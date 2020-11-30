«Политика Тегерана станет жёстче»: к каким последствиям может привести убийство иранского учёного Фахризаде

Иранский парламент решил ускорить рассмотрение законопроекта, который идёт вразрез с частью положений заключённой в 2015 году ядерной сделки. В частности, инициатива предполагает ежегодное производство не менее 120 кг урана, обогащённого до 20%, и увеличение количества центрифуг. Таким образом депутаты отреагировали на недавнее убийство учёного Мохсена Фахризаде и ряд других инцидентов, включая операцию США, в результате которой погиб генерал Касем Сулеймани. Как отмечают эксперты, обогащённый до 20% уран не является оружейным, однако Иран даёт понять, что при необходимости готов повысить этот показатель.

После убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде парламент Ирана практически единогласно одобрил предложение ускорить рассмотрение законопроекта, который санкционирует меры, противоречащие Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim.

В частности, законопроект обязывает Организацию по атомной энергии Ирана (AEOI) ежегодно производить не менее 120 кг урана, обогащённого до 20%. При этом СВПД ограничивает обогащение до уровня не более 3,67% в течение первых 15 лет действия сделки.

Напомним, что СВПД был заключён в 2015 году между Ираном и шестёркой других государств — США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и ФРГ. Документ накладывает на Тегеран ограничения в области ядерных разработок в обмен на снятие санкций, принятых ранее США, ЕС и Совбезом ООН.

Находящийся на рассмотрении парламента Ирана законопроект предполагает запуск мощностей в исследовательском центре в Натанзе и восстановление ядерного реактора на тяжёлой воде в Араке.

Также законопроект предусматривает начало обогащение урана на объекте в Фордо. Там должны быть запущены 164 центрифуги IR-6, а к марту 2021 года их количество должно увеличиться до 1 тыс. единиц.

В общей сложности ежемесячно ядерная инфраструктура Ирана должна производить по меньшей мере 500 кг урана разной степени обогащения.

«Это пока не оружейный уран»

Решение ускорить рассмотрение законопроекта об увеличении объёма обогащения урана депутаты иранского парламента объяснили убийством американскими войсками генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года, попытками США восстановить санкции ООН в отношении Тегерана, кибератаками и промышленным саботажем на объекте Натанзе и убийством Мохсена Фахризаде.

Кроме того, как написал в Twitter постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, из-за убийства учёного парламентарии Ирана выступили за отказ от применения дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ и ограничение инспекционной деятельности международных наблюдателей.

Заседание иранского парламента

Reuters

© WANA

Эксперты уверены, что ликвидация Фахризаде, за которой, по мнению Ирана, стоят Израиль и США, наряду с другими агрессивными шагами со стороны этих стран, подталкивает Тегеран к выходу из международных договоров, которые ограничивают возможности по созданию атомного арсенала.

Вместе с тем, комментируя подготовленный парламентом Ирана законопроект, заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил RT, что принятие документа не означает непременный старт военных разработок. В то же время подобными действиями Иран даёт понять, что обладает технологическим потенциалом для создания атомного арсенала.

«20% — это пороговая величина обогащения, которую нельзя назвать угрозой создания ядерной бомбы. Это пока не оружейный уран. Однако, педалируя рассмотрение этого законопроекта, Тегеран посылает своим недругам отчётливый сигнал: если агрессивная политика в его адрес не прекратится, он будет повышать величину обогащения», — пояснил Фролов.

По словам эксперта, несмотря на присоединение к СВПД, Иран сохранил «развитые мощности по обогащению урана», которые позволяют в перспективе получить атомную бомбу.

«Я не вижу каких-то проблем технологического характера для Ирана, если он пойдёт на создание ядерного оружия, — у него для этого есть все технические средства, все необходимые технологии. Другое дело, что раньше иранцы воздерживались от таких разработок, но с убийством Фахризаде политика Тегерана, очевидно, станет жёстче», — рассуждает Фролов.

В беседе с RT профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров заявил, что главным ответом Ирана на ликвидацию Фахризаде будут «практические мероприятия в деле усиления обороноспособности».

