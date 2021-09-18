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Политконсультант предсказал "значительное отличие" результатов онлайн-голосования

18 сентября 2021, 17:35  •  101 • Политика
Политконсультант Леонид Давыдов со ссылкой на наблюдателей высказал мысль о том, что результат электронного голосования в Москве будет значительно отличаться от классических форм (например, по явке на избирательные участки).
Электронное голосование в Москве вызывает у политических экспертов всё большую рефлексию. Аналитики отмечают и то, что есть определённый пласт жителей столицы, которые привыкли к удобству цифровых, мобильных сервисов, а потому и голосовать предпочитает тоже электронно, не тратя время на поход до избирательного участка. Несколько секунд - и всё.
Политконсультант Леонид Давыдов в своём Telegram-канале "Давыдов. Индекс", со ссылкой на наблюдателей, высказал мысль о том, что "результат электронного голосования будет значительно отличаться от классических форм". Например, "как по явке", так и по голосованию за партию власти.
Никаких конкретных цифр эксперт, соблюдая закон, называть не стал. Однако заметил, что к этому исходу ведёт "мобилизационная модель в сочетании с популярностью мобильных сервисов в Москве, на развитие которых последнее время ориентируется мэрия".
Напомним, онлайн-голосование стартовало накануне, в пятницу, 17 сентября, и продлится без перерыва три дня - до 20:00 19 сентября. Подобным образом могут проголосовать те жители столицы, кто подал заявку на участие в выборах онлайн до 23:59 13 сентября и успешно прошёл проверку всех данных в ЦИК России и других ведомствах.

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