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Политика разрушения России обеспечивает Медведеву сохранение его работы. Экспериментально доказано - Делягин
09 октября 2019, 18:39 • 134 • Политика
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин прокомментировал Царьграду возможность премьер-министра России Дмитрия Медведева взять пример с министра обороны Сергея Шойгу в работе с подчиненными. "Экспериментально доказано, - отмечает собеседник, - что политика разрушения России обеспечивает Медведеву сохранение его работы".
Стоит ли к российскому правительству применить столь же жесткий подход, как министр обороны Сергей Шойгу применяет к своим подчиненным, устраивая им разнос во время селекторных совещаний? С таким вопросом Царьград обратился к директору Института проблем глобализации экономисту и политологу Михаилу Делягину.
"Все зависит от того, как руководитель оценивает работу своих подчиненных, - подчеркнул свою мысль собеседник Царьграда. - Если Шойгу считает, что люди, так сказать, справляются с работой плохо, то он их отчитывает. А если Медведев считает, что его подчиненные справляются с работой хорошо, что разрушение здравоохранения, увольнение врачей, чудовищно низкие зарплаты, отсутствие развития, безысходность у людей являются позитивными результатами его деятельности, то он тогда своих подчиненных не будет за это отчитывать. Он будет их за это хвалить. Что, как я понимаю, и происходит".
По мнению эксперта, речь идет о разном целеполагании.
Делягин, ориентируясь на заявления премьер-министра России, приходит к выводу, что тот "полностью доволен тем, что он делает с Россией".
"Зачем ему что-то менять? - не без иронии отметил эксперт. - Если человек находится на своем посту семь лет, и у него все очень хорошо, и он семь лет проводит одну и ту же политику, и эта политика обеспечивает ему сохранение его работы, тогда зачем что-то менять?"
По мнению Делягина, "экспериментально доказано, что политика разрушения России обеспечивает Медведеву сохранение его работы".
"Если бы было по-другому – его бы уволили", - жестко резюмирует политолог.
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