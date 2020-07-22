Политолог: адекватная часть властей Турции откажется брать Крым под контроль

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Анкара озабочена лишь положением коренного народа полуострова, и это далеко не греки

Ни один серьезный турецкий политик не рассматривает ситуации "возвращения" под контроль Анкары российского Крыма. Даже считая татар своим родственным народом. С таким мнением выступил украинский политолог Ростислав Ищенко.

Он напомнил, что бывшее Крымское ханство для турков было традиционным союзником, и Турция до сих пор чувство некоторых обязательств в отношении крымских татар.



"Даже не политических. Но понятно, что в Анкаре нет адекватных политиков, которые рассчитывали бы когда-нибудь вернуть Крым под контроль Турции", – сказал эксперт в эфире радио "Аврора" (программа опубликована на ютюб-канале).

По его словам, у Анкары есть моральные и религиозные обязательства перед крымскими татарами, поскольку это родственный туркам народ, как и азербайджанцы.



Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз заявлял, что не признает воссоединения Крыма с Россией. Когда в феврале нынешнего года в Анкару с визитом прилетал глава Незалежной Владимир Зеленский они обсуждали тему "положения крымских татар" на полуострове.

Между тем, еще в 2016 г. представители одного из коренных народов региона направили письмо Эрдогану с тем, чтобы он пересмотрел свою позицию по факту исторического возвращения Крыма в состав России. Крымские татары призвали Анкару уважать выбор населения полуострова, в том числе крымских татар.

