Политолог Асафов назвал главных сторонников онлайн-голосования

Среди сторонников политических партий, которые примут участие в борьбе за мандаты Государственной думы, наиболее положительно к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) относятся избиратели «Единой России». Меньше всего сторонников ДЭГ среди коммунистов и тех, кто поддерживает партию «Новые люди». Об этом говорят результаты онлайн-опроса среди пользователей московских протестных групп в Facebook, которые опубликовал в своем Telegram-канале политолог Александр Асафов.

После изучения 1 тыс. анкет автор исследования пришел к выводу, что партийные предпочтения влияют на выбор способа голосования. По данным опроса, 87,8% сторонников «Единой России» готовы принять участие в дистанционном электронном голосовании и лишь немногим более 10% будут голосовать традиционно на участке. В то же время сторонники КПРФ менее всех остальных избирателей настроены голосовать с использованием системы ДЭГ. За электронное волеизъявление высказались лишь 9,8% опрошенных сторонников КПРФ, при том, что традиционно на участке намерены голосовать более 87% опрошенных.

«Результаты опроса позволяют сделать вывод, что избиратели поддерживают позицию партий по видам процедуры волеизъявления. Наиболее наглядно это заметно на примере парламентских партий КПРФ и ЕР. Если гипотеза верна, то это может привести к интересным результатам в день голосования», — считает Асафов.

По мнению эксперта, высокая явка на ДЭГ ядерного электората «Единой России» может привести к ощутимой разнице в результатах партии на ДЭГ и на избирательных участках в пользу онлайн-голосования. В свою очередь, коммунисты из-за агрессивной анти-ДЭГ риторики могут потерпеть поражение в онлайн-голосовании.

«Вероятно, анти-ДЭГ риторика связана с антиваксеркскими позициями ряда кандидатов — обе позиции схожи по паттернам «недоверия и противостояния любым предложениям и новациям власти», — поясняет Асафов.

Сторонники «Яблока» также положительно относятся к электронному голосованию. По данным опроса, 47% из них готовы голосовать онлайн, 47,5% — традиционно на УИК. За «Яблоком» следуют сторонники ЛДПР (42,8% за ДЭГ), Партии пенсионеров (40,9% за ДЭГ) и справороссы (36,6% за ДЭГ).

С 17 по 19 сентября в Москве пройдут выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва, довыборы депутатов МГД, а также муниципальные выборы в районе Щукино. На участие в дистанционном электронном голосовании в Москве уже подано более 1,5 млн заявок. В ДЭГ смогут принять участие совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в Москве и полной учетной записью на городском портале mos.ru.

Регистрация в системе ДЭГ продлится до 13 сентября включительно. Подать заявление на включение в списки электронных голосований можно на городском портале mos.ru. Заявление направляется в Центризбирком на проверку. После 13 сентября электронные избиратели будут исключены из списков избирателей, голосующих участке. Таким образом, они не смогут проголосовать традиционным способом, что исключает возможность двойного голосования.

Участники ДЭГ в Москве могут стать победителями программы «Миллион призов — #ВыбираемВместе», в рамках которой бизнес при поддержке Московской торгово-промышленной палаты предоставил в качестве призов 21 однокомнатную квартиру, 100 легковых автомобилей и призовые баллы номиналом от 10 000 до 100 000 (1 балл = 1 рублю). Подробности можно узнать на официальном сайте программы.