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«Политика США должна быть пересмотрена»: МИД РФ заявил о стремлении Вашингтона «развалить» ядерную сделку с Ираном
03 ноября 2018, 18:54 • 55 • В мире
Угрожая Тегерану вторым пакетом санкций, Вашингтон подрывает усилия участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявили в МИД России. В министерстве подчеркнули, что США «лицемерно рассуждают» о необходимости укрепления Договора о нераспространении ядерного оружия, при этом на практике «ведут дело к его развалу». Во внешнеполитическом ведомстве призвали Белый дом изменить такую политику. Предложение Дональда Трампа заключить соглашение с Ираном на новых условиях в экспертном сообществе назвали попыткой шантажа.
AFP © BEHROUZ MEHRI BEHROUZ MEHRI
Второй пакет санкций Соединённых Штатов против Ирана, вступление в силу которого запланировано на 5 ноября, направлен на срыв Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом заявили в МИД России.
«Объявленная Вашингтоном новая волна антииранских санкций нацелена на подрыв предпринимаемых участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) (между Россией, Китаем, Германией, Францией и Великобританией. — RT) по иранской ядерной программе последовательных усилий для сохранения данной договорённости», — говорится в заявлении.
Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. Договорённость подразумевала, что западные страны снимают с исламской республики часть санкций, а Тегеран, в свою очередь, прекращает разработку ядерного оружия.
Однако, по мнению американской администрации, Иран не прекратил свою программу. В США заявляют об этом, несмотря на данные Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), свидетельствующие о полном выполнении Тегераном взятых на себя обязательств. Первый пакет санкций вступил в силу 7 августа.
Тогда ограничения коснулись автомобилестроения, торговли золотом и другими металлами. 5 ноября вето намерены наложить также на энергетический сектор, операции с углеводородами и Центральным банком Ирана. Кроме того, министр финансов США Стивен Мнучин допустил введение санкций против системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
«Мы уведомляли SWIFT, что Минфин будет решительно использовать свои полномочия по мере необходимости с целью продолжать интенсивное экономическое давление на иранский режим, а также что SWIFT может подпасть под действие санкций США», — цитирует его ТАСС.
В поисках путей обхода первого пакета американских санкций Евросоюз активизировал «усилия для сохранения эффективных финансовых каналов с Ираном». Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
Проводя такую политику, ЕС отстаивает свои экономические интересы в Иране, пояснил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
«Это платёжеспособное государство, и оно, располагая нефтью, может привлекать различные технологии, имеющиеся в Евросоюзе, которому это тоже выгодно. После введения второго пакета американских санкций под удар будут поставлены многие сделки, потому что станет невозможно их оплачивать», — сказал эксперт в беседе с RT.
В российском МИД напомнили, что политика давления на Иран не приносила результатов, и призвали Вашингтон отказаться от попыток оказать влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.
«Если Вашингтон, как это им декларируется, действительно заинтересован в переговорах с Тегераном, то политика санкционного давления в интересах снижения экономического и оборонного потенциала Ирана, а также расшатывания внутриполитической ситуации должна быть немедленно пересмотрена. Как показывает многолетний опыт, добиться от Ирана уступок нажимными методами не получится», — говорится в документе.
О том, что ставка Вашингтона на дестабилизацию исламской республики не сработала, заявил и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
«Вводя санкции, США хотели парализовать и остановить рост национальной экономики, однако на деле всё закончилось движением в сторону самодостаточности Ирана. Иранская нация в течение многих лет импортировала всё, а теперь выработала привычку всё производить», — написал он в своём Twitter.
В МИД Ирана сообщили, что глава ведомства Мохаммад Джавад Зариф в пятницу, 2 ноября, провёл беседу с участием возглавляющей дипломатию ЕС Фредерикой Могерини и министров иностранных дел Германии, Дании и Швеции — Хайко Мааса, Андерса Самуэльсена и Маргот Вальстрём соответственно.
«Могерини и три европейских министра иностранных дел ещё раз подтвердили свою приверженность ядерной сделке с Ираном», — говорится в сообщении.
«Это просто шантаж»
Между тем в субботу, 3 ноября, президент США Дональд Трамп выступил с предложением заключить «более всеобъемлющее» соглашение с Ираном.
«Соединённые Штаты по-прежнему открыты для заключения нового, более всеобъемлющего соглашения с Ираном, которое навсегда блокирует ему путь к ядерному оружию, затрагивает весь спектр его злостных действий и которого достоин иранский народ», — говорится в заявлении на сайте Белого дома.
В российском МИД это предложение назвали лицемерным, так как действия США разрушают уже существующие договорённости.
«Положение дел в сфере глобальной безопасности ухудшается. США теперь наносят ещё один мощный удар по Договору о нераспространении ядерного оружия, о необходимости укрепления которого они лицемерно рассуждают, фактически ведя дело к его развалу», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Предложение американского президента заключить новый договор с Ираном может быть попыткой вывести Тегеран из Сирии, отметил в беседе с RT политолог Максим Жаров.
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