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Политики следующие? Что означает массовое бегство украинских олигархов
14 февраля 2022, 17:35 • 148 • Политика
Политолог Юрий Кот рассказал, что означает массовое бегство украинских олигархов из страны. Политики побегут следующими?
Эксперт в разговоре с порталом "Народные новости" прокомментировал сообщения о том, что украинские олигархи массово уезжают из страны. Только 13 февраля с территории Украины вылетело около 20 бортов, включая частные самолёты богатейших людей страны.
Юрий Кот полагает, что это не связано с горячо ожидаемым на Западе "русским вторжением". Украинские олигархи, которые сколотили состояние с помощью незаконных и полузаконных схем, боятся, что их могут привлечь к ответственности, если власть на Украине неожиданно сменится.
- отметил политолог.
Собеседник "НН" добавил, что олигархи организовали свой бизнес так, что он может работать и без их участия. Они могут жить в Европе, а украинцы по-прежнему будут покупать электричество у Ахметова, тепло - у Коломойского, конфеты - у Порошенко.
Отметим, что ранее США и ряд западных стран заявили об эвакуации своих дипломатов с Украины из-за напряжённой обстановки. Кроме того, Вашингтон призвал обычных американцев покинуть страну, пока ещё есть такая возможность.
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