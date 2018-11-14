«Политика в отношении Палестины не изменится»: глава Минобороны Израиля подал в отставку из-за перемирия с ХАМАС

Министр обороны Израиля и глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман заявил, что уходит в отставку и выводит своих депутатов из правящей коалиции. Такое решение он объяснил заключением перемирия между Тель-Авивом и ХАМАС. Чиновник выступает за более жёсткие действия в отношении Палестины. После спецоперации израильских военных, в ходе которой был убит один из командиров ХАМАС, из сектора Газа было выпущено около 500 ракет. Израиль ответил массированным авиаударом. По мнению экспертов, политика Тель-Авива в отношении анклава после ухода Либермана останется прежней.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что уходит в отставку. Он объяснил своё решение перемирием, достигнутым между израильской и палестинской сторонами 13 ноября, после одного из крупнейших обострений в секторе Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Либерман считает, что перемирие «не может быть истолковано иначе как капитуляция перед террором», цитирует политика The Jerusalem Post.

По его мнению, Израиль должен был нанести более серьёзный удар в ответ на запуск свыше 500 ракет из сектора Газа по южным израильским городам.

Напомним, 11 ноября спецподразделения Израиля провели операцию в секторе Газа, в результате которой был убит один из командиров военного крыла ХАМАС. В ответ со стороны анклава начался ракетный обстрел.

13 ноября ЦАХАЛ, отвечая на обстрел, начал наносить авиаудары по территории сектора Газа. В частности, была уничтожена штаб-квартира официального телеканала ХАМАС Al Aqsa, а также здание, в котором, по данным израильской стороны, находился штаб военной разведки движения.

С палестинской стороны погибли восемь человек, 35 получили ранения. Также погиб один израильтянин, более 50 пострадали. Позже в тот же день группировки сектора Газа заявили о переходе к режиму прекращения огня, достигнутому при посредничестве Египта.

В штабе комитета палестинского сопротивления заявили, что будут сохранять режим перемирия до тех пор, пока его соблюдает Тель-Авив.

В МИД России приветствовали заключение перемирия и призвали придерживаться режима прекращения огня в дальнейшем.

«Рассчитываем, что он будет носить устойчивый и долгосрочный характер, даст возможность международному сообществу активизировать работу по выправлению удручающей гуманитарной ситуации в секторе Газа и достижению справедливого палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой базе», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

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«Уход Либермана не изменит политику Израиля»

Отвечая на вопрос, почему он не подал в отставку раньше, когда заключались договоры о прекращении огня, Либерман сказал, что тогда он ещё мог влиять на ситуацию.

«Вы не всегда можете получить всё, что хотите. Пока я мог влиять на ситуацию изнутри, я оставался. Сейчас появились поворотные моменты, которые не позволяли мне играть свою роль в кабинете»,— отметил он.

В движении ХАМАС считают, что отставка Либермана символизирует слабость Израиля перед «палестинским сопротивлением». Об этом заявил официальный представитель и один из лидеров движения Сами Абу Зухри.

«Это стало признанием поражения и свидетельствует о беспомощности перед лицом палестинского сопротивления», — цитирует его Al Mayadeen.

Либерман также вывел возглавляемую им партию «Наш дом Израиль» из правящей коалиции. Его партия обладает пятью мандатами, и без них у блока сохраняется большинство — 61 из 120 депутатских кресел, однако Либерман также призвал провести новые выборы, чтобы «не парализовать» страну.

Министр обороны Израиля занимал достаточно резкую позицию в отношении палестинцев, отметил в беседе с RT независимый эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Фроловский.

«Для меня его уход стал неожиданностью, он был на хорошем счету… Возможно, это повлияет на ситуацию в секторе Газа — может, мы увидим снижение накала страстей. Но наверняка нельзя сказать, поскольку, помимо Либермана, есть ещё много людей, которые поддерживают радикальные меры в отношении сектора Газа», — сказал эксперт.

Кроме Либермана, против прекращения огня также выступили министр по делам Иерусалима и министр окружающей среды Зеев Элькин, министр образования Нафтали Беннетт и министр юстиции Айеле Шакед.

При этом сам Либерман не раз обвинялся в радикальной позиции по отношению к арабам. Так, когда в мае 2016 года партия «Наш дом Израиль» присоединилась к правящей коалиции, министр обороны Израиля Моше Яалон подал в отставку, заявив, что Израиль «захвачен опасными экстремистскими элементами».

Если выборы состоятся сейчас, то премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сохранит большинство в парламенте, но с точностью предсказать результат голосования нельзя, уверен ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Есть часть населения, которая поддерживает Нетаньяху, и этот политический расклад сил сохранится, но каким будет результат выборов — сложно сказать. Ещё не закончилась ситуация с недавним противостоянием, это тоже будет влиять», — считает он.

Долгов также выразил мнение, что уход министра в целом не отразится на израильской политике в отношении Палестины.

«Эта политика идёт с момента образования Израиля как государства и продолжается на протяжении десятилетий. Сейчас она приобрела более радикальный характер. И уход Либермана, который стремился к принятию более жёстких мер в отношении Палестины, не изменит политику Израиля… Она будет такой же в отношении палестинской проблемы и в отношении США», — заключил эксперт.