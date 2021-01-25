Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до ...
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
Главная / Украина

Политолог: Байден не забыл, как Зеленский вилял хвостом перед Трампом

25 января 2021, 19:55  •  198 • Украина
Любой американский президент, который захочет вновь включить Украину в активную борьбу против России, должен понимать, что президент Украины Владимир Зеленский — слабый руководитель, и еще слабее он будет в роли потенциального поджигателя войны. Об этом в комментарии ФАН заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

В поисках химии

Владимир Зеленский сможет найти общий язык с хозяином Белого дома Джо Байденом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба выразил уверенность, что новый президент США сначала поговорит с Владимиром Зеленским, а затем захочет встретиться с ним лично. Кроме того, главы государств смогут найти общий язык, потому что перед ними стоят одинаковые задачи по примирению граждан.
«Я думаю, что эта химия, как любят говорить американцы, обязательно сработает», — добавил Кулеба.

Зеленский вилял хвостом перед Трампом

Дмитрий Родионов назвал заявление главы украинского МИД «пустыми хотелками Киева». Во-первых, никакой химии в международной политике не бывает. Бывает только следование интересам, которые могут совпадать. Если говорить о политике в отношении России, тут интересы США и Украины совпадают, вернее, интересы Штатов, заключающиеся в продолжении политики использования Украины в качестве антироссийского плацдарма, и интересы украинских элит — к народу Украины это отношения не имеет.
«Вот только нужен ли Зеленский Байдену — большой вопрос. Байден, если кто помнит, считался большим другом Порошенко — оппонента нынешнего украинского президента, и ему удобнее вести диалог с ним. Конечно, после очередного скандала с публикацией их переговоров Байден может потерять доверие к Порошенко. Но Зеленскому от этого вряд ли будет выгода — ведь Байден, несомненно, не забыл, как Дональд Трамп давил на Зеленского, пытаясь выудить из Украины компромат на него, как Зеленский вилял хвостом», — пояснил Дмитрий Родионов.
Тем более, заметил эксперт, любой американский президент, который захочет вновь включить Украину в активную борьбу против России, должен понимать, что Зеленский слабый руководитель, и еще слабее он будет в роли потенциального поджигателя войны. Если США захотят раскачать ситуацию, то им понадобится другой президент. Так что Зеленскому не стоит обольщаться.
«Заявление же Кулебы — это дежурная мантра, которая необходима для подчеркивания лояльности. Помните, как они за Трампом гонялись, чтобы глава МИД просто мог сфоткаться с президентом? Теперь будут так же гоняться за Байденом. Но у Байдена сейчас дела поважнее, ему не до Украины. Пока. Когда у него дойдут руки до Украины, боюсь, Зеленскому и его команде это не понравится», — заключил Дмитрий Родионов.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что киевские политики начали соревноваться за право стать «любимой женой» Байдена.
Автор: Максим Вручный

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



198
Источник
Похожие новости
25 января 2021, 08:55
Киев в панике: BBC считает города Крыма российскими
25 января 2021, 16:15
Языковой вопрос на Украине может толкнуть Одессу и Харьков «на выход»
25 января 2021, 08:55
Ходаковский: Азаров был абсолютно чужд Януковичу
25 января 2021, 16:15
Киевские политологи сравнили «берлинского пациента» с Гитлером
25 января 2021, 17:10
Убийца-неонацист Стерненко начал терроризировать поэтессу майдана Евгению Бильченко
25 января 2021, 17:10
Подпольные богадельни
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 января 2021, 16:00
Меркель поставила России условие по вакцине от COVID-19
21 января 2021, 07:45
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
22 января 2021, 13:05
Картинка с Путиным вывела из себя американского эксперта
23 января 2021, 19:20
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
24 января 2021, 15:30
"Он открыл глаза всем": На "прогулке Навального" москвичка с палкой устроила своё шоу
22 января 2021, 09:25
«Вата подняла голову! Без вмешательства Байдена нас перережут» – экс-боевик АТО
23 января 2021, 01:55
"Это было предупреждением": "Симпсоны" опять напророчили будущее. Даже Собчак удивилась
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.