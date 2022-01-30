Политиков Украины оскорбила депутат Европарламента: "Они все там употребляют?"

Причиной недовольства депутата Европарламента Виолы фон Крамон стали сомнения по поводу "вторжения" России, озвученные в Киеве.

На Украине призвали западных коллег не нагнетать обстановку в связи с неким "вторжением" России. Президент Незалежной Владимир Зеленский даже возмутился в ходе недавнего общения с журналистами, посоветовав представителям прессы найти танки на улицах Киева.

С аналогичным скепсисом по поводу заявлений о вторжении выступил и глава партии "Слуга народа" на Украине Давид Арахамия. Он заявил, что паника по поводу "вторжения" нагнетается целенаправленно. При этом, заметил политик, он не знает "реальной причины, по которой США так делают".

Депутат Европарламента назвала Виола фон Крамон не прошла мимо этого заявления и резко отреагировала на слова Арахамии.

"Они все там на Украине наркоманы или что у них происходит?" - написала она в Twitter.

В украинских медиа выразили недоумение такой реакцией из ЕС. "Тут интересно, что имела в виду Крамон под словом "все". Что значит "все"?" - вопрошают в телеграм-канале "Политика Страны".

В последние месяцы СМИ на Западе всё чаще пишут о подготовке Москвой "удара" по Киеву. В России не раз опровергали утверждения о "вторжении". Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой американского Госдепа.