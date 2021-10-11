Политолог Бабич сбросил маску с Виктории Нуланд: "Личность абсолютно ничтожная"

Виктория Нуланд, которая прилетает сегодня в Россию, хоть и занимает важный пост в Белом доме, на самом деле мало что решает в политике, уверен политолог Дмитрий Бабич. Он не сомневается, что Нуланд - "личность абсолютно ничтожная", а все её ходы заранее понятны.

СМИ сообщили, что на 11-13 октября запланирован официальный визит в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Ради этого, как рассказала спикер МИД Мария Захарова, Вашингтон даже исключил ряд граждан России из санкционных списков.

Эту новость эксклюзивно для Царьграда прокомментировал политолог Дмитрий Бабич. Сама Нуланд, по мнению эксперта, "личность абсолютно ничтожная", а все её ходы абсолютно понятны.

Нуланд - это человек, не способный на компромиссы. Она абсолютно самодовольна, глупа. Знает Россию с чисто негативной стороны. По собственной глупости она записалась в юности на корабль с советскими рыбаками и полгода провела в Тихом океане, в тяжелейших условиях. Ну, чтобы на это согласиться, надо было быть идиоткой, какой она и является,

- не стал стесняться в выражениях Бабич.

В итоге, напомнил наш собеседник, у Нуланд остались "очень плохие впечатления" о нашей стране и наших людях. "И теперь её желание обязательно приехать в Россию, а не провести встречу на какой-то нейтральной территории - это проявление вот этого её настырного характера и безмозглости", - уверен политолог.

Нуланд, по его мнению, едет в Москву для того, чтобы выдвигать условия "о прекращении Россией своего нехорошего поведения".

Тем не менее, судя по всему, в США возобладал более разумный и более компромиссный подход к России, считает Бабич: "Они прикинулись не сумасшедшими. И визит Нуланд - это часть обмена: то есть Россия как бы снимает запрет на посещение госпожой Нуланд России, а Запад, наверное, попридержит или как-то уменьшит хотя бы этот скандальный список из 35 человек".