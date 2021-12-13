Политолог: Американцы не будут гибнуть за "чужую и непонятную" Украину

Американцы не будут гибнуть за "чужую и непонятную" Украину, заявил политолог Владимир Рогов.

Нельзя полностью верить словам президента США Джо Байдена. Об этом РИА ФАН заявил политолог Владимир Рогов.

Ранее Байден сообщил, что американских войск на территории Украины якобы нет и не будет. В случае же "русской агрессии" Вашингтон направит военных на восточный фланг НАТО.

По мнению Рогова, американцы заинтересованы в конфликте в Донбассе. Однако напрямую они участвовать в боевых действиях не будут.

Речь идёт об отправке военных специалистов и инструкторов для обучения украинских солдат. Репутационные потери Белому дому попросту не нужны.

"Американцы гибнуть за чужую и непонятную им землю, населённую русскими и украинцами, никогда и не планировали", - пояснил политолог.

В начале декабря стало известно, что Украина перебросила порядка 125 тысяч солдат в зону военного конфликта в Донбассе. Глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов назвал происходящее глобальной медиапровокацией.

Фейки об активизации ВС России первыми начали распространять западные СМИ. Однако Киев в реальности стал перебрасывать войска.

"Раздувание темы "вторжения" России на Украину - это глобальная медиапровокация, которая разыгрывается Западом", - цитирует слова Михайлова телеканал "360".