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«Политика компромисса»: как руководство Советского Союза перенесло столицу УССР из Харькова в Киев

24 июня 2019, 18:54  •  42 • Украина
24 июня 1934 года начался процесс переезда центральных органов власти и других учреждений УССР из Харькова в Киев. Принимая такое решение, руководство Советского Союза намеревалось развивать политику большевистской украинизации и укрепления промышленных районов республики. Новому центру удалось уравновесить интересы различных политических групп на Украине, полагают эксперты.
 
Мост имени Евгении Бош через Днепр, существовавший в 1925—1941 годах в Киеве © Wikimedia Commons
 

85 лет назад столица Украинской Советской Социалистической Республики была официально перенесена из Харькова в Киев. Тогда состоялся переезд в город на Днепре центральных органов власти УССР.

Основание Киева

Среди историков и археологов до сих пор идут споры о времени основании Киева. Одни считают, что город появился в V—VI веке н. э., другие полагают, что поселения на берегах Днепра середины I тысячелетия не имели ничего общего с будущим центром Древнерусского государства и что Киев образовался только в IX столетии.

Согласно средневековым летописным источникам, в конце IX века свою резиденцию в Киев перенёс новгородский князь Олег. Полноценный столичный статус за Киевом сохранялся вплоть до XII столетия, однако по мере нарастания феодальной раздробленности его роль начала уменьшаться. Центр древнерусской государственности стал смещаться в Северо-Восточную Русь, и во второй половине XIII века столичный статус перешёл к Владимиру.

В XIV веке Киев вошёл в состав Великого княжества Литовского, а в XVI, по итогам Люблинской унии, стал одним из провинциальных городов Речи Посполитой. Во второй половине XVII столетия после восстания под руководством Богдана Хмельницкого и Русско-польской войны Киев вступил в состав России. Город сначала был центром Киевского полка, а затем — Киевской губернии.

«Первая столица»

В ходе Февральской революции 1917 года в Киеве были созданы органы самоорганизации населения, выступавшие за автономию Украины в составе России, в частности Центральная рада. Осенью рабочие киевских заводов, среди которых были популярны большевистские идеи, попытались установить в Киеве советскую власть. Но их выступления были подавлены «украинизированными» воинскими частями и бывшими военнослужащими австро-венгерской армии из числа жителей Галиции. 

В декабре 1917 года пробольшевистски настроенные делегаты Всеукраинского съезда советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов переехали в Харьков и провозгласили создание Украинской Народной Республики, которую в дальнейшем переименовали в УССР. В 1918 году после временного перехода Киева под контроль большевиков была предпринята попытка переноса фактической столицы из Харькова. Однако по условиям Брестского мира Украина была оккупирована Германией, и Киев стал политическим центром подконтрольной Берлину Державы гетмана Павла Скоропадского, а затем — Директории Симона Петлюры.

  • Листовки о союзе РСФСР и УССР

Тем временем советское правительство сменило несколько резиденций — Полтаву, Екатеринослав, Таганрог и Суджу. В январе 1919 года власти Советской Украины переехали в занятый Красной армией Харьков. В марте была предпринята очередная попытка переноса столицы УССР в Киев, но город на Днепре переходил в руки то к атаману Илье Струку, то к деникинцам, то к полякам. Поэтому в начале 1920 года официальные органы власти Советской Украины (Ревком и бюро ЦК КП(б)У) были размещены в Харькове.

«Ещё во времена Российской империи Харьков стал крупным индустриальным центром — в нём проживало значительное количество ориентированного на большевиков пролетариата. Кроме того, он был более русским и в меньшей степени затронут украинскими идеями, чем города Центральной Украины», — рассказал в интервью RT кандидат исторических наук, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Фёдор Гайда.

По мнению эксперта, сам факт расположения столицы УССР в Харькове сближал республику с РСФСР.

13 июля 1923 года Совнарком Украинской Советской Социалистической Республики принял постановление, согласно которому Харьков был официально провозглашён столицей республики. В 1929 году статус города был закреплён в Конституции УССР.

  • Дом Государственной промышленности в Харькове
  • © Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

В то время Харьков динамично развивался: в нём открывались научные, культурные и образовательные учреждения, строились административные здания. В частности, в 1928 году был возведён в стиле конструктивизма один из первых советских небоскрёбов — Дом государственной промышленности. Даже после формальной утери столичного статуса (в 1934 году. — RT) Харьков сохранял за собой титул «первой столицы».

