Политиков США вакцинируют публично: Глава ВОЗ поддержал, но участвовать отказался

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прокомментировал инициативу о публичной вакцинации политиков США от коронавирусной инфекции COVID-19. Он назвал это отличной идеей, но сам участвовать в этом отказался.

Речь идёт о готовности трёх бывших президентов Соединённых Штатов, Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона, публично сделать прививку от коронавируса. Также желание публично получить сыворотку от COVID-19 выразил Джо Байден, объявленный СМИ победителем выборов президента США 2020 года.

Это хорошая идея, и я поддерживаю их намерение. Я был бы счастлив сделать то же самое, но мне нужно удостовериться, что настала моя очередь, поскольку я не хочу отбирать у кого-либо вакцину, - сказал по этому поводу глава ВОЗ на брифинге в Женеве.

Напомним, что к западной вакцине многие относятся с настороженностью, так как в ходе её испытаний двое добровольцев получили тяжёлое осложнение в виде поперечного миелита позвоночника. Также один из испытуемых скончался в ходе тестов. Тем не менее компания-разработчик не увидела в этих происшествиях связи со своей вакциной.