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«Политика системного сдерживания»: зачем США отправляют два авианосца в район военных учений КНР
04 июля 2020, 23:55 • 3 • В мире
Два авианосных корабля ВМС США — USS Ronald Reagan и USS Nimitz — направляются в Южно-Китайское море. Как пояснил командир ударной эскадры, возглавляемой авианосцем USS Ronald Reagan, этот манёвр призван подать региональным союзникам Вашингтона сигнал о «серьёзности» намерений американской стороны «в отношении безопасности и стабильности в регионе». Переброска проходит на фоне военных учений, которые проводит Китай в спорном районе акватории. Эксперты расценивают действия Пентагона как «демонстрацию силы». По мнению аналитиков, таким образом США дают понять, что считают этот регион своей сферой влияния.
Авианосец USS Ronald Reagan Reuters © Mass Communication Specialist 2nd Class Kenneth Abbate / U.S. Navy
Пентагон направляет авианосцы USS Ronald Reagan и USS Nimitz в Южно-Китайское море. Об этом в интервью изданию The Wall Street Journal сообщил контр-адмирал Джордж М. Уикофф, командир ударной эскадры, возглавляемой авианосцем USS Ronald Reagan.
Авианосцы ВМС США должны появиться в Южно-Китайском море во время проведения в регионе военных учений Вооружённых сил КНР. Отмечается, что таким образом Вашингтон намерен подать сигнал региональным союзникам, продемонстрировав своё отношение к наращиванию китайского военного присутствия в регионе. Это станет редким случаем, когда американские и китайские военные будут проводить манёвры одновременно в одном районе.
«Наша цель — послать нашим партнёрам и союзникам недвусмысленный сигнал о серьёзности наших намерений в отношении безопасности и стабильности в регионе», — заявил американский контр-адмирал.
«Я считаю, что это действительно целесообразно и обосновывает нашу деятельность в этом регионе», — добавил он.
Адмирал отказался уточнить координаты, в которых будут действовать американские авианосцы, но при том уточнил, что решение США не стало ответом на китайские учения. Однако рост военной активности КНР в регионе стал причиной присутствия кораблей ВМС США, сказал военный.
Отметим, что ударные группировки авианосцев USS Ronald Reagan и USS Nimitz были развёрнуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе ещё в начале июня. Это произошло на фоне инцидента между Тайбэем и Пекином — тайваньская сторона обвинила китайских военных в том, что самолёты ВВС КНР вторглись в зону ПВО Тайваня.
Комментируя текущие шаги США, эксперты отмечают, что две авианосные ударные группировки (АУГ) — достаточно серьёзная военная сила.
По словам Ермакова, появление авианосных групп ВМС США в регионе неудивительно: ещё во время президентства Барака Обамы Вашингтон избрал стратегию противостояния КНР.
«Почти на 70% потенциал ВМФ США был переориентирован на выполнение задач в Индо-Тихоокеанском регионе. Здесь идёт постоянное усиление военной группировки», — констатировал эксперт.
Спорные острова
Ранее Пентагон выразил обеспокоенность военными манёврами Пекина, которые КНР проводит в Южно-Китайском море с 1 по 5 июля. Как говорится в заявлении американского оборонного ведомства, зона учений включает в себя спорные воды и территории. Поэтому проведение манёвров контрпродуктивно тем усилиям, которые прилагаются для ослабления напряжённости в этом районе и может ещё больше осложнить ситуацию, считают в Пентагоне. Кроме того, текущие учения якобы нарушают обязательства Пекина, заложенные в Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море от 2002 года.
Напомним, этот документ был подписан 4 ноября 2002 года в столице Камбоджи представителями КНР и стран АСЕАН. Стороны обязались разрешать свои территориальные споры мирным путём, а также воздерживаться от шагов, способных подорвать стабильность в регионе, включая такие действия, как заселение необитаемых островов и рифов.
В 2016 году Пекин объявил, что Парасельские острова не подпадают под действие декларации, поскольку являются «неоспоримой» китайской территорией. Острова представляют собой архипелаг из 15 островов и рифов общей площадью около 8 кв. км, расположенный в Южно-Китайском море.
