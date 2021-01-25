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Политолог: Байден не забыл, как Зеленский вилял хвостом перед Трампом
25 января 2021, 19:55 • 198 • Украина
Любой американский президент, который захочет вновь включить Украину в активную борьбу против России, должен понимать, что президент Украины Владимир Зеленский — слабый руководитель, и еще слабее он будет в роли потенциального поджигателя войны. Об этом в комментарии ФАН заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
В поисках химии
Владимир Зеленский сможет найти общий язык с хозяином Белого дома Джо Байденом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба выразил уверенность, что новый президент США сначала поговорит с Владимиром Зеленским, а затем захочет встретиться с ним лично. Кроме того, главы государств смогут найти общий язык, потому что перед ними стоят одинаковые задачи по примирению граждан.
Зеленский вилял хвостом перед Трампом
Дмитрий Родионов назвал заявление главы украинского МИД «пустыми хотелками Киева». Во-первых, никакой химии в международной политике не бывает. Бывает только следование интересам, которые могут совпадать. Если говорить о политике в отношении России, тут интересы США и Украины совпадают, вернее, интересы Штатов, заключающиеся в продолжении политики использования Украины в качестве антироссийского плацдарма, и интересы украинских элит — к народу Украины это отношения не имеет.
Тем более, заметил эксперт, любой американский президент, который захочет вновь включить Украину в активную борьбу против России, должен понимать, что Зеленский слабый руководитель, и еще слабее он будет в роли потенциального поджигателя войны. Если США захотят раскачать ситуацию, то им понадобится другой президент. Так что Зеленскому не стоит обольщаться.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что киевские политики начали соревноваться за право стать «любимой женой» Байдена.
Автор: Максим Вручный
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