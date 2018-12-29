Политика ультиматумов: Трамп пригрозил полностью закрыть границу с Мексикой

Правительство США готово пойти на полное закрытие границы с Мексикой, если республиканцам не удастся договориться с демократами по вопросам миграционного законодательства и строительства стены. Президент Дональд Трамп также пригрозил прекратить оказание финансовой помощи ряду стран Центральной Америки, руководство которых не предпринимает активных шагов к урегулированию проблемы мигрантов. Эксперты отмечают, что вопрос строительства стены является принципиальным как для сторонников, так и для противников главы Белого дома, поэтому никто не хочет идти на компромисс.

Власти Соединённых Штатов готовы пойти на полное закрытие американо-мексиканской границы, если им не удастся договориться с демократами по вопросам миграционного законодательства и строительства стены на южных рубежах страны. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в своём Twitter.

«Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если обструкционисты демократы не выделят нам денег для строительства стены и не станут менять нелепое миграционное законодательство, которое тяготит нашу страну. Трудно поверить, что когда-то были такие конгресс и президент, которые его одобрили!» — написал Трамп.

Напомним, что строительство стены на границе США и Мексики было одним из предвыборных обещаний 45-го президента Соединённых Штатов. Практически сразу после вступления в должность 25 января 2017 года он подписал пакет миграционных указов, в который входило положение о начале строительства «мощного физического барьера» на границе с Мексикой. Трамп даже заявлял, что сооружение стены должен оплатить Мехико. Однако дальше создания прототипов стены в Сан-Диего и строительства отдельных небольших участков 9-метрового забора реализация проекта пока не продвинулась.

Президент требует выделить на эти цели $5 млрд в бюджете на 2019 фискальный год, однако конгресс отказывается принимать документ на таких условиях. Споры между демократами и республиканцами в парламенте, а также ультимативная позиция сторон привели к так называемому шатдауну — прекращению работы ряда федеральных учреждений США, который продлится как минимум до начала января.

Глава государства и его сторонники заявляют, что сооружение новой стены на границе с Мексикой позволит остановить наркотрафик, торговлю людьми и проникновение преступников на территорию США. При этом демократы заявляют, что стена не решит существующих проблем, и отказываются выделять на неё средства.

В пятницу, 28 декабря, Трамп также вновь раскритиковал Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), на смену которому должен прийти подписанный в конце ноября (но пока не ратифицированный) договор USMCA.

«Из-за НАФТА в торговле с Мексикой США теряют так много денег (свыше $75 млрд в год, и это не считая денег от наркотрафика, которые многократно превосходят этот объём), что я считал бы закрытие южной границы «коммерчески выгодной акцией», — заявил президент.

«Мы строим стену или закрываем южную границу», — вновь подчеркнул он.

При этом глава государства также пригрозил прекратить оказание помощи Гватемале, Гондурасу и Сальвадору, которые, по словам Трампа, игнорируют существующие миграционные проблемы.

«Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для Соединённых Штатов и лишь забирают наши деньги. Ходят слухи, что в Гондурасе формируется новый караван (мигрантов. — RT), а они ничего с этим не делают. Мы прекратим оказывать помощь этим трём странам, которые в течение многих лет использовали США в своих целях», — отметил Трамп.

Проблема мигрантов из стран Центральной Америки оказалась в центре внимания ещё осенью, когда караван из нескольких тысяч беженцев начал движение через территорию Мексики к границе с США. Однако этот вопрос ещё больше обострился после того, как в декабре два ребёнка из Гватемалы скончались в фильтрационных учреждениях на границе с Соединёнными Штатами.

«Никто не хочет уступать»

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, в сложившейся ситуации президент США де-юре может силами погранслужбы закрыть южную границу страны. Однако на практике это приведёт к кризису в отношениях с властями Мексики, который впоследствии также придётся урегулировать.

«Мне кажется, Трамп попал в определённую ловушку, когда он даёт заранее завышенные обещания, которые сам по себе выполнить не может. Без контроля над нижней палатой никакой стены, конечно, не будет. Для демократов это тоже принципиальный момент. Если они начнут строить стены с соседними странами (а депутаты от Демократической партии на 70—75% являются представителями этнических меньшинств), то они очень быстро поссорятся со своими собственными избирателями», — заявил Брутер.

В свою очередь, политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с RT отметил, что Трамп сделал из пограничной стены своеобразный фетиш, с которым он шёл на выборы. Однако и для демократов этот вопрос также является принципиальным.

«Тут был бы оптимален компромисс. То есть демократы делают вид, что выделяют какие-то деньги, реставрируют участки границы, а Трамп не требует таких сумм, которые заметны в масштабах бюджета. Но никто не хочет уступать», — сказал эксперт.

Политолог также усомнился в том, что американскому лидеру удастся изменить существующее миграционное законодательство и миграционную систему,которая складывалась на протяжении десятилетий.

«Это просто неподъёмный груз. В плане законодательства эту махину сдвинуть нереально. Трамп не сможет этого сделать — не найдёт поддержки», — полагает Синельников-Оришак.

При этом ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал RT, что вопрос нелегальной миграции является для Трампа принципиальным и фактически ставится как вопрос «выживания белой Америки». Он пояснил, что прибывающие в США мексиканцы и другие мигранты не ассимилируются, а расселяются в южных штатах. Некоторые американские политологи даже называют это процессом нового отвоёвывания территорий, которые ранее США отобрали у Мексики.

«Один из светочей американской политологии Сэмюэл Хантингтон в своей книге «Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности» написал, что если эта тенденция не изменится, то существует опасность, что в середине XXI века южные штаты Америки могут вообще отойти к Мексике... Для многих из политического течения Трампа это очень существенный вопрос», — отметил Блохин.

«Если говорить об игре на долгосрочную перспективу, то здесь демократы будут в выигрыше. Поэтому вопрос стены и нелегалов — это вопрос выживания белых в США. Это один из краеугольных камней предвыборной политики США. Если Трамп отступит, то от него отвернутся собственные избиратели. Для него это ключевой вопрос», — добавил эксперт.

Собеседник RT констатировал, что демократы продолжат критиковать действующего президента и будут сравнивать его с диктаторами и даже фашистскими лидерами, однако Трамп, по словам Блохина, пытается выстроить Америку 1960-х годов, когда страна была влиятельной, а белые граждане в ней были доминирующей силой.

«Трудно точно спрогнозировать реакцию демократов. Демократы усилились и могут шантажировать Трампа по каждому вопросу. Но сейчас ключевой момент — это продолжение функционирования правительства. Они попытаются имиджево ударить по Трампу и поднять спящий электорат», — подытожил политолог.