Архипелаг, как и острова Спратли, стал предметом территориального спора между КНР, Вьетнамом и ещё несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Фактически Парасельские острова ещё с 1970-х годов находятся под контролем Китая, а в 1992 году его власти приняли «Закон КНР о территориальных водах и прилегающих к ним зонах», который предусматривает суверенитет азиатской державы над всеми островами Южно-Китайского моря.
Несмотря на скромные размеры, архипелаг имеет важное стратегическое значение, поскольку располагается на судоходной магистрали, соединяющей Тихий и Индийский океаны. Кроме того, на шельфе островов были найдены богатые месторождения нефти и газа.
Большой интерес к ситуации в Южно-Китайском море проявляют и США. Вашингтон не претендует на расположенные здесь острова, но активно поддерживает своих региональных партнёров, заявляя о приверженности принципу свободного судоходства в этом районе. Заинтересованность Соединённых Штатов небезосновательна — к примеру, все поставки ближневосточных энергоносителей на американский рынок, а также в страны АТР транспортируются именно через Южно-Китайское море.
Аналитики напоминают, что противоречия США и Китая вокруг Южно-Китайского моря имеют очень давнюю историю.
Кроме того, как отметил директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС Александр Лукин, проведение учений даже в международных водах не нарушает нормы международного права.
«Дело не в этом, а в том, что США рассматривают эти учения как попытку КНР укрепить свои территориальные притязания», — пояснил эксперт в беседе с RT.
«Риск случайных столкновений»
Комментируя активность КНР в Южно-Китайском море, глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что в регионе должен поддерживаться порядок, защищающий права всех государств вне зависимости от их размера и военного потенциала.
«Америка выражает согласие с нашими друзьями в Юго-Восточной Азии: военные учения КНР в спорных водах Южно-Китайского моря — это серьёзная провокация. Мы выступаем против незаконных притязаний Китая. И точка», — написал Помпео в Twitter.
В Пекине, в свою очередь, прокомментировали заявления американской стороны. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Парасельские острова (или острова Сиша, как их называют в Китае) являются неоспоримо исконной китайской территорией.
«Морские учения ВС Китая вблизи Парасельских островов подпадают под наш суверенитет и не могут подвергаться осуждению. Основополагающая причина нестабильности в Южно-Китайском море — это широкомасштабная военная деятельность и бряцанье оружием страны, находящейся в десятках тысяч миль от нашего региона», — подчеркнул дипломат.
Отметим, что появление авианосцев USS Ronald Reagan и USS Nimitz в Южно-Китайском море — далеко не первый за последнее время случай переброски американских военных кораблей в регион. Например, в апреле китайские военные вытеснили из спорного района Южно-Китайского моря американский эсминец.
Как заявил в связи с этим инцидентом представитель ВС Китая Ли Хуаминь, «провокационные» действия США представляли собой «серьёзное нарушение соответствующих норм международного права, суверенитета Китая и его интересов в области безопасности». В итоге эти действия «привели к искусственному усилению угрозы региональной безопасности и могли привести к непредвиденным инцидентам», считают в Пекине.
По мнению экспертов, появление авианосных групп ВМС США в районе военных учений ВС КНР также несёт потенциальный «риск случайных столкновений».
«Такой риск всегда есть, и подобный инцидент способен привести к углублению конфликта, хотя намеренно начинать войну никто не хочет, разумеется», — считает Александр Лукин.
По оценке Сергея Ермакова, появление авианосцев в районе спорных территорий станет серьёзным сигналом того, что США не отказываются от методов военного давления.
Константин Блохин также согласен, что цель появления авианосцев USS Ronald Reagan и USS Nimitz в Южно-Китайском море — демонстрация силы и твёрдости намерений США.
«Вашингтон ясно даёт понять, что считает регион своей сферой влияния и не намерен отдавать его Китаю. Понятно, что у американского руководства нет задачи начинать войну, но США пытаются запугать китайскую сторону и показать свою твёрдость региональным союзникам. Со своей стороны, Китай сейчас вряд ли станет корректировать сценарий учений, чтобы не показать слабость. Уже ясно, что в целом напряжённость в регионе будет расти, он будет становиться всё более взрывоопасным», — спрогнозировал эксперт.
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