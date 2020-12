«Политика сдерживания»: что может стоять за соглашением США и Австралии о разработке и испытаниях гиперзвукового оружия • 79 • В мире Австралия будет совместно с США вести разработку и испытывать экспериментальные образцы гиперзвуковых крылатых ракет. О заключении соответствующего соглашения сообщило австралийское Министерство обороны. По словам главы ведомства Линды Рейнольдс, Канберра продолжит «финансировать наращивание потенциала, чтобы расширить возможности войск ПВО по сдерживанию агрессии, направленной против интересов Австралии». Как заявили западные СМИ, речь идёт о России и Китае. Однако эксперты полагают, что новое соглашение стоит рассматривать исключительно в рамках политики сдерживания КНР. Россию СМИ упоминают в этом контексте, поскольку страна имеет перспективное гиперзвуковое оружие, уточняют аналитики. Опытный несбрасываемый образец перспективной американской гиперзвуковой ракеты Lockheed Martin AGM-183A ARRW © U.S. Air Force/Matt Williams Вашингтон и Канберра будут совместно разрабатывать и испытывать гиперзвуковое оружие, стороны заключили соответствующее соглашение. Об этом сообщает австралийское Министерство обороны. «На прошлой неделе Австралия и США подписали новое соглашение о сотрудничестве по разработке и испытанию экспериментальных образцов гиперзвуковых крылатых ракет. Страны заключают это соглашение в рамках комплексного лётно-исследовательского эксперимента «Южный Крест» (SCIFiRE), предполагающего совместные лётные испытания полноразмерных прототипов гиперзвуковых крылатых ракет», — говорится в заявлении ведомства. Как отметила австралийский министр обороны Линда Рейнольдс, Канберра намерена сдерживать «агрессию», направленную «против интересов Австралии». «Именно поэтому мы продолжим финансировать наращивание потенциала — чтобы расширить возможности войск ПВО по сдерживанию агрессии, направленной против интересов Австралии, в том числе сюда входят 9,3 миллиарда долларов, выделенных в рамках Плана развития структуры Вооружённых сил на 2020 год (Force Structure Plan 2020), предусматривающего готовность к нанесению быстрого удара большой дальности и к противоракетной обороне, включая развитие, испытания и анализ эффективности гиперзвукового оружия», — сообщила Рейнольдс. В официальном заявлении министра не уточняется, об «агрессии» каких стран она говорит. Однако, по данным западных СМИ, в частности агентства Reuters, министр якобы сообщила, что совместная разработка гиперзвуковых ракет будет осуществляться якобы «в целях противодействия России и Китаю». «Кроме того, финансирование потенциала по сдерживанию действий, направленных против Австралии, приносит пользу нашему региону, нашим союзникам и нашим партнёрам по безопасности», — сказала Рейнольдс. Министр обороны также подчеркнула, что Австралия по-прежнему привержена «миру и стабильности в регионе, а также открытости, инклюзивности и процветанию в отношениях стран Индо-Тихоокеанского региона». Как напомнило Минобороны Австралии, программа SCIFiRE — «результат более чем 15 лет сотрудничества между Австралией и США в области научных и технологических исследований гиперзвуковых летательных аппаратов, ракетных двигателей, датчиков и передовых производственных материалов». Министр обороны Австралии Линда Рейнольдс

© Brendan Smialowski/Pool via REUTERS Говорит Пентагон О подписанном соглашении рассказали и представители Минобороны США. Так, исполняющий обязанности замглавы Пентагона по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам Майкл Крациос приветствовал начало нового сотрудничества. «Эта инициатива будет иметь первостепенное значение для будущих исследований и разработок гиперзвуковых технологий. Она обеспечит США и нашим союзникам лидерство в развитии военного потенциала качественно нового уровня», — заявил он. Как уточняется на сайте оборонного ведомства Соединённых Штатов, «усилия в рамках программы SCIFiRE нацелены на совместное создание на базе воздушно-реактивных гиперзвуковых двигателей недорогих полноразмерных прототипов средств доставки с гибкими возможностями и большой дальностью действия, которые можно использовать в демонстрационных полётах в условиях, аналогичных реальным». Однако ни Пентагон, ни Минобороны Австралии не детализировали свои планы и не уточнили сроки их осуществления. О подробностях сообщило американское издание Defense News. По его данным, в Австралии пройдут испытания нового оружия — высокоточной гиперзвуковой ракеты, которая запускается с помощью силовой установки и приводится в движение прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Ожидается, что она будет принята на вооружение в течение следующих пяти—десяти лет. Как заявила начальник управления ВВС в штаб-квартире Королевских военно-воздушных сил Австралии в Канберре, вице-маршал авиации Кэтрин Робертс, это оружие смогут нести тактические истребители, такие как F/A-18F Super Hornet, EA-18G Growler и F-35A Lightning II, а также самолёт морской разведки P-8A Poseidon. Как уточняет Defense News, испытания этой ракеты, вероятно, пройдут на полигоне Вумера в отдалённой части штата Южная Австралия. Китайский фактор Как отметил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, Вашингтон и Канберра подписали соглашение о разработке и испытании гиперзвука «в рамках политики сдерживания Китая». «Западные СМИ упоминают в этом контексте о России, поскольку страна имеет крайне перспективное гиперзвуковое вооружение, а это никому не нравится за океаном. Однако в Азиатско-Тихоокеанском регионе Австралия и США рассматривают именно Китай как самого опасного растущего гиганта», — заявил он в беседе с RT. Стоит отметить, что соглашение между Вашингтоном и Канберрой о разработке и испытаниях гиперзвука было подписано после июльского визита Линды Рейнольдс и главы МИД Австралии Марис Пейн в США. Тогда стороны обсуждали возможность такого сотрудничества. К тому же министр обороны США Марк Эспер заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с австралийскими коллегами о «плохом поведении» Китая в регионах Индийского и Тихого океанов. Пентагон

