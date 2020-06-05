Политолог Баширов предупредил об "основном риске" электронного голосования

Отметим, что комиссия не одобрила проведение электронного голосования в Санкт-Петербурге, Красноярском крае и Карелии.

"Я хочу поблагодарить регионы, которые подали заявки, - отметила председатель ЦИК Элла Памфилова. - Понятно, что ёмкость портала не позволяет проводить во всех регионах".

При этом политолог Марат Баширов отметил, что электронное дистанционное голосование несёт в себе определённые риски.

"Основной риск для системы в том, что начнут голосовать те, кто раньше не ходил на выборы: молодёжь, протестники и просто ленивые граждане", - отметил он.

По словам Баширова, "этот дополнительный приток может кардинально поменять картину результатов".

"На голосовании по Конституции это вряд ли отразится, а вот на выборах губернаторов или партийном голосовании в Госдуму - ещё как", - подчеркнул он.

Фото: Скриншот Telegram/Марат Баширов