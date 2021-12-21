Политика непризнания. Украина для украинцев • 250 • Украина



Однако, совсем недавно прошли встречи Восточноевропеских стран в формате Вышеградской группы и Люблинского треугольника. Все участники были глубоко озабочены миграционным кризисом, поддержкой Украины в ее стремлении вступить в НАТО и противостоять Российской «агрессии». Только никто не вспомнил о игнорировании прав национальных меньшинств и о беспардонной политике принудительной ассимиляции в Украине.







Долгое временя украинские земли были предметом споров и войн. До 1946 года не было периода, когда вся территория современной Украины находились хотя бы под властью одного государства.



Отсюда и наличие этнических групп – вполне структурированных, хорошо организованных и ментально политически ориентированных на соседние страны. К слову, эти группы – весьма влиятельная политическая сила, которая сегодня хочет отсоединиться от остальной Украины. Это территории Галиции, Волыни, Буковины (ныне Черновицкой области) и западные части Одесской области. Согласно статистике 10,7 млн. лиц (22,2%) населения Украины – представители других национальностей.



Примеры политики агрессивной ассимиляции.

Решение Конституционного суда Украины признать противоправным закон «Об основах государственной языковой политики» от 2012 года, а далее, принятие осенью 2017 года Верховной радой нового закона об образовании. Согласно этому закону, в украинских школах можно преподавать только на украинском языке, уже с 2020 г. ликвидировано преподавание на национальных языках даже в младших классах, что фактически говорит о тотальной украинизации школьного образования и насильственной ассимиляции всех идентичностей.



Статья 16 Закона «О национальных меньшинствах» предусматривает закладывать в государственном бюджете специальные ассигнования для «развития национальных меньшинств». Он, к сожалению, является просто формальностью. На деле ни на одном из государственных сайтов или в других источниках не сообщается о выполнении этой статьи закона и механизме его реализации.



Нарушение политических прав венгерского меньшинства в Закарпатье, притом, что данное меньшинство имеет политический опыт – «Партия венгров Украины», ярко продемонстрировано 1 декабря 2020 г., когда стало известно об необоснованных обысках у лидера венгерской общины Закарпатья и его сподвижников. И это притом, что данная партия не представляет конкуренцию для основных политических игроков.



Беспрецедентным по масштабам расовой дискриминации стало внесение в базу сайта Миротворец, украинцев венгерского происхождения, получивших венгерский паспорт. Эти люди были представлены как угроза украинской государственности.

Так же, к украинскому правительству предъявляют претензии этнические поляки, которых кроме всех выше перечисленных проблем, тревожит современная украинская политика, направленная на чествование нацистов и украинских националистов. Так, Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия виновны в геноциде этнических поляков на территории Украины. Представители национального польского меньшинства претендуют на получение компенсации за причиненный ущерб, когда большая часть этнических поляков была уничтожена или изгнана.



Этнические румыны, также неоднократно обращались к Бухаресту с просьбой защитить их права от действий украинского правительства, связанных с насильственной украинизацией. Кроме того, представители румынской общины опасаются негативных последствий административно-территориальной реформы на Украине, которая приведет к раздроблению общины на несколько частей в разных районах Украины, что ослабит ее политические возможности.



Отношения Украины и национальных меньшинств приобрели характер гражданской войны. В этой политике украинского государства нетрудно заметить реализацию программы крайне правых и националистов Украины. Сегодняшний курс Украины – очевидное доказательство продолжения националистического реформирования.



Националисты в руководстве страны игнорируют проблемы национальных меньшинств, и соответственно не заинтересованы в компромиссе и урегулировании волнений в западных анклавах страны.



При такой политике, в случае конфликта на западе украинской армии придется воевать по всему периметру государственных границ.

