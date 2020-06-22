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Политики и артисты ответят на острые вопросы по поправкам в Конституцию
22 июня 2020, 10:25 • 90 • В России
Читатели «КП» смогут дозвонится тем, кто принимал участие в создании поправок в Конституцию. Почему так важно закрепить статус русского языка? На сколько будут проиндексированы пенсии? Как поможет родителям поправка о детях?
На горячей линии будет возможность задать самые острые вопросы волонтерам, а также звездам и политикам.
Информационный центр по поправкам в Конституцию в «Комсомольской правде» будет работать с 23 июня по 1 июля с 6.00 до 22.00 по московскому времени.
В редакцию придут гости, которые также поговорят с нашими читателями по телефону.
Мы ждем визита главы ЦИК Эллы Памфиловой, актера Владимира Машкова, певицы Валерии, продюсера Иосифа Пригожина, хирурга Лео Бокерии, депутата Госдумы Александра Хинштейна и многих других.
Уже завтра, 23 июня, на связи с читателями будут сенатор Совфеда Андрей Клишас и депутат Госдумы Ольга Тимофеева.
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