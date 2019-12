Политика Турции: путь к новой войне на Ближнем Востоке • 50 • Аналитика

Современная Турция давно проводит самостоятельную политику в регионе, которую многие политологи называют неоосманистской. Анкара действительно претендует на роль новой региональной сверхдержавы. Но вот к каким последствиям могут привести такие амбиции турецкого руководства, пока не очень понятно.



Постепенный разрыв с США

Первое свидетельство новых глобальных планов и амбиций Турции – ухудшение отношений с США. Верный геополитический союзник Америки, современная Турция более не желает следовать в орбите американского влияния и быть дополнительным малым жандармом в регионе. Поэтому Реджеп Эрдоган и решился на демонстративный конфликт с Дональдом Трампом из-за закупки российских С-400.







Когда американское руководство пригрозило туркам санкциями, те, ничтоже сумняшеся, сразу же поставили вопрос о дальнейшем существовании военных баз США на территории Турции. Для США военные базы, особенно в Инджирлике, очень важны. Ведь Турция обладает стратегическим положением в регионе и позволяет контролировать Ближний Восток, Балканы, Черное море, Кавказ. В Инджирлике, например, размещена американская авиация.



Большинство турецких левых в свое время пролили реки крови во время первомайских демонстраций, требуя от турецких властей вывести американские войска из страны. Кровь лилась турецкая, поскольку тогда генералитету было крайне не выгодно избавляться от американских баз, а хозяева за океаном давали разрешение на избиение мирных демонстрантов.



В ответ в Турции одно время действовали, и весьма активно, левацкие группировки, бойцы которых похищали американских военных, устраивали теракты против американских военных объектов в Турции. Об этом у автора статьи есть целый цикл материалов.



Что касается современной турецкой элиты, то теперь ситуация поменялась. И вот уже крайне правый Эрдоган грозиться сделать то, о чем мечтали десятилетиями турецкие левые. Он понимает, что вывод американских баз не только даст ему дополнительные политические очки, но и сделает настоящим отцом нации, избавившим страну от иностранного военного присутствия.



К тому же Эрдоган всерьез считает, что именно Анкара, а не Москва или Вашингтон, должна играть первостепенную роль в вопросах внешней политики на ближневосточном пространстве, в том числе и в тех странах, которые некогда входили в состав Османской империи.



Ведь практически все страны Арабской весны 2011 года – это страны османские: Египет, Тунис, Ливия, Сирия, Йемен. И Турция считает себя вправе принимать участие в их политике, по крайней мере, такое же, как Великобритания – на участия в делах Содружества или Франция в бывших французских колониях.



Конечно, американцы найдут и альтернативные варианты размещения своих баз, например в той же Греции или на Кипре, но это потребует денежных вложений, а главное – времени. В Пентагоне готовы и к такому сценарию, поскольку считают политику Турции непредсказуемой.



Следующее свидетельство активизации Турции – военная операция в Сирии. О ней написано столько, что можно было и не повторяться, если бы не необходимость указать на то, что основное столкновение турецких и американских интересов произошло здесь же, на сирийской земле. Обрушившись на сирийских курдов, турки действовали именно в интересах возрождения своего права на контроль за бывшими османскими территориями.



Ливийский гамбит Турции

В последние годы Турция играет очень большую роль в военно-политическом конфликте в Ливии. Напомним, что именно Ливия была одной из последних стран, входивших в состав Османской империи: Турция лишилась ее перед началом Первой мировой войны, проиграв войну с Италией.





Сейчас Турция объявляет о политических и экономических интересах в Ливии. Так, ливийские нефть и газ интересуют турецкую сторону не меньше, если не больше, чем возможность установления контроля над северными районами Сирии. Ведь на кону – колоссальные деньги.



Сейчас Турция поддерживает в Ливии Правительство национального согласия, а фельдмаршал Халифа Хафтар рассматривается как важнейший противник турецкого влияния в регионе. 9 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подписание 27 ноября соглашения о военном сотрудничестве с ПНС предоставляет Анкаре право размещения турецких вооруженных сил на территории Ливии и по просьбе ливийского народа.







Фактически это означает, что Эрдоган демонстрирует готовность повторить в Ливии тот же самый сценарий, который Россия опробовала в Сирии, придя на помощь легитимному правительству Сирии. После встречи в Стамбуле между представителями турецкого руководства во главе с Эрдоганом и руководителем Правительства национального согласия Ливии Фаизом аль-Сараджем, турецкие вооруженные силы приступили к подготовке войск в Ливию.



