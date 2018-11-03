«Политика США должна быть пересмотрена»: МИД РФ заявил о стремлении Вашингтона «развалить» ядерную сделку с Ираном

Угрожая Тегерану вторым пакетом санкций, Вашингтон подрывает усилия участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявили в МИД России. В министерстве подчеркнули, что США «лицемерно рассуждают» о необходимости укрепления Договора о нераспространении ядерного оружия, при этом на практике «ведут дело к его развалу». Во внешнеполитическом ведомстве призвали Белый дом изменить такую политику. Предложение Дональда Трампа заключить соглашение с Ираном на новых условиях в экспертном сообществе назвали попыткой шантажа.

Второй пакет санкций Соединённых Штатов против Ирана, вступление в силу которого запланировано на 5 ноября, направлен на срыв Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом заявили в МИД России.

«Объявленная Вашингтоном новая волна антииранских санкций нацелена на подрыв предпринимаемых участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) (между Россией, Китаем, Германией, Францией и Великобританией. — RT) по иранской ядерной программе последовательных усилий для сохранения данной договорённости», — говорится в заявлении.

pic.twitter.com/nk2vKvHuaL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 ноября 2018 г.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. Договорённость подразумевала, что западные страны снимают с исламской республики часть санкций, а Тегеран, в свою очередь, прекращает разработку ядерного оружия.

Однако, по мнению американской администрации, Иран не прекратил свою программу. В США заявляют об этом, несмотря на данные Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), свидетельствующие о полном выполнении Тегераном взятых на себя обязательств. Первый пакет санкций вступил в силу 7 августа.

Тогда ограничения коснулись автомобилестроения, торговли золотом и другими металлами. 5 ноября вето намерены наложить также на энергетический сектор, операции с углеводородами и Центральным банком Ирана. Кроме того, министр финансов США Стивен Мнучин допустил введение санкций против системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

«Мы уведомляли SWIFT, что Минфин будет решительно использовать свои полномочия по мере необходимости с целью продолжать интенсивное экономическое давление на иранский режим, а также что SWIFT может подпасть под действие санкций США», — цитирует его ТАСС.

В поисках путей обхода первого пакета американских санкций Евросоюз активизировал «усилия для сохранения эффективных финансовых каналов с Ираном». Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«В частности, предприняты шаги по реализации европейской инициативы по созданию специального механизма, который обеспечит продолжение процесса снятия санкций с Ирана и позволит европейским импортёрам и экспортёрам вести легальный бизнес с этой страной», — сообщается в документе.

Проводя такую политику, ЕС отстаивает свои экономические интересы в Иране, пояснил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Это платёжеспособное государство, и оно, располагая нефтью, может привлекать различные технологии, имеющиеся в Евросоюзе, которому это тоже выгодно. После введения второго пакета американских санкций под удар будут поставлены многие сделки, потому что станет невозможно их оплачивать», — сказал эксперт в беседе с RT.

В российском МИД напомнили, что политика давления на Иран не приносила результатов, и призвали Вашингтон отказаться от попыток оказать влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.

«Если Вашингтон, как это им декларируется, действительно заинтересован в переговорах с Тегераном, то политика санкционного давления в интересах снижения экономического и оборонного потенциала Ирана, а также расшатывания внутриполитической ситуации должна быть немедленно пересмотрена. Как показывает многолетний опыт, добиться от Ирана уступок нажимными методами не получится», — говорится в документе.

О том, что ставка Вашингтона на дестабилизацию исламской республики не сработала, заявил и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

«Вводя санкции, США хотели парализовать и остановить рост национальной экономики, однако на деле всё закончилось движением в сторону самодостаточности Ирана. Иранская нация в течение многих лет импортировала всё, а теперь выработала привычку всё производить», — написал он в своём Twitter.

The U.S.’s goal in imposing sanctions is to paralyze and prevent the growth of national economy; but it resulted in a movement towards self-sufficiency in Iran. The Iranian nation used to import everything for years, now it has developed a habit of producing everything. pic.twitter.com/F04AeG7Wob — Khamenei.ir (@khamenei_ir) 3 ноября 2018 г.

В МИД Ирана сообщили, что глава ведомства Мохаммад Джавад Зариф в пятницу, 2 ноября, провёл беседу с участием возглавляющей дипломатию ЕС Фредерикой Могерини и министров иностранных дел Германии, Дании и Швеции — Хайко Мааса, Андерса Самуэльсена и Маргот Вальстрём соответственно.

«Могерини и три европейских министра иностранных дел ещё раз подтвердили свою приверженность ядерной сделке с Ираном», — говорится в сообщении.

«Это просто шантаж»

Между тем в субботу, 3 ноября, президент США Дональд Трамп выступил с предложением заключить «более всеобъемлющее» соглашение с Ираном.

«Соединённые Штаты по-прежнему открыты для заключения нового, более всеобъемлющего соглашения с Ираном, которое навсегда блокирует ему путь к ядерному оружию, затрагивает весь спектр его злостных действий и которого достоин иранский народ», — говорится в заявлении на сайте Белого дома.

В российском МИД это предложение назвали лицемерным, так как действия США разрушают уже существующие договорённости.

«Положение дел в сфере глобальной безопасности ухудшается. США теперь наносят ещё один мощный удар по Договору о нераспространении ядерного оружия, о необходимости укрепления которого они лицемерно рассуждают, фактически ведя дело к его развалу», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Предложение американского президента заключить новый договор с Ираном может быть попыткой вывести Тегеран из Сирии, отметил в беседе с RT политолог Максим Жаров.