Джо Байден предложил президенту России встретиться в третьей стране. "Вы будете смеяться, но это капитуляция. Американцы попробовали эскалацию, увидели, что Россия не отступает, - и струсили", - считает политконсультант Андрей Перла.

Президент России Владимир Путин получил от главы США Джо Байдена предложение встретиться в третьем государстве. Что это означает, объяснил Царьграду политконсультант и журналист Андрей Перла.

По его мнению, предложение Байдена - это не что иное, как признание поражения со стороны США. На Россию попытались надавить в надежде, что она отступит, но когда поняли, что этого не произойдёт, струсили сами.

Вы будете смеяться, но это капитуляция. Американцы попробовали эскалацию, увидели, что Россия не отступает, - и струсили на пороге настоящего столкновения,

- сказал Андрей Перла в комментарии к событию для Царьграда.

Он добавил, что теперь США будут пытаться договориться с Россией. Эксперт не исключил, что Белый дом даже воспользуется советом журнала Foreign Affairs, который рекомендовал властям США наконец признать ограниченность "американского могущества" на международной арене.