«Иран не будет мириться с убийствами представителей его элиты, которые произошли в 2020 году. Сначала Сулеймани, теперь Фахризаде. Скорее всего, анонсируя возможное увеличение степени обогащения урана, Тегеран хочет продемонстрировать, что ответом на агрессию будут практические мероприятия в деле усиления обороноспособности, которые могут стать неприятным сюрпризом для того же Израиля», — сказал Винокуров.

«Агрессивная манера»

Напомним, иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате нападения неизвестных 27 ноября. Его убийство вызвало резкую реакцию в Иране. Руководство республики назвало гибель учёного террористическим актом и пообещало наказать его организаторов.

Ответственность за убийство Фахризаде Тегеран возложил на Израиль и Соединённые Штаты. Тем не менее представители этих государств до сих пор воздерживаются от комментариев по поводу инцидента.

Между тем верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи объявил Фахризаде «мучеником» и призвал научное сообщество республики продолжить реализацию проектов, над которыми работал погибший.

Стоит отметить, что учёный занимал пост главы организации исследований и инноваций при Минобороны исламской республики. В Израиле и на Западе Фахризаде считался одной из ключевых фигур в Иране в сфере разработки ядерного арсенала.

Место нападения на иранского учёного Мохсена Фахризаде

Reuters

© WANA

В 2018 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что учёный являлся руководителем секретных атомных проектов исламской республики, ссылаясь на добытый разведкой архив. Тегеран назвал представленные еврейским государством документы фейком. Кроме того, Иран неоднократно опровергал обвинения в разработке ядерного оружия.

Владимир Винокуров считает, что убийство Фахризаде может привести к тяжёлым последствиям для безопасности Ближнего Востока. Эксперт предполагает, что организатором этого преступления действительно являются спецслужбы Израиля. По мнению аналитика, еврейское государство допустило серьёзную ошибку, вынуждая Иран возобновить обогащение урана в прежнем объёме.

Аналогичного взгляда на ситуацию придерживается редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований, востоковед Аждар Куртов. В разговоре с RT он подчеркнул, что Иран столкнулся с «очень серьёзным вызовом».

«Обстоятельства убийства учёного указывают, что в такой агрессивной манере, как правило, действуют Вашингтон и Тель-Авив. Но, думаю, у руководства Ирана всё-таки хватит выдержки, чтобы не поддаваться на провокации, не идти по пути эскалации конфликта со странами региона и с другими державами, и сохранить мирный характер атомной отрасли», — говорит Куртов.

«Политика выкручивания рук»

Вместе с тем эксперты опасаются за судьбу ядерной сделки. Победивший на президентских выборах США демократ Джо Байден обещал восстановить участие Вашингтона в СВПД, однако резонансное убийство иранского учёного, в котором Тегеран обвинил в том числе и Соединённые Штаты, делает эту перспективу более туманной, рассуждают политологи.

В США также говорят об угрозе разрушения ядерной сделки после ликвидации Фахризаде. Как сообщила ранее The New York Times, инцидент может осложнить работу администрации Байдена по вопросу СВПД. Газета напомнила, что демократ готов вновь присоединить Вашингтон к договору, но только если Тегеран согласится выполнять все его пункты. Мало того, по мнению будущего президента США, Тегеран необходимо «заставить» вернуться к выполнению СВПД. Об этом демократ, в частности, заявил на общенациональных дебатах ещё в январе текущего года.

В свою очередь, Тегеран говорит, что готов придерживаться положений ядерной сделки, но только в случае выполнения своих обязательств со стороны США, которые прежде всего касаются отмены санкций. Такое заявление сделал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью газете Iran после выборов в США. Ранее он сообщил, что судьба СВПД зависит от того, какой будет политика Вашингтона.

Аждар Куртов полагает, что администрация Трампа оставит «тяжёлое наследие» новому президенту. Впрочем, как прогнозирует эксперт, с приходом Байдена в Белый дом Вашингтон вряд ли будет проводить менее жёсткую политику на иранском направлении.

«Одна из ключевых целей американской политики по выкручиванию рук Ирану заключается в том, чтобы с помощью санкций нанести максимальный ущерб его торгово-экономическому потенциалу. И я не вижу предпосылок для положительных перемен с приходом администрации Байдена», — подчеркнул Куртов.