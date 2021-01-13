Политика конфиденциальности: из проводников свободы — в монстры

Согласно заявлению Павла Дурова, за последние трое суток число пользователей Telegram возросло на 25 миллионов.

Кроме того, мессенджер стал вторым по скачиваемости приложением в США. С прошлой среды по воскресенье его установили около 545 тысяч раз – в три раза больше, чем за аналогичный период предыдущей недели. Причину британская газета The Telegraph углядела в бегстве сторонников Дональда Трампа, попавших под тотальную интернет-зачистку, на независимый от крупнейших американских интернет-корпораций ресурс.

Текущие события в Штатах, без сомнения, сыграли в произошедшем свою роль, но это только часть объяснения. Параллельно со взлетом популярности Telegram в США звездный час переживает еще один мессенджер – Signal.

По сведениям агентства Reuters, число новых установок приложения в ближайшее время может превысить миллион пользователей — ежедневно. Например, в воскресенье его поставили 810 тысяч человек по всему миру, что почти в 18 раз больше по сравнению с количеством загрузок 6 января.

Дата выбрана неспроста. Именно в этот день самый популярный на планете мессенджер WhatsApp обновил свою политику конфиденциальности, в рамках которой он — как часть корпорации Facebook — теперь будет делиться информацией о своих пользователях со всем "семейством приложений".

На следующий день Илон Маск опубликовал короткий твит "Используйте Signal", который репостнул в том числе создатель и руководитель Twitter Джек Дорси. Новые пользователи хлынули в разрекламированное приложение, которое какое-то время даже не справлялось с наплывом.

Не остался в стороне и создатель Telegram. Павел Дуров в последние месяцы неоднократно критиковал путь, по которому развивается Сеть. В частности, еще летом он возмущался монополией — а точнее, дуополией — Apple и Google, на пару контролирующих весь мировой рынок приложений.

Нововведения в политике WhatsApp также не оставили его равнодушным. Дуров весьма резко высказался о них, в очередной раз отметив преимущества своего детища.

Фактический ультиматум WhatsApp своим пользователям вызвал жесткую ответную реакцию даже на государственном уровне. Особенно тут отличилась Турция, чье руководство, включая лично президента Эрдогана, отказалось от использования мессенджера. А затем Антимонопольным комитетом страны и вовсе было начато расследование.

Пока трудно судить, насколько серьезный ущерб ожидает WhatsApp, но есть подозрение, что его руководство уже неоднократно прокляло неудачный выбор времени для анонсирования новых правил. Если бы это было сделано месяцем раньше, возможно, последствия стали бы менее масштабны.

Контроль над пользователями, пристрастное внимание к деталям их частной жизни со стороны интернет-компаний, конечно, раздражает большинство людей, но все-таки уже стало привычным явлением и воспринимается в общем как неизбежность. Более того, настороженное отношение и резкий негатив к легальному сбору информации о пользователях до сих пор чаще проявляли те, кого общество маркирует как не вполне адекватных параноиков-конспирологов.

Ну какие такие роковые последствия может иметь для среднестатистического законопослушного гражданина, тем более живущего за много тысяч километров от США, то, что информация о круге его общения, хобби и интересах (пусть даже это будут достаточно деликатные вещи вроде любимых порносайтов) постоянно отслеживается и сосредотачивается в базах данных американских интернет-компаний? Разве что контекстная реклама бьет все точнее в цель — вот и все последствия.

Куда больше опасений вызывала у людей скорее аналогичная деятельность властей собственных стран. Международные IT-компании, пусть даже аффилированные с Соединенными Штатами, нередко выступали в глазах людей как раз гарантом сохранения свободы слова и проводником демократии, поскольку они зачастую просто игнорируют требования национальных правительств, а управу на них найти очень непросто.

Так что, запусти WhatsApp свои инновации несколько недель назад, это, конечно, вызвало бы недовольное ворчание в определенных кругах, но едва ли задело за живое действительно широкие массы.

Вот только обновление политики конфиденциальности мессенджера совпало с шокировавшей мир зачисткой, которую устроили все еще действующему президенту США и его сторонникам (тех, между прочим, половина страны) эти самые частные проводники прогресса и демократии, включая и Facebook. Причем их технологии интернет-аннигиляции неугодных продемонстрировали уровень эффективности, который и не снился государствам, традиционно обвиняемым в избыточном контроле над гражданами и подавлении инакомыслия.

За несколько коротких дней овечья шкура клиентоориентированности и интуитивно понятного интерфейса оказалась сброшена, чтобы обнажить суть тоталитарного монстра, нажатием кнопки перемалывающего судьбы миллионов людей.