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«Политика в отношении Палестины не изменится»: глава Минобороны Израиля подал в отставку из-за перемирия с ХАМАС
14 ноября 2018, 21:24 • 62 • В мире
Министр обороны Израиля и глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман заявил, что уходит в отставку и выводит своих депутатов из правящей коалиции. Такое решение он объяснил заключением перемирия между Тель-Авивом и ХАМАС. Чиновник выступает за более жёсткие действия в отношении Палестины. После спецоперации израильских военных, в ходе которой был убит один из командиров ХАМАС, из сектора Газа было выпущено около 500 ракет. Израиль ответил массированным авиаударом. По мнению экспертов, политика Тель-Авива в отношении анклава после ухода Либермана останется прежней.
Авигдор Либерман globallookpress.com © Gili Yaari/ZUMAPRESS.com
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что уходит в отставку. Он объяснил своё решение перемирием, достигнутым между израильской и палестинской сторонами 13 ноября, после одного из крупнейших обострений в секторе Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
По его мнению, Израиль должен был нанести более серьёзный удар в ответ на запуск свыше 500 ракет из сектора Газа по южным израильским городам.
Напомним, 11 ноября спецподразделения Израиля провели операцию в секторе Газа, в результате которой был убит один из командиров военного крыла ХАМАС. В ответ со стороны анклава начался ракетный обстрел.
13 ноября ЦАХАЛ, отвечая на обстрел, начал наносить авиаудары по территории сектора Газа. В частности, была уничтожена штаб-квартира официального телеканала ХАМАС Al Aqsa, а также здание, в котором, по данным израильской стороны, находился штаб военной разведки движения.
С палестинской стороны погибли восемь человек, 35 получили ранения. Также погиб один израильтянин, более 50 пострадали. Позже в тот же день группировки сектора Газа заявили о переходе к режиму прекращения огня, достигнутому при посредничестве Египта.
В штабе комитета палестинского сопротивления заявили, что будут сохранять режим перемирия до тех пор, пока его соблюдает Тель-Авив.
В МИД России приветствовали заключение перемирия и призвали придерживаться режима прекращения огня в дальнейшем.
«Рассчитываем, что он будет носить устойчивый и долгосрочный характер, даст возможность международному сообществу активизировать работу по выправлению удручающей гуманитарной ситуации в секторе Газа и достижению справедливого палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой базе», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
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«Уход Либермана не изменит политику Израиля»
Отвечая на вопрос, почему он не подал в отставку раньше, когда заключались договоры о прекращении огня, Либерман сказал, что тогда он ещё мог влиять на ситуацию.
В движении ХАМАС считают, что отставка Либермана символизирует слабость Израиля перед «палестинским сопротивлением». Об этом заявил официальный представитель и один из лидеров движения Сами Абу Зухри.
«Это стало признанием поражения и свидетельствует о беспомощности перед лицом палестинского сопротивления», — цитирует его Al Mayadeen.
Либерман также вывел возглавляемую им партию «Наш дом Израиль» из правящей коалиции. Его партия обладает пятью мандатами, и без них у блока сохраняется большинство — 61 из 120 депутатских кресел, однако Либерман также призвал провести новые выборы, чтобы «не парализовать» страну.
Министр обороны Израиля занимал достаточно резкую позицию в отношении палестинцев, отметил в беседе с RT независимый эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Фроловский.
«Для меня его уход стал неожиданностью, он был на хорошем счету… Возможно, это повлияет на ситуацию в секторе Газа — может, мы увидим снижение накала страстей. Но наверняка нельзя сказать, поскольку, помимо Либермана, есть ещё много людей, которые поддерживают радикальные меры в отношении сектора Газа», — сказал эксперт.
Кроме Либермана, против прекращения огня также выступили министр по делам Иерусалима и министр окружающей среды Зеев Элькин, министр образования Нафтали Беннетт и министр юстиции Айеле Шакед.
При этом сам Либерман не раз обвинялся в радикальной позиции по отношению к арабам. Так, когда в мае 2016 года партия «Наш дом Израиль» присоединилась к правящей коалиции, министр обороны Израиля Моше Яалон подал в отставку, заявив, что Израиль «захвачен опасными экстремистскими элементами».
Если выборы состоятся сейчас, то премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сохранит большинство в парламенте, но с точностью предсказать результат голосования нельзя, уверен ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
«Есть часть населения, которая поддерживает Нетаньяху, и этот политический расклад сил сохранится, но каким будет результат выборов — сложно сказать. Ещё не закончилась ситуация с недавним противостоянием, это тоже будет влиять», — считает он.
Долгов также выразил мнение, что уход министра в целом не отразится на израильской политике в отношении Палестины.
«Эта политика идёт с момента образования Израиля как государства и продолжается на протяжении десятилетий. Сейчас она приобрела более радикальный характер. И уход Либермана, который стремился к принятию более жёстких мер в отношении Палестины, не изменит политику Израиля… Она будет такой же в отношении палестинской проблемы и в отношении США», — заключил эксперт.
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