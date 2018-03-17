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Политики ругаются, капитал наживается: Британцы скупили половину еврооблигаций России

17 марта 2018, 08:09  •  101 • Политика
Минфин разместил новые евробонды "Россия-2029" и "Россия-2047" на сумму в 4 миллиарда долларов.
Министерства иностранных дел России и Великобритании обмениваются жесткими заявлениями, а Министерство финансов РФ тем временем разместило долгосрочные еврооблигации на сумму в четыре миллиарда долларов. Соответствующая информация была опубликована на сайте финансового ведомства.
Уточняется, что были выпущены 11-летние евробонды "Россия-2029" на 1,5 миллиарда долларов под 4,625% годовых и 29-летние еврооблигации "Россия-2047" на сумму 2,5 миллиарда долларов под 5,250%. Ценные бумаги тут же раскупили 170 международных и российских инвесторов.
Примечательно, что почти половина облигаций "Россия-2047" была куплена британцами, ещё 20% досталось инвесторам США. Российские инвесторы приобрели 13% 29-летних евробондов, а азиатские - 3%. Оставшиеся ценные бумаги разошлись по другим регионам мира.
"Британские институциональные инвесторы выкупили 49 процентов доразмещения выпуска "Россия-2047", инвесторам из США ушло 20 процентов, российским инвесторам - 13, азиатским - 3, и 14 процентов выпуска пришлось на инвесторов из других регионов", - цитирует ТАСС слова руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрея Соловьева.

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