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«Политика Трампа — думать о текущих выгодах»: США увеличат пошлины на ряд китайских товаров на 25%

09 мая 2019, 01:24  •  192 • В мире
США объявили о повышении пошлин на ряд китайских товаров с 10 до 25%. Новые правила вступят в силу уже 10 мая. Пекин анонсировал ответные меры. В то же время представители КНР направляются в Соединённые Штаты для продолжения переговоров. Ранее заявления главы Белого дома спровоцировали падение фондовых рынков Китая. Эксперты считают, что Трамп решает внутренние проблемы США за счёт торговых партнёров и не обращает внимания на долгосрочные перспективы. При этом, как отмечают аналитики, остаётся шанс на заключение сделки между Вашингтоном и Пекином.
 
Reuters © Thomas Peter
 

США повысят пошлины на ряд китайских товаров на сумму $200 млрд с 10 до 25%. Об этом сообщается в федеральном реестре Соединённых Штатов.

«Ставка дополнительных пошлин 10 мая 2019 года увеличится до 25% в отношении продуктов, охватываемых действием сентября (речь о введённых в сентябре пошлинах. — RT) 2018 года», — гласит документ.

Китай объявил об ответных мерах на действия США. Согласно заявлению Минкоммерции КНР, «обострение торговых трений не соответствует интересам народов двух стран и всего мира». 

«Китай в отношении этого выражает глубокое сожаление, и если США на самом деле повысят тарифы, китайская сторона будет вынуждена принять необходимые контрмеры», — приводит РИА Новости заявление китайского ведомства.

В 2018 году Китай и США приняли ряд решений, в рамках которых стороны ввели взаимные повышенные пошлины. Американские сборы в размере 10% распространились на китайские товары с объёмом импорта $200 млрд, китайская сторона установила пошлины в размере 5—10% на импорт товаров объёмом $60 млрд. Позднее США решили поднять ставку с 10 до 25%.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин договорились в течение трёх месяцев подготовить торговое соглашение. В результате Трамп решил отложить запланированное на 1 января повышение пошлины на китайские товары до 25%.

К 1 марта 2019 года соглашение так и не было подписано, но американский президент отметил, что переговоры идут в благоприятном для США русле. В начале мая глава Белого дома заявил, что с 10 мая пошлины всё же вырастут, поскольку диалог с китайской стороной идёт слишком медленно.

«С Китаем мы теряем $500 млрд. Извините, но мы не собираемся так дальше делать!» — написал Трамп в Twitter.

Шансы на «соглашение в последний момент»

У многих финансистов сложилось впечатление, что обсуждение затягивается и реального компромисса между китайцами и американцами нет, рассказал RT ведущий аналитик QBF Олег Богданов. Эксперт отметил, что Трамп не выдержал и в своей манере начал прессинговать китайскую сторону, пытаясь добиться от неё неких уступок.

«Последние заявления главы Белого дома о намерении повысить пошлины с 10 до 25% на $200 млрд китайской продукции уже вызвали переполох на рынках среди инвесторов, — продолжил Богданов. — Эксперты уже достаточно давно всё просчитали. Реальное повышение тарифов на такую величину приведёт к снижению темпов роста китайской экономики на 0,8—1 процентный пункт. Это в свою очередь и скажется на американском ВВП, и усилит замедление мировой экономики, а в дальнейшем может привести и к глобальной рецессии».

У США образовались серьёзный дефицит бюджета и проблемы с долгами, в результате чего Трамп решил выйти из положения за счёт своих торговых партнёров в лице Китая, отметил аналитик. По его словам, для китайцев отсрочка была бы на руку, но американцы думают о сиюминутной выгоде.

«Это такая политика Дональда Трампа — думать о текущих выгодах, которые необходимы американской экономике сейчас. Но на долгосрочную перспективу президент США не просчитывает серьёзные ходы и не слушает своих экономистов», — сказал Богданов.

Пока шансы на «соглашение в последний момент» остаются, отметил в разговоре с RT главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

«Если соглашение заключено не будет, мы можем увидеть резкий отток капитала с развивающихся рынков в США и одновременно ФРС может оказаться в условиях, когда идти на смягчение денежно-кредитной политики придётся как можно быстрее», — считает он.

По мнению Александрова, прогнозы по росту мировой экономики подвергнутся негативному пересмотру со стороны большинства финансовых институтов, в том числе наднациональных.

Падение фондовых рынков Китая

Несмотря на анонсированные американской стороной планы, делегация из Китая решила прибыть в США для нового этапа торговых переговоров. Китайская сторона объяснила своё решением тем, что были проведены уже десять консультаций и урегулирование торговых вопросов «выгодно как Китаю и США, так и всему миру».

Позднее Трамп высказался по поводу намерений Китая провести ещё один раунд переговоров и заявил, что у Пекина больше не получится «обдирать» Вашингтон на $500 млрд в год.

«Этого не будет! Китай только что проинформировал нас, что их вице-премьер летит в США с намерениями заключить сделку. Посмотрим, но я очень доволен, что почти $100 млрд в виде пошлин ежегодно пополняют казну США. Хорошо для Соединённых Штатов, для Китая — не очень», — написал Трамп в Twitter.

....Guess what, that’s not going to happen! China has just informed us that they (Vice-Premier) are now coming to the U.S. to make a deal. We’ll see, but I am very happy with over $100 Billion a year in Tariffs filling U.S. coffers...great for U.S., not good for China!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2019

Заявления Трампа о торговом противостоянии с Китаем привело к обвалу китайского фондового рынка под давлением продажи ценных бумаг. 6 мая индекс Шанхайской фондовой биржи (SSE Composite) упал сразу на 5,6%, до 2906 пунктов, а индикатор шэньчжэньской площадки рухнул на 6,7%, до 1515 пунктов.

Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов придерживается мнения, что США и Китай найдут способ заключить сделку.

«Китайской стороне совсем невыгодно ссориться с США, экономика Поднебесной сейчас не в лучшем положении. Вопрос лишь в том, сколько продлятся эти переговоры и каким будет итоговое соглашение, но оно будет достигнуто», — сказал эксперт в беседе с RT.

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