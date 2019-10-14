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«Политика, не связанная с реальными фактами»: Евросоюз на год продлил санкции против россиян по делу Скрипалей
14 октября 2019, 15:24 • 87 • В мире
Евросоюз продлил санкции против четырёх россиян, якобы причастных к инциденту в британском Солсбери, где пострадали Сергей и Юлия Скрипали. Меры, которые будут действовать до 16 октября 2020 года, запрещают обвиняемым Брюсселем «сотрудникам ГРУ» въезжать в страны ЕС и замораживают их активы в европейских банках. В Госдуме отметили, что если бы Лондон согласился на участие Москвы в расследовании, российские спецслужбы смогли бы разоблачить выдвинутые обвинения.
Дом Сергея Скрипаля в Солсбери AFP © Chris J Ratcliffe
Евросоюз на год продлил санкции против четырёх россиян, якобы причастных к инциденту в Солсбери. Соответствующее решение принял Совет Европы по итогам заседания в Люксембурге.
«Сегодня Совет продлил ограничительные меры ЕС, введённые в связи с использованием и распространением химического оружия, до 16 октября 2020 года. Эти санкции, включающие в себя запрет на въезд в ЕС и замораживание активов как физических лиц, так и организаций, в данный момент применяются к девяти лицам: пяти, связанным с сирийским режимом, и четырём, причастным к атаке в Солсбери», — говорится в заявлении пресс-службы СЕ.
Напомним, эти санкции были введены в январе. Они наложены на «сотрудников ГРУ» — двух работников ведомства, руководителя и его заместителя. Как утверждают в ЕС, они якобы «ответственны за хранение, транспортировку и использование в Солсбери ядовитого нервного агента 4 марта 2018 года».
В марте 2018 года у своего дома в британском Солсбери без сознания были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. После госпитализации британские власти заявили, что Скрипалей отравили боевым веществом «Новичок» (A-234. — RT).
Более того, Лондон обвинил в произошедшем Москву. По словам британских властей, российские спецслужбы отравили бывшего разведчика и его дочь. При этом доказательств в подтверждении этих заявлений представлено не было. Несмотря на это, ряд западных стран отозвали своих дипломатических сотрудников, а США и вовсе ввели санкции, причём в двух пакетах.
В Москве подчёркивали, что к производству названного британской стороной А-234 имеют доступ несколько стран. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, так называемое дело Скрипалей используется для антироссийской политики.
Европейская сторона сама не уверена в выдвинутых против россиян обвинениях, о чём свидетельствуют принятые против них меры, отметил в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
«Если они обвиняют в жутком преступлении, то какие санкции? Должно быть уголовное преследование с соответствующими последствиями, и речь не должна идти о санкциях, если представить себе тяжесть содеянного. А когда речь идёт о санкциях, то это выглядит странно, — подчеркнул сенатор. — Очевидно, что несоразмерно наказание с содеянным. У них нет уверенности в том, что они поступают разумно и логично».
Если Россию допустят к расследованию, оно быстро будет разоблачено, убеждён член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
«Как только Россия станет полноправным членом комиссии, которая занимается расследованием, это будет полное разоблачение, и все карты будут вскрыты. Спецслужбы России работают достаточно эффективно и профессионально, они готовы это делать открыто. Как только они присоединятся к расследованию, это будет поражением для спецслужб и для политики (Великобритании. — RT)», — сказал он RT.
«Продолжают выдумывать истории и мифы»
Стоит отметить, что несмотря на российское гражданство Скрипалей, британские власти так и не предоставили диппредставителям РФ консульский допуск к ним, предусмотренный международным правом. Также Москва неоднократно предлагала свою помощь в расследовании, однако получала отказ.
По мнению российской стороны, Лондон использовал инцидент в Солсбери, чтобы обвинить Москву, не предоставляя при этом никаких фактов, подтверждающих эту точку зрения.
«Спустя почти полтора года после событий в Солсбери с бывшим офицером российской военной разведки и его дочерью никакой вразумительной информации о ходе расследования инцидента российская сторона от официального Лондона так и не получила (и это несмотря на направленные нами по дипломатическим каналам более 80 запросов). Пытаясь заполнить этот вакуум, британцы упорно продолжают выдумывать различные истории и мифы, выдавая их за подтвержденные факты», — говорится в августовском сообщении посольства РФ в Лондоне.
При этом об отсутствии доказательств, необходимых для обвинений в адрес России, сообщили в британской полиции. Замглавы Скотленд-Ярда Нил Басу в интервью The Guardian отметил, что озвученные версии были составлены на основе заявлений «экспертов по России», а не фактов.
«Мы полицейские, так что нам необходимо работать с доказательствами. Было множество гипотез по поводу того, кто несёт ответственность, кто отдавал приказы — всё это основывалось на оценках экспертов по России. Мне нужно иметь доказательства», — сказал он.
Дело Скрипалей используется Европой в качестве повода, чтобы вводить санкции, а потому ЕС и не обосновывает их фактами, пояснил в беседе с RT директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
«Санкционная политика не имеет никакого отношения к тем фактам, к которым она подвёрстывается. Санкции — это новый мир, в котором мы живём, и в этом отношении повод для введения санкций совершенно не важен… Это реальность отношений между Россией и Европой, к этому нужно относится как к данности. Это политика, никак не связанная с реальными фактами», — считает эксперт.
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