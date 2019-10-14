«Политика, не связанная с реальными фактами»: Евросоюз на год продлил санкции против россиян по делу Скрипалей

Евросоюз продлил санкции против четырёх россиян, якобы причастных к инциденту в британском Солсбери, где пострадали Сергей и Юлия Скрипали. Меры, которые будут действовать до 16 октября 2020 года, запрещают обвиняемым Брюсселем «сотрудникам ГРУ» въезжать в страны ЕС и замораживают их активы в европейских банках. В Госдуме отметили, что если бы Лондон согласился на участие Москвы в расследовании, российские спецслужбы смогли бы разоблачить выдвинутые обвинения.

Евросоюз на год продлил санкции против четырёх россиян, якобы причастных к инциденту в Солсбери. Соответствующее решение принял Совет Европы по итогам заседания в Люксембурге.

«Сегодня Совет продлил ограничительные меры ЕС, введённые в связи с использованием и распространением химического оружия, до 16 октября 2020 года. Эти санкции, включающие в себя запрет на въезд в ЕС и замораживание активов как физических лиц, так и организаций, в данный момент применяются к девяти лицам: пяти, связанным с сирийским режимом, и четырём, причастным к атаке в Солсбери», — говорится в заявлении пресс-службы СЕ.

Напомним, эти санкции были введены в январе. Они наложены на «сотрудников ГРУ» — двух работников ведомства, руководителя и его заместителя. Как утверждают в ЕС, они якобы «ответственны за хранение, транспортировку и использование в Солсбери ядовитого нервного агента 4 марта 2018 года».

В марте 2018 года у своего дома в британском Солсбери без сознания были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. После госпитализации британские власти заявили, что Скрипалей отравили боевым веществом «Новичок» (A-234. — RT).

Более того, Лондон обвинил в произошедшем Москву. По словам британских властей, российские спецслужбы отравили бывшего разведчика и его дочь. При этом доказательств в подтверждении этих заявлений представлено не было. Несмотря на это, ряд западных стран отозвали своих дипломатических сотрудников, а США и вовсе ввели санкции, причём в двух пакетах.

В Москве подчёркивали, что к производству названного британской стороной А-234 имеют доступ несколько стран. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, так называемое дело Скрипалей используется для антироссийской политики.

«Вот это политизированный русофобский подход, это просто повод для того, чтобы организовать очередную атаку на Россию. Ничего другого не придумали, для меня это очевидно. А цель только одна — сдержать развитие России как возможного конкурента. Вот и всё, других целей я не вижу», — говорил он.

Европейская сторона сама не уверена в выдвинутых против россиян обвинениях, о чём свидетельствуют принятые против них меры, отметил в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

«Если они обвиняют в жутком преступлении, то какие санкции? Должно быть уголовное преследование с соответствующими последствиями, и речь не должна идти о санкциях, если представить себе тяжесть содеянного. А когда речь идёт о санкциях, то это выглядит странно, — подчеркнул сенатор. — Очевидно, что несоразмерно наказание с содеянным. У них нет уверенности в том, что они поступают разумно и логично».

Если Россию допустят к расследованию, оно быстро будет разоблачено, убеждён член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Как только Россия станет полноправным членом комиссии, которая занимается расследованием, это будет полное разоблачение, и все карты будут вскрыты. Спецслужбы России работают достаточно эффективно и профессионально, они готовы это делать открыто. Как только они присоединятся к расследованию, это будет поражением для спецслужб и для политики (Великобритании. — RT)», — сказал он RT.

«Продолжают выдумывать истории и мифы»

Стоит отметить, что несмотря на российское гражданство Скрипалей, британские власти так и не предоставили диппредставителям РФ консульский допуск к ним, предусмотренный международным правом. Также Москва неоднократно предлагала свою помощь в расследовании, однако получала отказ.

По мнению российской стороны, Лондон использовал инцидент в Солсбери, чтобы обвинить Москву, не предоставляя при этом никаких фактов, подтверждающих эту точку зрения.

«Спустя почти полтора года после событий в Солсбери с бывшим офицером российской военной разведки и его дочерью никакой вразумительной информации о ходе расследования инцидента российская сторона от официального Лондона так и не получила (и это несмотря на направленные нами по дипломатическим каналам более 80 запросов). Пытаясь заполнить этот вакуум, британцы упорно продолжают выдумывать различные истории и мифы, выдавая их за подтвержденные факты», — говорится в августовском сообщении посольства РФ в Лондоне.

«Пытаясь заполнить этот вакуум, британцы упорно продолжают выдумывать различные истории и мифы, выдавая их за подтвержденные факты», — подчеркнули дипломаты.

При этом об отсутствии доказательств, необходимых для обвинений в адрес России, сообщили в британской полиции. Замглавы Скотленд-Ярда Нил Басу в интервью The Guardian отметил, что озвученные версии были составлены на основе заявлений «экспертов по России», а не фактов.

«Мы полицейские, так что нам необходимо работать с доказательствами. Было множество гипотез по поводу того, кто несёт ответственность, кто отдавал приказы — всё это основывалось на оценках экспертов по России. Мне нужно иметь доказательства», — сказал он.

Дело Скрипалей используется Европой в качестве повода, чтобы вводить санкции, а потому ЕС и не обосновывает их фактами, пояснил в беседе с RT директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Санкционная политика не имеет никакого отношения к тем фактам, к которым она подвёрстывается. Санкции — это новый мир, в котором мы живём, и в этом отношении повод для введения санкций совершенно не важен… Это реальность отношений между Россией и Европой, к этому нужно относится как к данности. Это политика, никак не связанная с реальными фактами», — считает эксперт.