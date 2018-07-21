«Политика по смещению»: почему Трамп обвинил «фейковые СМИ» в лицемерии после саммита с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал лицемерными обвинения «фейковых СМИ», раскритиковавших его за «излишнюю мягкость» с российским лидером Владимиром Путиным во время встречи в Хельсинки. По его словам, ранее подобные действия были бы охарактеризованы как дипломатия. Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что, какими бы ни были результаты встречи Трампа и Путина, американский лидер неизбежно столкнулся бы с критикой. Аналитики подчёркивают, что против главы Белого дома ведётся информационная кампания в рамках политической борьбы перед промежуточными выборами в конгресс.

Президент США Дональд Трамп обвинил в лицемерии американскую прессу, которая раскритиковала его за «излишнюю мягкость» на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я подвергся суровой критике со стороны фейковых СМИ за то, что был слишком любезен с Владимиром Путиным. Раньше это назвали бы дипломатией. А если бы я был резок и агрессивен, меня бы раскритиковали за излишнюю жёсткость. Помните, как они говорили, что я был слишком жёстким с Ким Чен Ыном? Лицемеры!» — написал Трамп в Twitter.

Глава Белого дома также назвал «сумасшедшими» тех американских журналистов, которые после саммита спрашивали у него, почему он не повышал тон на президента России.

«Некоторые глупцы из СМИ спрашивали меня: «Почему ты не встал там, не посмотрел ему в глаза, не подошёл к нему и не начал кричать на него?» Эти люди сумасшедшие?» — сказал он в интервью телекомпании CNBC.

По его словам, такое поведение неприемлемо, когда стоит задача заключить договорённости.

Ранее Трамп отмечал, что «фейковые медиа» желают увидеть конфронтацию между Россией и США, а также в штыки воспринимают возможность установления хороших отношений с Путиным.

«Американские элиты не смирились с победой Трампа»

Как считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ политолог Владимир Шаповалов, заявления Трампа, сделанные в рамках встречи в Хельсинки и после неё, являются «нормальным дипломатическим процессом».

«Эта реакция связана с внутриполитической ситуацией и борьбой, которая идёт с начала предвыборной кампании. Его противники из Демократической партии, а также некоторые республиканцы не смирились с победой кандидата, не принадлежащего политическому истеблишменту США, и развернули широкую кампанию по его дискредитации, которая, в частности, основана на «российском вмешательстве» и якобы сговоре Трампа с Кремлём.

Поскольку эти тезисы предполагают, что победа Трампа стала возможна благодаря России, то тема двустороннего диалога стала табуированной. Поэтому любые действия, направленные на налаживание отношений, вызывают в прессе, которая ориентирована в основном на демократов, такую негативную реакцию», — сказал Шаповалов в беседе с RT.

Между тем, по мнению директора Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслава Смирнова, обвинения в адрес американского лидера связаны с желанием его политических оппонентов довести дело до импичмента.

«Какими бы ни были итоги встречи Трампа с Путиным, в любом случае либеральные американские СМИ, демократы и ряд конгрессменов, в том числе часть республиканцев, обрушились бы на него с критикой. В любом случае, потому что 50% конгрессменов ведут политику на смещение Трампа с должности, для них любые средства здесь хороши», — подчеркнул Смирнов в разговоре с RT.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп (четвертый слева) во время российско-американских переговоров в расширенном составе в Президентском дворце в Хельсинки

РИА Новости

© Алексей Никольский

Аналитик отметил, что не вся американская политическая элита выступает против налаживания отношений с Россией. По его словам, многие представители политического истеблишмента просто не хотят, чтобы этим вопросом руководил непосредственно Трамп.

«То есть, например, если бы вице-президент США начал диалог с Россией после Трампа, то это для них было бы более приемлемо, чем какие-то успехи Трампа на международной арене», — заключил аналитик.

Между тем политолог Чарльз Ортел полагает, что внешнеполитический курс США во многом будет зависеть от результатов промежуточных выборов в конгресс.

«Я убеждён, что намерение Трампа поладить с Россией — позитивное решение. В ближайшее время ему предстоит непростой период: приближаются промежуточные выборы в конгресс. Исход этого голосования во многом определит дальнейшие события. Станет понятно, сможет ли Трамп продолжить свой курс. Я полагаю, что президент США сделал правильный выбор. Все заинтересованы в продуктивных и взаимовыгодных отношениях между Россией и США», — сказал Ортел в эфире RT.

По итогам саммита Россия — США

В понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. В общей сложности российско-американский саммит продлился более четырёх часов. За это время состоялись дискуссия лидеров двух стран и переговоры с участием делегаций.

«Мы хотим дружбы, сотрудничества и мира. Думаю, что могу сказать это не только от имени США, но и от имени России», — отметил глава Белого дома на пресс-конференции.

По итогам встречи политические оппоненты и американские медиа подвергли Трампа резкой критике. Некоторые даже обвинили президента США в предательстве.

Российский лидер Владимир Путин позднее подчеркнул, что в Вашингтоне довольно большой вес имеют силы, которые заинтересованы в кризисе двусторонних отношений.

«Мы видим, что в Соединённых Штатах есть силы, которые с лёгкостью готовы принести в жертву российско-американские отношения — в жертву своим амбициям в ходе внутриполитической борьбы в Америке», — подчеркнул Путин.

Демонстрация против политики президента США Дональда Трампа

globallookpress.com

© Zach Roberts

По мнению многих экспертов, именно критические замечания на внутренней арене привели к тому, что американский лидер вынужден был поменять свою риторику. Так, в США глава Белого дома заявил, что доверяет американской разведке по вопросу о «российском вмешательстве», хотя по итогам саммита поставил расследование под сомнение. Кроме того, уже после встречи он объявил о готовности стать «злейшим врагом» Путина, если сотрудничество между странами не наладится.

В то же время президент США продолжает заявлять о необходимости выстраивания двусторонних отношений. Советнику американского лидера по национальной безопасности Джону Болтону уже поручено организовать визит Путина в Вашингтон осенью этого года.