«Политика односторонних действий»: почему Китай обвинил США в нарушении мирового порядка

Действия Соединённых Штатов в мире привели к хаосу и возникновению гуманитарных катастроф. Об этом говорится в опубликованном докладе Госсовета КНР. Авторы доклада считают, что внутренняя ситуация в Соединённых Штатах далеко не такая благополучная, какой её пытается представить Белый дом. Эксперты отмечают, что текущая критика со стороны Пекина — лишь очередной этап в геополитическом противостоянии двух держав. По мнению аналитиков, несмотря на подписание торговой сделки в начале года, разногласия между странами будут углубляться.

Действия США привели к хаосу и возникновению гуманитарных катастроф. Об этом говорится в докладе «Нарушение прав человека в США — 2019», опубликованном пресс-канцелярией Госсовета КНР.

«Чтобы сохранить своё глобальное господство, Америка придерживается политики односторонних действий, тем самым попирая мировой порядок и систему международных отношений, в основе которых лежат принципы и идеи, изложенные в Уставе ООН. Когда кто-то при всяком удобном случае «выходит из группы», «нарушает договор», пытается снять с себя международную ответственность, расшатывает основы глобального взаимодоверительного сотрудничества, то и дело «вводит санкции» и «берётся за оружие», многие регионы мира погружаются в хаос и сталкиваются с тяжелейшими гуманитарными катастрофами», ― утверждается в документе.

Кроме того, в докладе оценивается ситуация с соблюдением прав граждан США. Грядущие президентские выборы в Соединённых Штатах, как отмечают авторы документа, превратились в «денежные игры богачей», которые получили огромное политическое влияние, финансируя избирательные кампании разных кандидатов. В свою очередь, такая ситуация искажает общественное мнение и разрушает основы американской демократии, говорится в документе Госсовета КНР.

Кроме того, китайские аналитики констатируют, что «за маской благополучной и сильной Америки, на самом деле скрывается жестокая реальность, в которой богатых и бедных разделяет огромная пропасть».

«Разрыв в уровне доходов населения продолжает увеличиваться, расходы на медицинское обслуживание и образование непрерывно растут, а социальное обеспечение покрывает всё меньше и меньше, жизнь наиболее бедных слоёв населения крайне тяжела», — подчёркивают авторы доклада.

Взаимные претензии и «статус-кво»

Эксперты отмечают, что критика, которой Пекин подверг Вашингтон на страницах доклада Госсовета КНР, — лишь очередной этап в геополитической конфронтации двух держав. В последние месяцы оба государства регулярно обмениваются претензиями в самых разных сферах.

Так, в пятницу официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь в своём Twitter не исключил, что коронавирус нового типа мог попасть в Ухань, ставший эпицентром распространения COVID-19, по вине военных США.

«Когда в США появился нулевой пациент? Сколько человек инфицированы? В каких больницах (они находятся. — RT)? Возможно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте транспарентны! Обнародуйте свои данные! США должны нам всё объяснить!» — написал дипломат.

Жительница Пекина

Reuters

© Aly Song

По информации телеканала Fox News, после публикации этого твита посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США. По информации СМИ, помощник госсекретаря Дэвид Стилвелл назвал нашумевший твит «наглой кампанией по дезинформации» по коронавирусу.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Китая в сокрытии данных, связанных с распространением коронавируса.

К тому же, власти США резко отреагировали на решение Пекина лишить аккредитации журналистов The Wall Street Journal, которые опубликовали материал с антикитайским заголовком. В ответ официальный Вашингтон ввёл лимит на число сотрудников в китайских СМИ в Соединённых Штатах.

«Наша цель — обоюдность. Как и в других сферах отношений между США и Китаем, мы стремимся создать давно назревшие равные условия. Мы надеемся, что эти действия подтолкнут Пекин к более справедливому и взаимному подходу к американской и другой зарубежной прессе в Китае», — прокомментировал ситуацию Помпео.

Также Соединённые Штаты обвинили Пекин в попытке «переписать мировой порядок». В начале февраля в ходе выступления в Университете имени Джонса Хопкинса министр обороны Марк Эспер заявил, что Пекин нарушает суверенитет своих соседей, чтобы получить стратегические преимущества. Вдобавок в опубликованном бюджете на 2021 финансовый год главной угрозой национальной безопасности США назван Китай.

В свою очередь, в середине февраля официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ходе онлайн-брифинга заявил, что Соединённые Штаты — это «империя хакеров». Так он прокомментировал информацию о том, что спецслужбы США и ФРГ в течение полувека получали доступ к секретной переписке более чем в 120 странах мира.

