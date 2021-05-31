Политика давления: почему США вводят санкции против Белоруссии

США вводят санкции против госпредприятий Белоруссии из-за инцидента с вынужденной посадкой самолёта компании Ryanair в Минске 23 мая. Об этом говорится в заявлении официального представителя Белого дома Джен Псаки. Кроме того, Вашингтон вместе с ЕС разрабатывает новые рестрикции в отношении ключевых фигур правительства республики. Эксперты называют подобную политику безосновательным вмешательством во внутренние дела страны.

Вашингтон вводит санкции против государственных предприятий Белоруссии в связи с инцидентом с посадкой самолёта компании Ryanair в Минске. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«3 июня 2021 года Соединённые Штаты вновь введут полноценные блокирующие санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы по ряду генеральных лицензий Министерства финансов. В результате данной меры гражданам США будет запрещено участвовать в сделках с этими организациями, их имуществом или их долями в собственности», — сообщает Белый дом.

В заявлении подчёркивается, что «принудительное перенаправление Белоруссией под ложным предлогом самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего коммерческим рейсом между двумя государствами — членами Евросоюза, а также последующее снятие с самолёта и арест белорусского журналиста Романа Протасевича являются прямым нарушением международных норм».

В связи с этим Госдеп также выпустил предупреждение четвёртого уровня («Не совершать поездок») для американских граждан в отношении Белоруссии, а Федеральное управление гражданской авиации рекомендовало пилотам пассажирских самолётов соблюдать осторожность.

Кроме того, Белый дом сообщил, что Вашингтон в сотрудничестве с ЕС и другими союзниками и партнёрами разрабатывает список адресных санкций в отношении «ключевых фигур режима Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая».

«Министерство финансов разработает для президента новый исполнительный указ, который предоставит Соединённым Штатам расширенные полномочия для введения санкций против отдельных представителей режима Лукашенко, его сети поддержки и тех, кто содействует коррупции, нарушению прав человека и нападкам на демократию», — говорится в заявлении Псаки.

Белый дом призвал Минск провести «заслуживающее доверия международное расследование» инцидента с самолётом Ryanair, «немедленно освободить всех политических заключённых» и вступить в диалог с лидерами оппозиции для проведения «свободных и справедливых президентских выборов под эгидой и наблюдением ОБСЕ».

Посадка в Минске

Напомним, что 23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, вынужденно приземлился в аэропорту Минска.

Причиной стало получение пилотами сигнала о минировании, который, как впоследствии выяснилось, оказался ложным. Для сопровождения борта в небо был поднят белорусский истребитель МиГ-29.

Самолёт Ryanair в аэропорту Минска

AFP

© Onliner.by

Самолёт находился в аэропорту Минска несколько часов. После приземления с рейса сняли находившегося на борту бывшего главного редактора признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и сопровождавшую его гражданку России Софью Сапегу. Протасевич был задержан по нескольким обвинениям, в том числе в организации протестов и массовых беспорядков.

Инцидент осудили официальные лица и политики стран Запада. В свою очередь, в МИД Белоруссии, комментируя ситуацию, подчеркнули, что вынужденное приземление самолёта было продиктовано правилами авиационной безопасности.

Так, пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз заявил, что Европа и США не пытаются объективно разобраться в происходящем, сразу анонсируя санкции.

«Поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит её намеренная политизация, звучат ничем не подтверждённые обвинения, клеятся ярлыки», — приводит его слова РИА Новости.

«Надавить на власти Белоруссии»

После инцидента с посадкой самолёта Ryanair в Минске Украина и ряд стран ЕС закрыли своё воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика «Белавиа». Кроме того, ряд государств ЕС реорганизовал пассажирское авиасообщение в обход воздушного пространства Белоруссии.

Со своей стороны, гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что действия западных стран по ограничению полётов авиакомпании без результатов международного расследования инцидента с самолётом Ryanair — подлость, так как перевозчик не имеет к нему никакого отношения.

Boeing 737-800 белорусской авиакомпании «Белавиа»

Reuters

© Maxim Shemetov

Чергинец напомнил, что совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) принял решение расследовать посадку самолёта Ryanair в Минске до 25 июня.

«Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, вышеперечисленные страны фактически ввели санкции против «Белавиа», которая никаким боком (не имела отношения. — RT) к данному инциденту», — написал Чергинец в Facebook.

По его словам, правительства западных государств предпринимают «явно спланированные действия» по закрытию твоей территории и воздушных коридоров для бортов авиакомпании.

«Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную «Белавиа», да ещё и не начав толком расследование. Подлость», — написал Чергинец.

Ранее «Белавиа» сообщила об отмене рейсов по 12 направлениям в восемь стран в связи с отказом этих стран принимать борты компании.

В свою очередь, эксперты считают, что новые американские санкции против Минска нелегитимны.

«Это безосновательное вмешательство во внутренние дела Белоруссии, которая действовала в соответствии с нормативами, установленными ICAO. Кроме того, Белоруссия опубликовала текст радиопереговоров диспетчеров с командиром корабля Ryanair», — напомнил в интервью RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

С его точки зрения, говоря о работе с партнёрами в Европе над дальнейшими санкциями, Вашингтон в привычной для себя манере планирует создать коалицию для давления на Минск.

«Цель — надавить на власти Белоруссии, которые самостоятельны в принятии решений, что не нравится Белому дому. Американское руководство раздражает то, что Минск не идёт путём Литвы, Латвии или Польши, которые готовы исполнить любое указание. Однако чем больше США и их союзники усиливают давление и ограничивают отношения с Белоруссией, тем меньше у них контактов с ней и, соответственно, меньше возможностей влиять на ситуацию», — подчеркнул аналитик.

Как отметил в беседе с RT главный научный сотрудник института Европы РАН Николай Межевич, до настоящего момента США сомневались, что путь максимально жёстких санкций в отношении Белоруссии является правильным, поэтому вели в её отношении осторожную политику.

«В Вашингтоне надеялись, что Минск может стать неким ограничителем, буфером для объективно имеющегося российского экономического, политического и культурного влияния. Однако после прошлогодних протестов в стране уверенность Белого дома пошатнулась, и данный инцидент стал переходным моментом, после которого на Белоруссию, скорее всего, обрушится лавина санкций», — полагает Межевич.

По его словам, США таким образом демонстрируют своё неприятие внутренней и внешней политики Александра Лукашенко. Несмотря на резонанс, который этот инцидент спровоцировал на Западе, а также попытки отдельных европейских политиков связать его с Россией, вряд ли эта ситуация станет одной из центральных тем на предстоящем саммите Джо Байдена и Владимира Путина, считает политолог.

«Сегодня в мире есть множество проблем и сложностей в отношениях между ключевыми игроками, в том числе между Россией и США, и на этом фоне белорусский фактор один из важных в ряду прочих, но далеко не ключевой. Хотя тема Белоруссии будет упомянута, думаю, на предстоящей встрече Путин и Байден уделят большее внимание другим вопросам», — прогнозирует Межевич.

Тем не менее нынешняя политика Вашингтона в отношении Минска может поспособствовать тому, что взаимодействие между Белоруссией и Россией станет ещё более интенсивным, считает эксперт.

«Сейчас США фактически подталкивают Белоруссию к углублению сотрудничества с Россией», — говорит Межевич.