Есть данные о полученных командованием ВМС и ВВС Турции приказах о начале работ по подготовке быстрого развертывания самолетов, вертолетов и кораблей. Эти меры могут означать как банальную демонстрацию силы, так и подготовку к крупномасштабной военной операции турецких вооруженных сил за рубежом.



Конечно, на прямое вмешательство в Ливии для противостояния Хафтару Турция пока пойдет еще не со стопроцентной уверенностью, но не исключено, что операция все же состоится – хотя бы для того, чтобы припугнуть маршала и его сторонников и обрушить их некоторые планы.



Таким образом, именно в Ливии уже в самом обозримом будущем может развернуться новое вооруженное противостояние, в которое будут вовлечены не только ливийские военно-политические группировки, но и вооруженные силы других государств.



Естественно, что ситуацией обеспокоены другие ключевые игроки на Ближнем Востоке – от США до России. Так, государственный секретарь США Майк Помпео выступил за то, чтобы Москва оказала влияние на маршала Халифу Хафтара, посоветовав ему свернуть план наступления на Триполи, так как именно это наступление может спровоцировать военную операцию Турции.



В Ливии наметился раскол России и Турции

Действия Эрдогана по поддержке Правительства национального согласия Ливии создают новую линию пересечения интересов России и Турции. Как известно, Россия если не открыто поддерживает маршала Халифу Хафтара, то, по крайней мере, считает его полноценным действующим лицом политического процесса. Хафтара принимают в Москве на самом высоком уровне.



Эрдоган, подчеркивая свое резко негативное отношение к действиям Ливийской национальной армии Хафтара, на днях обрушился с критикой в адрес российских наемников из ЧВК Вагнера, которым он обещает не позволить действовать на территории Ливии. Это – очень жесткое заявление, причем Эрдоган прямо говорит о присутствии россиян в Ливии, хотя мог бы и обойти эту тему на фоне сотрудничества с Россией в Сирии.



Российские наемники, по словам турецкого президента, работают в Ливии на командующего ЛНА маршала Халифу Хафтара. О прибытии таких наемников в Ливию в сентябре заявляло авторитетное издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники. В ноябре версию о прибытии в Ливию нескольких сотен наемников из ЧВК распространила и газета The New York Times.



Равным образом публикуется и информация о перелетах украинских самолетов из Турции в Ливию, на которых перебрасываются оружие и военная техника для боевиков Сарраджа. Не исключено, что вместе с оружием и военной техникой направляются и военные инструкторы, и военные специалисты, которые помогают в обучении личного состава формирований ПНС. Ведь технические навыки у многих новобранцев не на высоте и нуждаются в повышении. Здесь и требуются зарубежные инструкторы – от турецких до американских.



Новостной портал «Аль-Марсад» привел даже фотографии уничтоженных бронеавтомобилей турецкого производства как одно из доказательств поставок турецкого вооружения и военной техники. Впрочем, никто особо и не сомневается в том, что турецкая сторона снабжает оружием силы, воюющие за правительство Фарраджа.



Таким образом, негативное отношение по данному вопросу может несколько охладить ту нормализацию связей с Россией, которая имела место в последнее время. Возможность ввода турецких войск в Ливию может серьезно обеспокоить Москву, так как могут быть введены и ограничения на поставки оружия Турции, а здесь уже – интересы нашего военно-промышленного комплекса.



Каковы перспективы развития конфликта при участии Турции

Бывший специальный посланник США в Ливии Джонатан Вайнер считает, что своими силами армия Хафтара захватить Триполи так и не сможет. Поэтому ливийцам, по словам дипломата, придется заплатить очень большую цену. В то же время, Вайнер считает недопустимым возможное участие в боевых действиях в Ливии третьих сил.



В этой связи растущие вбросы об участии российских наемников в боевых действиях в Ливии могут повлечь дополнительное возмущение на Западе, что сыграет на руку как раз Правительству национального согласия, поддерживаемого и Турцией, и Западом.



Если в Ливии на стороне Хафтара будут воевать наемники ЧВК Вагнера, как утверждают западные СМИ, то фактически они неизбежно вступят в боевой контакт и с турецкими военнослужащими. В ответ и турки будут убивать бойцов ЧВК, фактически сирийская ситуация повторится, только в еще более худшем виде.



Нельзя сказать, что Турция превращается в великую державу мирового уровня, но региональной державой она уже стала, и с этим придется считаться всем, в том числе и России. Илья Полонский





