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Политики Украины «тайно» сделали прививку от COVID-19 за 2500 евро
06 января 2021, 08:25 • 32 • Украина
Киев, 6 января. Партия вакцины Pfizer была доставлена на Украину чартерным рейсом в конце декабря. Об этом сообщил президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.
Препарат был ввезен на территорию страны без таможенного оформления, заявил Бродский в блоге портала «Обозреватель», где он является главой редакционного совета. Как утверждает автор статьи, вакцина была ввезена с помощью прикрытия «паспортом какого-то депутата».
Он обвинил политиков в «тайной» вакцинации от COVID-19, добавив, что стоимость двух препаратов обошлась чиновникам в две с половиной тысячи евро (около 220 тысяч рублей). В Европе стоимость такой прививки составляет всего 30 евро (примерно 2,7 тысячи рублей).
Ранее астролог Елена Мурзина сделала разбор астрологической карты министра МВД Украины Арсения Авакова, где раскрыла особенности его характера.
Автор: Елена Иванова
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