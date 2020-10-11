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Политика по-украински: глава местного списка «Слуги народа» весело раскуривает коноплю и запивает баночным винишком

11 октября 2020, 10:45  •  56 • Украина

Кандидат в депутаты от ведущей украинской партии «Слуга народа» в Днепропетровской области Сергей Алексейченко, идущий первым номером в списке партии, весело употреблял марихуану вместе с другом во дворе дома.

Соответствующее видео оказалось в распоряжении издания «Страна UA».

Как видно на записи, Алексейченко подошел к самодельному устройству для курения конопли, после чего поджег и употребил дурманящее зелье.

Затем это же действие повторил второй мужчина (его зовут Виктор Пустовой), и снова Алексейченко. Ролик был записан вечером пятого октября 2020 года.

Кроме того, на видео видно, что герои ролика также распивали игристое вино Fragolino Bianco из банок размером 0,33 литра.

Как указано на сайте ЦИК, Алексейченко — гражданин Украины, имеет высшее образование, беспартийный. Занимает должность заместителя городского головы (мэра – прим. РВ) в Новомосковском горсовете и проживает в Кривом Роге, Днепропетровская обл., судимость отсутствует.

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