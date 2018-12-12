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Политика власти строится на провокациях: Захарова оценила "мирное будущее" по-украински и угрозы Киева

12 декабря 2018, 12:39  •  81 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политика Киева строится на бесконечных провокациях. В своем комментарии она говорит о так называемом "мирном будущем" по-украински и постоянных угрозах Киева.
Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук выразил надежду, что Крымский мост исчезнет, и это сделают "украинские диверсанты, повстанцы с Кавказа, инопланетяне, Господь Бог..." Подобный комментарий оценила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. О реакции дипломата пишут Дни.ру.
Для начала Мария Захарова подчеркивает: мы снова видим заявление "с прямым призывком к террорестической деятельности со стороны киевского режима и полиитической элиты современной Украины". По всей видимости, в Киеве не понимают, что делают, действительно, криминальные выпады. И если это так - если существует такое непонимание, значит тайные планы еще страшнее, продолжает Мария Захарова.
"Что говорить о том, какое "мирное будущее" киевский режим продумал для своей страны", - размышляет официальный представитель МИД России.
Вывод Мария Захарова делает однозначный. Сегодня политика Киева построена "на провокациях, как были устроены в Керченском проливе, с инсценировкой смерти Бабченко и тд." В дополнение к этому используются "бесконечные запугивания и угрозы", добавляет Захарова.

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