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Политикам всё чаще приходится считаться с религией

08 февраля 2021, 09:20  •  182 • Аналитика
Казалось бы, церковь уже давно растеряла тот мощный потенциал, которым обладала 200, 300 и 500 лет назад. Почему же религия продолжает играть существенную политическую роль в разных концах света? Об этом рассуждают известные сербские политологи Неманя Старович и Предраг Раич.
– В отличие от ислама христианство перестало быть государственной религией. Но церковь продолжает влиять на политику вполне светских стран. Почему?
Раич: – Церковь столетиями была краеугольным камнем государственного устройства, сакрализировала светскую власть. Её роль была ключевой во всех общественных сферах. Когда на севере Европы труд начал становиться коллективным, новую этику стали искать в религии. Так возник протестантизм с новым взглядом на традиционные ценности и без иерархической управленческой вертикали. Освоение новых земель тоже сопровождалось церковной экспансией.
Старович: – Ватикан, который ещё при колонизации установил в Латинской Америке зоны влияния между Испанией и Португалией, до сих пор сохраняет роль арбитра в спорах между католическими странами и во внутренних конфликтах в них самих, как, например, в Венесуэле. И влияние Ватикана очень весомо. Чрезвычайно большое значение имеет то, что он не признал независимость Косово, бросив вызов могущественным государствам, которые поторопились это сделать.
– Специалисты говорят, что если бы Трамп не потерял поддержку 11% христиан избирателей, то сейчас бы был президентом...
Раич: – Это так. Сегодня 50% жителей Штатов – протестанты, 24 – католики. В Алабаме 70% населения еженедельно посещают церковь. Потому в отличие от Европы в США никогда не станет президентом атеист и гомосексуалист. Велико влияние христианства и в Латинской Америке. Но там католиков теснят протестанты, к которым уже перешли десятки миллионов верующих. Виной тому педофильские скандалы в церкви.
А вот в Европе христианство не первый век идёт на спад. Хотя там всё же остались традиционные анклавы. В Голландии от германской до бельгийской границы протянулся свой библейский пояс из 16 городов. Здесь живут традиционным протестантским укладом, большими семьями, потому что аборты не практикуются. В дни церковной службы рестораны и развлекательные заведения не работают. Есть две религиозные партии, которые имеют микроскопическое представительство в своём и европейском парламенте. Все собрания партийцев начинаются и заканчиваются молитвой. А обсуждение любого вопроса предваряется цитатой из Библии.
Старович: – А в Норвегии представитель маргинальной религиозной партии попал в парламент от столичного округа. Его духовник посоветовал вести избирательную кампанию среди сирых и убогих, как заповедовал Христос. Таковыми оказались мусульманские беженцы. Муфтии обеспечили явку и победу. Кстати, единственная страна в Европе, где растёт число католиков, Албания. Таким образом демонстрируется её близость к Европе. А самый большой костёл на Балканах возведён в столице Косово Приштине.
– Как складывается судьба христиан не в столь традиционных регионах?
Старович: – Наиболее драматично, пожалуй, на Ближнем Востоке. Тысячи, если не сотни христиан остались сегодня в Ираке. Саддам Хусейн относился к ним нейтрально. Зато силы, которые пришли к власти после его свержения, сдержанности не проявили – община рассеялась. Христиане-копты в Египте и их сирийские собратья поддержали «арабскую весну». Но когда она сменилась исламистской «зимой», поспешили в стан диктаторов Сиси и Асада. Среди израильских христиан-арабов процент людей с высшим образованием даже выше, чем среди евреев. Особенно популярна профессия врача. Соответственно они интегрированы в израильское общество. А вот палестинские христиане настроены к сионистскому врагу в унисон с руководством автономии, которое традиционно посещает праздничные службы в церквях. Христиане Ливана, которые не одно десятилетие страдают от конфессионата (делёжка постов в зависимости от вероисповедания), наоборот, союзники израильтян.
Раич: – 6% населения в Иордании – христиане. Половина из них католики. Они занимают 10% мест в парламенте и половину высших государственных должностей. Но настоящий ренессанс христианство переживает в Юго-Восточной Азии. В Южной Корее просто взрывной рост католических и протестантских общин. Иногда даже срываются заседания правительства из-за того, что его участники находятся на службе в соседней церкви.
Старович: – Растёт число верующих и в Китае. Конфуцианство скорее философия, нежели религия, и миссионеры поспешили заполнить вакуум. Правда, коммунистическая власть загнала христиан в подполье. Но потом решила, что это не лучший выход, и создала параллельную структуру. Стала готовить священников и назначать своего епископа. Сейчас с Ватиканом у Пекина достигнут компромисс. Верующие выходят из катакомб, а власти согласовывают назначение епископа.

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