Политика России в Африке основана на принципе «африканским проблемам – африканские решения»

Саммит «Россия – Африка» стал беспрецедентным международным событием

23-24 октября в Сочи прошёл саммит «Россия – Африка» на высшем уровне. Он проводился по инициативе президента России В.В. Путина и под его патронажем совместно с президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси. Участие египетского лидера обусловлено статусом события. Саммит был задуман не только как встреча глав государств и правительств, но и как встреча в расширенном составе с руководством Африканского союза и ряда субрегиональных организаций.

Пленарное заседание Форума, выступление президента России Владимира Путина

Сама идея проведения саммита подверглась яростной информационной атаке. Особо усердствовали СМИ бывших метрополий, колонизовавших Африку, а также США. Непосредственно перед саммитом количество таких публикаций стало, по выражению официального представителя МИД России, «ошеломляющим» (1).

Выступление президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси

Это неудивительно. Африка была поделена между главными западными державами ещё до вступления капитализма в его империалистическую стадию. Сегодня Чёрный континент переживает время передела, прежде всего, со стороны Китая, но не только. Активно «входят» в Африку Бразилия, Индия, Южная Корея, Израиль, Турция… И старые, и новые колонизаторы идут на всё ради сохранения своих «владений». Прежде всего, это жёсткое давление на африканские государства.

Однако ответ Африки на давление стал тоже ошеломляющим. На саммит приехали представители всех 54 государств Африканского континента. Практически все делегации возглавлялись лично главами государств и правительств! Только несколько стран были представлены лицами иного ранга. Однако и здесь всё объяснимо: так, делегацию Республики Бурунди возглавлял не президент П. Нкурунзиза, а вице-президент страны г-н Жозеф Буторе, который много лет провёл в России, получил здесь высшее образование, защитил диссертацию кандидата наук и отвечает за российское направление в руководстве республики.

Делегацию Эфиопии также возглавлял не президент, а премьер-министр, но это лишь подчёркивает интерес к встречам в Сочи: по Конституции Эфиопии именно премьер, а не президент обладает основными полномочиями по управлению страной. Более того, глава эфиопского правительства Аби Ахмед – лауреат Нобелевской премии мира, которая ему была присвоена несколько дней назад. Делегацию Габона возглавляет также не президент, а премьер. Однако габонский президент был в России с визитом совсем недавно.

Так что уровень саммита был необычайно высок.

В Сочи прибыли руководители семи крупнейших африканских региональных организаций: Африканский союз, Сообщество государств Юга Африки (САДК), Союз государств Магриба, Большая пятёрка Сахеля (G5 Sahel), Экономическое сообщество государств Центральной Африки, Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС), Восточноафриканское сообщество. Руководители этих организаций не просто участвовали в собрании глав государств – состоялась отдельная встреча с ними российского руководства.

Тематика саммита впечатляет. Это и экономическая интеграция, и проблемы ведения российского бизнеса в Африке, это сотрудничество в области образования, геологоразведки, проекты в области нефтегазовой и атомной промышленности, безопасность на континенте, обеспечение экономического суверенитета и многое-многое другое.

Привлекает внимание заключение соглашения между Африканским союзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). При этом надо отметить вступление в силу несколько недель назад Всеафриканского договора о свободной торговле, в котором участвуют все страны континента. Это даёт уникальные возможности для договорённостей по принципу «интеграционное объединение – с интеграционным объединением». А по принципу «интеграционное объединение – отдельные государства» на подходе договор о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Египтом.

Кстати, из опыта лучших практик особое внимание было уделено проекту Российской промышленной зоны в Египте. Данная зона площадью 525 га создаётся сегодня в районе Восточного Порт-Саида Экономической зоны Суэцкого канала совместно правительствами, государственными учреждениями и частным бизнесом. Проект не имеет аналогов в части государственного инвестирования и создаваемого механизма поддержки вывода заинтересованных компаний на иностранные рынки. Рамочные соглашения заключены уже с 25 компаниями-резидентами, работающими в области биохимии и удобрений, строительных материалов и металлоконструкций, композитных материалов, сельскохозяйственной техники, электротехнического и нефтегазового оборудования, портовой оснастки и др. Для компаний будут действовать льготы и преференции, связанные с налогообложением, таможенными пошлинами на экспорт и импорт, затратами на персонал и оплатой прохождения Суэцкого канала. Предусмотрена возможность 100%-ной репатриации полученной выручки, при этом не будет требований, касающихся наличия египетского партнёра.

Встреча президентов России и Кении

Безусловно, российский президент не мог провести двусторонние встречи со всеми главами государств. Поэтому особо важно отметить, с кем встречи состоялись. Кроме египетского руководителя, переговоры с В.В. Путиным провели лидер Южной Африки С. Рамапоса, президенты Намибии, Демократической Республики Конго, Центрально-Африканской Республики, Нигерии и Уганды. Особо следует отметить встречу с главой делегации Судана – президентом Переходного суверенного совета генералом Абдулом Бурханом, который возглавил страну после смещения президента Омара аль-Башира весной сего года. Напомним, что незадолго до смещения президент аль-Башир начал активное сотрудничество с Россией, в том числе предложив свою страну в качестве «ворот» в Африку. И российское участие в различных проектах в Судане получило новое развитие. Ярким примером является деятельность российской компании «Глобал ресорсиз» – крупного инвестора в золотодобычу, в частности в проект «Куш» с производством три тонны золота в год.

Обсуждение вопросов, связанных с ресурсами Африки, проходило на фоне одновременного обсуждения проблемы экономического суверенитета африканских стран. И это чрезвычайно важно. Ведь та экономическая модель, которая предложена Африке Западом, не рассматривает вопросы суверенитета всерьёз. Для решения задач развития и удовлетворения нужд населения африканские страны вынуждены прибегать к внешнему финансированию. Однако его основные источники – кредиты международных финансовых институтов и прямые займы – увязываются с выполнением кабальных социально-экономических и политических требований, ограничивающих суверенитет африканских стран. Это приводит к недоиспользованию потенциала экономического роста, ухудшению качества роста, ограничению возможностей использования других источников финансирования.

Суверенные облигации и иные заимствования на рынках капитала составляют лишь малую долю африканского долга, а некоторые страны континента до сих пор лишены этого источника финансирования. Чрезвычайно важно, что данная тема стояла на форуме в полный голос – это даёт основания полагать, что российско-африканское сотрудничество будет проходить на иных принципах. Российский президент заявил: «Мы не обуславливаем свою поддержку, предлагаемые проекты развития политическими и иными условиями, так называемыми эксклюзивными, а на деле кабальными экономическими и торговыми преференциями, не навязываем свою позицию». В.В. Путин подтвердил, что африканская политика России базируется на принципе «африканским проблемам – африканские решения».

Концепция внешней политики России, последняя редакция которой была утверждена в 2000 году, Африку упоминает один раз и как бы вскользь. Выступая в Сочи, президент России сказал, что отношения с континентом являются внешнеполитическим приоритетом России. Россия готова к конкуренции за широкое сотрудничество с Африкой.

(Окончание следует)

Сочи, 22-24 октября 2019 года

Фото: kremlin.ru

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