Национальный вопрос

Ещё до прихода к власти руководство большевиков критиковало царскую администрацию за «русификаторскую политику». После Революции 1917 года коммунисты взяли курс на коренизацию в национальных республиках. Официально она была провозглашена на ХII съезде РКП(б) в апреле 1923 года. Через два года было принято постановление ВУЦИК и СНК УССР «О мерах срочного проведения полной украинизации советского аппарата». Советские власти разрешили вернуться в СССР политэмигрантам из числа националистов и переехать в УССР выходцам с Галичины.

Политика украинизации начала немного смягчаться в 1927—1928 годах. Подразделениям РККА разрешили вести делопроизводство на русском языке, а Политбюро ЦК ВКП(б) выступило против форсированного проведения коренизации и за допуск на госслужбу лиц, не владеющих украинским языком.

Политика украинизации проводилась вплоть до конца 1930-х годов — советские власти стали насторожённо относиться к своим бывшим союзникам из числа левых националистов. При проведении всеобщей паспортизации представителей восточнославянских народов, проживавших в УССР, массово записывали «украинцами» вне зависимости от родного языка и самоидентификации. В то же время союзные власти начали выступать с жёсткой критикой «национал-уклонизма», а заподозренных в нём лиц стали увольнять с руководящих должностей.

Перенос столицы

Предложение руководства Советского Союза о переносе столицы УССР из Харькова в Киев было внесено в повестку дня январского пленума ЦК КП(б)У 1934 года. Вопрос был поднят вторым секретарём ЦК КП(б) Украины и первым секретарём Харьковского обкома Павлом Постышевым.

Как пишет в своей книге «А что мы знаем о лице Украины?»: Украинизация как модель государственной политики в 1918—1941 гг.» доктор исторических наук, заведующая отделом восточного славянства Института славяноведения РАН Елена Борисёнок, Постышев «стал говорить о том, что Советская Украина «сейчас является страной могучей, крепкой во всех отношениях» и поэтому «упраздняются все причины, какие мешали раньше Киев сделать столицей Украины». Наконец, одна из решающих причин — это та, что Правобережье является «основной частью Украины», её «сердцевиной».

21 января XII съезд КП(б)У принял постановление о переносе столицы Украины в Киев, «являющийся её естественным географическим центром», для развития национально-культурного строительства и большевистской украинизации на базе индустриализации и коллективизации. В документе также говорилось о необходимости укрепления основных украинских промышленных районов и приближения советского аппарата к сельскохозяйственным районам на Правобережье республики. 

  • Постановление Всеукраинского центрального исполнительного комитета о переносе столицы в Киев
  • © Wikipedia
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Как отмечает Борисёнок, «этот акт должен был продемонстрировать победу советского варианта украинской идентичности, то есть для партийного руководства это знаменовало победу советской украинизации в борьбе с националистами».

«Поэтому рассматривать перенос столицы в Киев как окончательный отказ от украинизации не стоит. В то же время изменения, произошедшие в национальной политике большевиков с 1932—1933 годов, дают основания говорить о корректировке курса украинизации», — пишет эксперт. 

24 июня 1934 года центральные органы власти УССР переехали из Харькова в Киев. При этом отдельные наркоматы и другие республиканские учреждения ввиду отсутствия материально-технической базы остались работать на прежнем месте. После освобождения Киева от нацистов в ноябре 1943 года столица Украины окончательно переместилась в город на Днепре.

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, если бы не перенос столицы УССР, Украина в её современном виде могла не состояться.

«Альтернативные версии могут быть самые разные. Возможно, останься политический центр УССР в Харькове, после присоединения Западной Украины республика обрела бы совсем другие границы, например была бы разделена», — предположил эксперт.

Со своей стороны, Фёдор Гайда считает перенос столицы УССР в Киев попыткой уравновесить интересы различных политических групп в республике.

«Это была политика компромисса, способ успокоить национально ориентированную часть большевиков», — подчеркнул он.

По словам историка, последствия данного шага сложно оценить однозначно.

«Процесс был крайне сложным. С одной стороны, пребывание столицы в том или ином городе накладывало определённый отпечаток на политические процессы в республике. С другой — из-за своего столичного статуса менялись сами города. Харьков, впрочем, остался русским городом, а с Киевом произошли достаточно серьёзные трансформации, которые мы наблюдаем сегодня», — подытожил Гайда.

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