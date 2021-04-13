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Политконсультант оценил звонок Байдена Путину: "Это капитуляция"
13 апреля 2021, 21:25 • 40 • Политика
Джо Байден предложил президенту России встретиться в третьей стране. "Вы будете смеяться, но это капитуляция. Американцы попробовали эскалацию, увидели, что Россия не отступает, - и струсили", - считает политконсультант Андрей Перла.
Президент России Владимир Путин получил от главы США Джо Байдена предложение встретиться в третьем государстве. Что это означает, объяснил Царьграду политконсультант и журналист Андрей Перла.
По его мнению, предложение Байдена - это не что иное, как признание поражения со стороны США. На Россию попытались надавить в надежде, что она отступит, но когда поняли, что этого не произойдёт, струсили сами.
- сказал Андрей Перла в комментарии к событию для Царьграда.
Он добавил, что теперь США будут пытаться договориться с Россией. Эксперт не исключил, что Белый дом даже воспользуется советом журнала Foreign Affairs, который рекомендовал властям США наконец признать ограниченность "американского могущества" на международной арене.
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