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Политолог Баширов предупредил об "основном риске" электронного голосования

05 июня 2020, 12:55  •  53 • Политика
Политолог Марат Баширов назвал основной риск электронного голосования за поправки в Конституцию. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что ЦИК утвердил электронное дистанционное голосование в Москве и Нижегородской области.
Отметим, что комиссия не одобрила проведение электронного голосования в Санкт-Петербурге, Красноярском крае и Карелии.
"Я хочу поблагодарить регионы, которые подали заявки, - отметила председатель ЦИК Элла Памфилова. - Понятно, что ёмкость портала не позволяет проводить во всех регионах".
При этом политолог Марат Баширов отметил, что электронное дистанционное голосование несёт в себе определённые риски.
"Основной риск для системы в том, что начнут голосовать те, кто раньше не ходил на выборы: молодёжь, протестники и просто ленивые граждане", - отметил он.
По словам Баширова, "этот дополнительный приток может кардинально поменять картину результатов".
"На голосовании по Конституции это вряд ли отразится, а вот на выборах губернаторов или партийном голосовании в Госдуму - ещё как", - подчеркнул он.
Фото: Скриншот Telegram/Марат Баширов

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