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Политика в сторону: Россия совместно с США создала особую комиссию на МКС
12 мая 2021, 07:35 • 107 • Политика
Россия совместно с США создала особую комиссию на Международной космической станции (МКС), чтобы выявить причину утечки воздуха в модуле "Звезда". Несмотря на имеющиеся разногласия в политической сфере, страны проведут совместную исследовательскую работу.
По словам представителя консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности Сьюзен Хелмс, именно Роскосмос стал инициатором создания комиссии для выявления причин и борьбе с утечкой. Она отметила, что NASA и Россия организовали совместную рабочую группу.
Хелмс уточнила, что рабочая группа выявит причины утечки и примет все усилия по предотвращению её возможных негативных последствий.
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