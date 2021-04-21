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Политого о важности "Северного потока - 2": "Закончится транзит - закончится Украина"
21 апреля 2021, 03:35 • 80 • Политика
Политолог Леонид Крутаков оценил важность достройки "Северного потока - 2" для Москвы и Киева. Он уверен, что "закончится транзит - закончится Украина".
Украину воедино сейчас удерживает только газотранспортная система, по которой поступает из России газ. Об этом изданию "Политэксперт" заявил политолог Леонид Крутаков.
Киев обвиняет Москву в том, что та при помощи "Северного потока - 2" якобы пытается превратить Украину в "аграрную провинцию". В итоге страна станет неинтересной для Запада.
Как пояснил Крутаков, сами украинцы разрушили свою газовую инфраструктуру, которую сейчас на плаву держит только русский газ. "Северный поток - 2" позволит России уменьшить риски и конфликты, связанные с русофобской политикой Киева. К тому же транспортировка топлива по дну Балтийского море попросту выгоднее.
"И если вы не создали свою диверсифицированную экономику, то причем здесь Россия? Россия здесь ни при чем. Винить надо себя", - добавил эксперт.
Именно Россия прикладывала колоссальные усилия для сохранения советского промышленного комплекса, частью которого была Украина. Но в итоге Киев решил стать линией фронта.
"Если закончится транзит, то закончится Украина. Это абсолютно точно.", - пояснил Крутаков.
Как добавил политолог Богдан Безпалько, вариант с "аграрной провинцией" является далеко не худшим для Украины, потому что аграрный сектор деградирует также быстро, как и промышленный. Для его развития необходимы многомиллионные вливания.
Стратегия Москвы заключается в том, чтобы транзит газа больше не зависит от враждебных действий других стран. Поэтому нужны газопроводы, которые она сам может контролировать.
"Украина никого не допускала к модернизации ГТС и к ее акционированию. Из-за этого инфраструктура очень скоро придет в полную негодность, даже сегодня она работает частично", - цитирует слова эксперта ИА "Экономика сегодня".
Как ранее в интервью РИА ФАН заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, без российского газа украинскую ГТС неизбежно ждёт разрушение. Загрузка трубопровода влияет не только на его финансовое состояние, но и на техническое.
Важно поддерживать давление в трубе, а сама ГТС нуждается в серьёзной модернизации, на которую у Киева нет средств. Эксперт не исключает, что украинские потребители в ряде регионов могут столкнуться с дефицитом голубого топлива.
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