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Политики с Украины по видео поддержали сторонников Саакашвили в Тбилиси
14 октября 2021, 22:05 • 86 • Политика
Сторонники Саакашвили с Украины выступили по видео на митинге в поддержку арестованного экс-президента в Тбилиси.
В центре Тбилиси сторонники Михаила Саакашвили собрали большой митинг.
В поддержку арестованного по многочисленным уголовным делам экс-президента высказались многие политики с Украины. Их видеообращения показали на экране устроители митинга.
В частности, грузины послушали видеообращения лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и главы фракции в Верховной раде "Слуга народа" Давида Арахамии, а также журналиста Дмитрия Гордона, которые поддержали арестованного.
Участники митинга поддержали слова украинских друзей Мишико аплодисментами, передаёт RT.
Саакашвили был задержан полицией 1 октября, он помещён в тюрьму Рустави. Украинский консул посетила экс-президента Грузии в тюрьме города, так как он был лишён гражданства Грузии и имеет паспорт Украины.
Суд по одному из дел Саакашвили начнётся 10 ноября.
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