Сегодня миграционный кризис на границе с Беларусью активно обсуждается различными Восточноевропейскими политиками и СМИ. Нарушение прав мигрантов, отсутствие действенной помощи и использование данных лиц белорусским «режимом» — это малая доля того, что мы можем услышать в адрес официального Минска.Однако, совсем недавно прошли встречи Восточноевропеских стран в формате Вышеградской группы и Люблинского треугольника. Все участники были глубоко озабочены миграционным кризисом, поддержкой Украины в ее стремлении вступить в НАТО и противостоять Российской «агрессии». Только никто не вспомнил о игнорировании прав национальных меньшинств и о беспардонной политике принудительной ассимиляции в Украине.Нарушения со стороны украинского правительства прав национальных меньшинств сегодня приобрели регулярный и системный характер. Идентификационные конфликты на Украине четко доказывают острую проблему государственной идентичности и прочерчивают линии коренного разлома, которые усугубляются политикой, ныне проводимой украинским государством.Долгое временя украинские земли были предметом споров и войн. До 1946 года не было периода, когда вся территория современной Украины находились хотя бы под властью одного государства.Отсюда и наличие этнических групп – вполне структурированных, хорошо организованных и ментально политически ориентированных на соседние страны. К слову, эти группы – весьма влиятельная политическая сила, которая сегодня хочет отсоединиться от остальной Украины. Это территории Галиции, Волыни, Буковины (ныне Черновицкой области) и западные части Одесской области. Согласно статистике 10,7 млн. лиц (22,2%) населения Украины – представители других национальностей.Примеры политики агрессивной ассимиляции.Решение Конституционного суда Украины признать противоправным закон «Об основах государственной языковой политики» от 2012 года, а далее, принятие осенью 2017 года Верховной радой нового закона об образовании. Согласно этому закону, в украинских школах можно преподавать только на украинском языке, уже с 2020 г. ликвидировано преподавание на национальных языках даже в младших классах, что фактически говорит о тотальной украинизации школьного образования и насильственной ассимиляции всех идентичностей.Статья 16 Закона «О национальных меньшинствах» предусматривает закладывать в государственном бюджете специальные ассигнования для «развития национальных меньшинств». Он, к сожалению, является просто формальностью. На деле ни на одном из государственных сайтов или в других источниках не сообщается о выполнении этой статьи закона и механизме его реализации.Нарушение политических прав венгерского меньшинства в Закарпатье, притом, что данное меньшинство имеет политический опыт – «Партия венгров Украины», ярко продемонстрировано 1 декабря 2020 г., когда стало известно об необоснованных обысках у лидера венгерской общины Закарпатья и его сподвижников. И это притом, что данная партия не представляет конкуренцию для основных политических игроков.Беспрецедентным по масштабам расовой дискриминации стало внесение в базу сайта Миротворец, украинцев венгерского происхождения, получивших венгерский паспорт. Эти люди были представлены как угроза украинской государственности.Так же, к украинскому правительству предъявляют претензии этнические поляки, которых кроме всех выше перечисленных проблем, тревожит современная украинская политика, направленная на чествование нацистов и украинских националистов. Так, Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия виновны в геноциде этнических поляков на территории Украины. Представители национального польского меньшинства претендуют на получение компенсации за причиненный ущерб, когда большая часть этнических поляков была уничтожена или изгнана.Этнические румыны, также неоднократно обращались к Бухаресту с просьбой защитить их права от действий украинского правительства, связанных с насильственной украинизацией. Кроме того, представители румынской общины опасаются негативных последствий административно-территориальной реформы на Украине, которая приведет к раздроблению общины на несколько частей в разных районах Украины, что ослабит ее политические возможности.Отношения Украины и национальных меньшинств приобрели характер гражданской войны. В этой политике украинского государства нетрудно заметить реализацию программы крайне правых и националистов Украины. Сегодняшний курс Украины – очевидное доказательство продолжения националистического реформирования.Националисты в руководстве страны игнорируют проблемы национальных меньшинств, и соответственно не заинтересованы в компромиссе и урегулировании волнений в западных анклавах страны.При такой политике, в случае конфликта на западе украинской армии придется воевать по всему периметру государственных границ. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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