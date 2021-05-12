Политика в сторону: Россия совместно с США создала особую комиссию на МКС

Россия совместно с США создала особую комиссию на Международной космической станции (МКС), чтобы выявить причину утечки воздуха в модуле "Звезда". Несмотря на имеющиеся разногласия в политической сфере, страны проведут совместную исследовательскую работу.

По словам представителя консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности Сьюзен Хелмс, именно Роскосмос стал инициатором создания комиссии для выявления причин и борьбе с утечкой. Она отметила, что NASA и Россия организовали совместную рабочую группу.

Хелмс уточнила, что рабочая группа выявит причины утечки и примет все усилия по предотвращению её возможных негативных последствий.