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Политолог: Америка наслаждается, убивая собственных граждан

03 июня 2020, 18:55  •  99 • Политика
Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Высказывание протестующих превратилось в мародерство, считает эксперт
Россия должна учиться на опыте Соединенных Штатов, чтобы ни в коем случае не допустить таких же массовых беспорядков. Как избежать повторения американского сценария, который угрожает в том числе и нашей стране, рассказал политолог Рафаэль Ордуханян.
"Америка наслаждается, убивая собственных граждан", – заявил эксперт, отметив, что истинные причины протеста всем известны. Чтобы такой ситуации не возникло в России, американист предложил ужесточить наказание для митингующих.
В интервью "ПолитЭксперт" он назвал бунт в США беспощадным. При этом Ордуханян считает, что протестующие сами не знают, зачем они устраивают погром на улицах Соединенных Штатов. По мнению эксперта, это можно назвать трендом на революцию.
От массовых протестов страдает бизнес многих предпринимателей, в том числе и российских. На его защиту встают порой и сотрудники – так, накануне работники ресторана Pushkin в Сан-Диего не дали протестующим разгромить заведение.
Исследователь истории спецслужб США Ярослав Левин рассказал, что в сложившейся ситуации на сторону протестующих в некоторых городах переходит полиция, а бизнес страдает независимо от национальной принадлежности. При этом эксперт считает, что беспорядки в Соединенных Штатах из политического высказывания превратились в погромы и мародерство.
Напомним, что массовые протесты в США начались из-за гибели темнокожего жителя в Миннеаполиса, которому полицейский наступил на шею. Погромы переросли в кровавый бунт.
При этом в США предположили, что причиной беспорядков могла стать Россия.

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