатам, а на их месте ставить те режимы, которые отвечают ожиданиям США и их западных партнеров", - поведал эксперт.

Недавно американцы атаковали лагеря шиитской милиции в Сирии, что только потверждает воинственные намерения США. Политолог прогнозирует, что инциденты возможны на Ближнем Востоке и в Латинской Америки.

Как считает военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, вооружённый конфликт между Россией и США может начаться сразу в трёх точках мира. Речь идёт о Чёрном море, Донбассе и Арктике.

В первом случае напряжённость в регионе создают амбиции Вашингтона, усиление присутствия НАТО в Румынии и поддержка ВСУ. В Донбассе эскалацию конфликта провоцирует желание Киева вернуть Крым, ДНР и ЛНР. Поддержку украинскими радикалам оказывают американцы, поставляя инструкторов и летальное оружие.

НАТО могут попытаться усилить за счёт дополнительного пояса из стран, которые не могут претендовать на вступление в альянс по формальным причинам. Конфликт способен вспыхнуть буквально из-за одного выстрела, произведённого с территорий Украины, Грузии и Молдавии в сторону России, пишет РИА ФАН.

А военный обозреватель Александр Жилин отметил, что в случае эскалации конфликта в Донбассе страны Запада возложат ответственность на Москву. Он проводит параллели с конфликтом в Южной Осетии, когда в агрессии обвинили не Грузию, а Россию.

Это произойдёт и в том случае, если Украина атакует Донецкую и Луганскую народные республики.