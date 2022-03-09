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Политконсультант указал на "великолепный символ" очищения России: "Клеймо можно стереть"

09 марта 2022, 07:45  •  199 • Политика
Политконсультант Андрей Перла указал на "великолепный символ" очищения России. По его словам, "клеймо наконец-то можно стереть".
Таким образом эксперт прокомментировал решение руководства сети ресторанов быстрого питания "Макдональдс".
"Ну а уход Макдональдса из России - это великолепный символ", - написал он в своём Telegram-канале "Умный еврей при губернаторе".
Андрей Перла напомнил о том, что в конце 1980-х годах "это клеймо поставили стране прямо на лоб", причём "прямо рядом с Пушкиным, чтобы уж никто не сомневался, что закончилось, что началось".
"И вот - клеймо наконец-то можно стереть", - констатирует эксперт, очевидно, говоря об уходе этой сети из России.
По мнению политконсультанта, сейчас происходит очищение страны, хотя и звучит всё это "некоторым образом, как кусок из публикации в газете "Завтра".
"Ну вот такое время нынче, что другого языка для описания актуальной реальности не осталось. Ни у кого. "Завтра" да "Царьград", - отметил он.
"Оказывается, есть спасение и для тех, кто однажды согласился продать первородство за похлёбку. Оказывается, можно вернуть себе себя", - добавил Перла.

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