Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "...
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём с...
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронь...
Главная / Политика

Политого о важности "Северного потока - 2": "Закончится транзит - закончится Украина"

21 апреля 2021, 03:35  •  80 • Политика
Политолог Леонид Крутаков оценил важность достройки "Северного потока - 2" для Москвы и Киева. Он уверен, что "закончится транзит - закончится Украина".
Украину воедино сейчас удерживает только газотранспортная система, по которой поступает из России газ. Об этом изданию "Политэксперт" заявил политолог Леонид Крутаков.
Киев обвиняет Москву в том, что та при помощи "Северного потока - 2" якобы пытается превратить Украину в "аграрную провинцию". В итоге страна станет неинтересной для Запада.
Как пояснил Крутаков, сами украинцы разрушили свою газовую инфраструктуру, которую сейчас на плаву держит только русский газ. "Северный поток - 2" позволит России уменьшить риски и конфликты, связанные с русофобской политикой Киева. К тому же транспортировка топлива по дну Балтийского море попросту выгоднее.
"И если вы не создали свою диверсифицированную экономику, то причем здесь Россия? Россия здесь ни при чем. Винить надо себя", - добавил эксперт.
Именно Россия прикладывала колоссальные усилия для сохранения советского промышленного комплекса, частью которого была Украина. Но в итоге Киев решил стать линией фронта.
"Если закончится транзит, то закончится Украина. Это абсолютно точно.", - пояснил Крутаков.
Как добавил политолог Богдан Безпалько, вариант с "аграрной провинцией" является далеко не худшим для Украины, потому что аграрный сектор деградирует также быстро, как и промышленный. Для его развития необходимы многомиллионные вливания.
Стратегия Москвы заключается в том, чтобы транзит газа больше не зависит от враждебных действий других стран. Поэтому нужны газопроводы, которые она сам может контролировать.
"Украина никого не допускала к модернизации ГТС и к ее акционированию. Из-за этого инфраструктура очень скоро придет в полную негодность, даже сегодня она работает частично", - цитирует слова эксперта ИА "Экономика сегодня".
Как ранее в интервью РИА ФАН заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, без российского газа украинскую ГТС неизбежно ждёт разрушение. Загрузка трубопровода влияет не только на его финансовое состояние, но и на техническое.
Важно поддерживать давление в трубе, а сама ГТС нуждается в серьёзной модернизации, на которую у Киева нет средств. Эксперт не исключает, что украинские потребители в ряде регионов могут столкнуться с дефицитом голубого топлива.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
21 апреля 2021, 01:45
Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс
20 апреля 2021, 23:55
Боширов с Петровым - супергерои? Почему чешские спецслужбы молчат о взрывах
21 апреля 2021, 01:45
Вассерман предложил разделить Украину на два федеральных округа в составе России
21 апреля 2021, 02:40
В Совфеде оценили последствия возможной высылки всех дипломатов РФ из Праги
21 апреля 2021, 01:45
"Из Украины делают живой щит": Экс-депутат Рады о новой инициативе партии Зеленского
21 апреля 2021, 01:45
Россия - агрессор, Украина - жертва. Госдеп расставил всё "по местам"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 апреля 2021, 01:45
Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс
21 апреля 2021, 01:45
Зеленский вызвал Путина на разговор. Украинцы рассвирепели: "Геть!"
21 апреля 2021, 01:45
Вассерман предложил разделить Украину на два федеральных округа в составе России
21 апреля 2021, 02:40
В Совфеде оценили последствия возможной высылки всех дипломатов РФ из Праги
21 апреля 2021, 01:45
"Из Украины делают живой щит": Экс-депутат Рады о новой инициативе партии З...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 апреля 2021, 19:50
Месть за уборщиц и электриков будет страшна! США готовятся к реваншу с русскими за санкции
17 апреля 2021, 14:20
Эмиграция или тюрьма: разрушителей России поставили перед жёстким выбором
15 апреля 2021, 00:00
"Ой, чё деется!" США развернули свои корабли в Чёрном море. Хватило манёвра Шойгу
20 апреля 2021, 14:45
"Продали совесть!": В ПАСЕ жестко потребовали убрать украинский флаг. Скандалист Гончаренко "взвыл"
17 апреля 2021, 07:00
Украиной управляет изгой и политический клоун
18 апреля 2021, 13:15
Военные пошли против Байдена: в Пентагоне отказываются подчиняться - WSJ
15 апреля 2021, 05:30
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.