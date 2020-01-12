Политолог Алексей Чеснаков о ситуации в Абхазии: В Москве всегда выступали против экстремальных практик в политике

Решение Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия о проведении 22 марта с.г. повторных выборов Президента Республики Абхазия было принято на основе незаконного и неправосудного определения Кассационной коллегии Верховного суда Республики Абхазия. Об этом заявили в пресс-службе президента.

- Принятие решения Верховным судом Республики Абхазия происходило на фоне захваченного комплекса правительственных зданий и беспрецедентного давления на судей Верховного суда Республики Абхазия. Решение [...] отдаляет нас от поиска путей стабилизации общественно-политической ситуации в стране. Заявляем, что не согласны с данным решением и будем его обжаловать в установленном законом порядке, - сообщили в ведомстве.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков:

Администрация президента Абхазии.

- Россию не устраивает ситуация, при которой в Абхазии каждый новый политический цикл реализуется сценарий цветной революции или госпереворота. В Москве всегда выступали против подобных экстремальных практик. Они негативно сказываются как на социальной, так и на политической инфраструктуре даже в более развитых странах. А в условиях Абхазии постоянная смена власти путем силовых методов приводит не только к дисфункции государственных органов, но и разложению государственности в целом. Стратегическая стабильность и легитимность власти становятся жертвами сиюминутных эмоций и интересов. Дело не в тех или иных личностях, а в том, что каждый новый случай гражданского противостояния провоцирует следующий. Этот замкнутый круг несет в себе риск срыва всей государственной конструкции молодой республики, - сказал он.

В Абхазии жители взяли штурмом здание местной администрации Президента.

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