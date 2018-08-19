Политики в замке. Что обсудили Путин и Меркель

В немецком замке Мезеберг президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели трехчасовую встречу, в ходе которой обсудили «Северный поток-2» и будущее Украины. Какие еще вопросы были подняты, и можно ли ожидать серьезных сдвигов в двусторонних отношениях между Россией и Германией — в материале Царьграда

Автор:

Спирин Егор

В правительственной резиденции Мезеберг, расположенной неподалеку от Берлина, встретились лидеры мировой политики: президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Перед началом переговоров главы государств вышли к прессе, чтобы обозначить темы предстоящей беседы. Среди этих тем — Украина, Сирия, иранская ядерная программа и «Северный поток-2». Ангела Меркель также сообщила о своем намерении поговорить с президентом России на любимую для лидеров Евросоюза тему — права человека. К каким выводам пришли главы государств, и что мы можем ожидать от Европы в дальнейшем?

Газ вне политики

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин и Меркель сошлись во мнении, что не стоит политизировать «Северный поток-2», так как проект носит исключительно экономический характер. Раннее канцлер Германии говорила о том, что его можно реализовать только в случае сохранения транзита газа через Украину. Эти же слова она повторила и на пресс-конференции перед началом самой встречи. В свою очередь президент России подчеркнул, что он и раньше воспринимал этот проект исключительно экономическим, и подтвердил, что у Москвы на данный момент нет желания прекратить использовать украинский маршрут.