«Факты в очередной раз доказывают, что США — крупнейшее государство, которое ведёт прослушку в международном киберпространстве и в полном смысле слова являются империей хакеров. Их операции по прослушке уже достигли степени настоящего бесчинства, беззакония и беспредела... Но в то же время они силятся выставить себя жертвой кибератак, многократно разыгрывая спектакль, когда вор кричит: «Держи вора!» Это глупые и бестолковые фокусы», — заявил Шуан, выступая перед журналистами.

Ещё один источник противоречий между Вашингтоном и Пекином — ситуация вокруг китайских телекоммуникационных компаний, которых США подозревают в шпионаже. Прежде всего американские власти имеют ввиду Huawei, которая обвиняется в «незаконном и преднамеренном присвоении интеллектуальной собственности» и в отношении которой действует ряд ограничительных мер.

Политологи напоминают, что спад в отношениях между КНР и США произошёл после прихода к власти Дональда Трампа. Президент обвинял КНР в валютных манипуляциях, краже интеллектуальной собственности и технологий. Между державами развернулась полномасштабная торговая война.

«Соединённые Штаты при Трампе начали активно опасаться того, что китайские товары проникают в разные страны мира, и таким образом Китай становится реальным конкурентом не только по уровню ВВП, но и по технологиям, поэтому американский президент решил ограничить рост китайской экономики разными методами», ― отметил в интервью RT директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС Александр Лукин.

Впрочем, после нескольких раундов переговоров стороны смогли прийти к консенсусу, который Трамп назвал «прорывом». По мнению политологов, после подписания торговой сделки 15 января появилась надежда на нормализацию отношений между двумя государствами. Согласно договорённостям, в ближайшие два года Пекин должен закупить американских товаров на общую сумму $200 млрд. Одновременно вводятся «жёсткие ограничения» на понижение обменного курса юаня.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Reuters

© Kevin Lamarque

Однако, как отмечают аналитики, несмотря на соглашение, противоборство Пекина и Вашингтона никуда не исчезло.

«Подписанная первая часть торговой сделки оказала влияние на экономику КНР, но соперничество между Вашингтоном и Пекином сохранилось. Сейчас между странами установился временный статус-кво, но в информационном и идеологическом плане продолжается такое же ожесточённое противостояние, как и ранее», ― подчеркнул в беседе с RT доктор политических наук, член Научного совета при Совбезе России Андрей Манойло.

«Будет сложнее пойти на уступки»

Комментируя отношения между Пекином и Вашингтоном, эксперты напоминают, что определённые проблемы в этой сфере назревали давно.

«В последние годы между США и КНР, разумеется, существовали противоречия, но в нужный момент стороны сглаживали их. При Трампе отношения просто обрушились, во многом из-за его бескомпромиссных действий и стиля навязывать свои условия оппонентам силовым путём», ― говорит Манойло.

В свою очередь заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк считает, что главная причина непростых отношений между странами лежит в экономической плоскости.

«Одно из основных направлений Трампа на посту президента — попытка максимально расширить экспорт американских товаров, максимально уменьшить дефицит торгового баланса. В данном случае политика — следствие экономики. Кроме того, в Белом доме осознают, что Китай, благодаря своему экономическому могуществу в дальнейшем может претендовать на то, чтобы стать ещё одним «центром силы», ― полагает Данюк.

Учитывая текущую ситуацию, эксперты полагают, что напряжение между Вашингтоном и Пекином будет нарастать.

По мнению Андрея Манойло, несмотря на ряд уступок, на которые пошла китайская сторона, в долгосрочной перспективе Пекин «вернёт утраченные позиции», что, в свою очередь, может привести к очередному витку противоречий с Вашингтоном.

Аналогичной точки зрения придерживается и Александр Лукин. Он ожидает углубления разногласий между двумя державами, поскольку переговоры относительно второй части торгового соглашения «будут проходить гораздо труднее».

«Пекину будет сложнее пойти на уступки, потому что Вашингтон выдвигает неприемлемые условия, например, чтобы американские центры контролировали выполнение хода реформ в Китае», — утверждает Лукин.

При этом Никита Данюк обращает внимание на тот факт, что экономические претензии к КНР всё больше переходят в политическую плоскость.

«Китай при Трампе — одна из главных угроз. Это прописано в различных документах, военных доктринах. Претензии Вашингтона заключаются в том, что экономически могущественный Пекин стал претендовать на более активную роль в мировой политике, принуждая других игроков считаться со своей позицией», ― подытожил Данюк.