© Olivier Douliery / AFP Между тем в отношения между Китаем и Австралией существует напряжённость, заявил 30 ноября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Он сделал такое заявление, комментируя публикацию официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня в Twitter, где содержалось фото австралийского военного, приставившего нож к шее ребенка. Представитель китайского МИД сопроводил изображение заявлением, в котором говорилось, что Пекин шокирован убийствами мирных афганцев и афганских военнопленных австралийскими солдатами и решительно осуждает подобные действия. Моррисон назвал фото сфальсифицированным и потребовал от Пекина извинений. В Китае ответили на это, что Австралии должно быть стыдно за своих военных. Напомним, в ноябре были опубликованы результаты расследования, проведённого Вооружёнными силами Австралии, согласно которому военнослужащие элитного подразделения австралийского спецназа SAS без достаточных оснований убили 39 человек во время войны в Афганистане в 2009—2013 годах. «Концепция сетецентрической войны»: что может стоять за учениями НАТО Steadfast Jupiter-Jackal 2020 Непростые отношения у стран в последнее время и в экономической сфере. В конце ноября в Канберре назвали неоправданной и политически мотивированной меру КНР, связанную с фактическим запретом на импорт австралийского вина, который Пекин обложил пошлиной в 212,1%. «Младший партнёр в проекте» Как отметил военный эксперт, старший научный сотрудник ВШЭ Василий Кашин, подписание американо-австралийского соглашения о разработке и испытаниях гиперзвука произошло на фоне обострений отношений Австралии и Китая. «Несмотря на то, что эти страны имеют тесное экономическое сотрудничество, по многим политическим вопросам они расходятся. Однако накал произошёл в том числе из-за того, что Австралия поддержала призывы к расследованию происхождения пандемии коронавируса. Не удивительно, что Пекин недавно посоветовал Канберре скорректировать свои действия, если она хочет восстановить отношения с крупнейшим торговым партнёром», — заявил аналитик в беседе с RT. Кашин также добавил, что сейчас Австралия «находится под формально необъявленными китайскими экономическими санкциями». «Уровень напряжённости в отношениях двух стран в последнее время только растёт. В этом контексте Австралия и хочет усилить свою военную мощь, в том числе посредством сотрудничества с США», — заявил эксперт. Блохин, со своей стороны, напомнил, что Канберра «входит в так называемый разведывательный альянс «Пять глаз» (Five Eyes), в рамках которого осуществляется сотрудничество спецслужб англо-саксонских стран — США, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и Австралии. «Между этими государствами сформировались особые отношения, основанные в том числе на обмене разведданными. Понятно, что Австралия хочет внести свой вклад в рамках этого партнёрства. Возможно, в перспективе она даже примет участие в операции по окружению КНР кольцом недружественных государств, на территории которых есть американские военные базы», — отметил эксперт. Однако в рамках разработки и испытаний гиперзвукового оружия Австралия «едва ли сможет предоставить американцам какую-то особую технологию», считает Блохин. «Канберра, со своей стороны, может лишь продемонстрировать единство с США», — сообщил аналитик. Василий Кашин придерживается схожей позиции по данному вопросу. По его мнению, Австралия будет «младшим партнёром в проекте» по совместной разработке и испытаниям гиперзвука. Изображение перспективной «супербыстрой» ракетной системы AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW)

© Lockheed Martin «У американцев есть некоторые наработки по созданию гиперзвуковых крылатых ракет, роль Австралии тут ничтожна. Она может лишь предоставить какие-то финансовые ресурсы и условия для испытаний. В остальном всё зависит от американцев. Вашингтон обладает рядом образцов гиперзвукового оружия, однако до того момента, как они поступят на вооружение, может пройти около 10 лет», — сказал эксперт. Кашин не исключил, что Вашингтон и Канберра действительно могут заняться испытаниями высокоточной гиперзвуковой ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем на территории Австралии, о чём сообщают американские СМИ. Блохин, со своей стороны, отметил, что США «настроены серьёзно вкладываться» в разработку и испытания гиперзвукового оружия. «Сейчас главная задача Пентагона — модернизация вооружённых сил, а гиперзвук — ключевая составляющая в этом направлении. Однако несмотря на то, что Соединённые Штаты обладают ресурсами, от полной реализации своих проектов по гиперзвуковым вооружениям они ещё очень далеки», — заключил аналитик.

