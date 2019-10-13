Политика «большой дубинки» и развал СССР: Кому и за что давали Нобелевскую премию мира

Автор:

Латышев Сергей

Нобелевскую премию мира за 2019 год получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, прежде всего, за свою роль в урегулировании застарелого конфликта с соседней Эритреей. В прошлом году лидер Эфиопии, ВВП которой увеличивается ежегодно на 8%, подписал мирное соглашение с Эритреей, положившее конец 20-летнему конфликту из-за спорных приграничных территорий.

В 1998–2000 годах между обеими странами при участии иностранных наёмников, в том числе из России и Украины, шла настоящая война, в которой с обеих сторон были десятки тысяч жертв. В 1961–1991 годах – захваченная Эфиопией Эритрея воевала за независимость, добившись, в конечном счёте, своего.

Эта борьба унесла с обеих сторон в разы большее число жертв, они измерялись сотнями тысяч. Абий Ахмед, протестант по вероисповеданию, поставил в этой трагической истории жирную точку всего лишь через несколько месяцев после того как стал эфиопским премьером.

За что дали?

Норвежский Нобелевский комитет подчеркнул «усилия Ахмеда во имя достижения мира и международного сотрудничества и, в частности, за его решительную инициативу, направленную на урегулирование пограничного конфликта с соседней Эритреей».

Кто-то скажет, что премия мира вручена этому человеку слишком рано, но Нобелевский комитет верит, что именно сейчас необходимо признать заслуги Абия Ахмеда и поддержать его,

– объявила председатель Норвежского Нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен. Прозвучало это, однако, весьма двусмысленно: из-за намёка («слишком рано») на неудачное присуждение Нобеля в кредит экс-президенту США Бараку Обаме, когда тот только что пришёл в Белый дом и ещё ничего не успел совершить.

При этом, по словам Райсс-Андерсен, учитывался вклад «всех заинтересованных сторон, работающих во имя мира и примирения в Эфиопии, а также в регионах Восточной и Северо-Восточной Африки». Тут имелся, прежде всего, в виду партнёр Ахмеда по переговорам – президент Эритреи Исайяс Афеворки.

«Мир не возникает в результате действий одной стороны. Когда премьер-министр Абий протянул руку, президент Афеворки пожал её и помог формализовать мирный процесс между двумя странами», – говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета. Там выражается также надежда, что «мирное соглашение поможет добиться позитивных изменений для всего населения Эфиопии и Эритреи».

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед куда более достоин мирного Нобеля, чем распиаренная глобалистами фанатичка Грета Тунберг. Фото: Mohamed Khidir / Globallookpress

Вполне объяснил норвежский Нобелевский комитет и то, почему из двух лидеров для Нобеля был выбран только один. Не только потому, что Абий Ахмед был инициатором мирного процесса, который вывел обе страны из тупика ситуации «ни мира, ни войны». Но также потому, что он выразил «безусловную готовность… принять арбитражное решение международной пограничной комиссии 2002 года». Кроме того, эфиопский руководитель активно включился в миротворческую деятельность в Восточной и Северо-Восточной Африке.

Для присуждения Нобеля Абию Ахмеду были и серьёзные внутриполитические причины: за первые 100 дней у власти он отменил чрезвычайное положение, объявил амнистию тысячам политзаключённых, упразднил цензуру в СМИ, позволил оппозиции полноценно участвовать в политической жизни, изгнал военных и гражданских коррупционеров (Владимиру Зеленскому на Украине это не удаётся), привлёк женщин к большему участию в общественной и политической жизни. Подполковник обещает впредь проводить в Эфиопии свободные и честные выборы…

Размер премии в 2019 году составляет 9 миллионов крон (909 тысяч долларов по текущему курсу). Её вручение состоится в Осло 10 декабря – в годовщину смерти Нобеля, шведского изобретателя динамита, сделавшего своё состояние на нефти в России. В торжественной церемонии примут по традиции участие члены правительства и норвежской королевской семьи. Норвегия и Швеция долгое время были одним государством.

Кто претендовал на Нобеля ещё?

Среди других наиболее вероятных кандидатов фигурировали фанатичная 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Первая из них прославилась антинаучной белибердой на фейковую тему глобального потепления и призывами к детям прогуливать по пятницам занятия в школах. Вторая – изъятием оружия у новозеландцев после подозрительного теракта в Крайстчёрче.

Нельзя исключать, что если бы США удалось разоружить Северную Корею, заставив Ким Чен Ына отказаться от ядерного оружия, то Нобеля мог получить и американский президент Дональд Трамп. Хотя он не Обама, и таких президентов США в Осло не слишком любят, а, значит, награду Трампу могли бы не дать.

Эфиопия сегодня процветает как никогда, она смогла отстоять свою древнюю государственность с помощью России, хотя СССР – из лучших побуждений и пойдя на большие расходы – принёс ей много вреда. Фото: Hailu Wudineh TSEGAYE / Shutterstock.com

В Аддис-Абебе довольны

В Аддис-Абебе с энтузиазмом восприняли решение норвежского Нобелевского комитета – как «коллективную победу всех граждан Эфиопии и призыв к укреплению усилий с целью сделать Эфиопию… успешной страной для всех».

С момента прихода на пост премьер-министра в апреле 2018 года Абий Ахмед сделал вопрос мира, прощения и примирения важной политической частью в работе своей администрации,

– подчёркивается в заявлении канцелярии главы правительства.

Кому её давали в прошлом

Всего за свою историю Нобелевская премия мира вручалась 99 раз, её получили 133 лауреата, так как нередко ими были сразу несколько человек. Впервые она была присуждена в 1901 году.

Бывали, впрочем, и годы, когда победитель в этой номинации не объявлялся. Это происходило в период обеих мировых войн, когда присуждать кому-либо мирного Нобеля было просто неприлично, а сама Норвегия в 1940–1945 годах была оккупирована немцами. Или это происходило по причине противоречий между членами Норвежского Нобелевского комитета из-за «отсутствия достойных кандидатов».

Правда, нельзя сказать, что все лауреаты были на самом деле достойны Нобелевской премии мира. В 1906 году её получил президент США Теодор Рузвельт, прежде всего, за роль посредника в подписании между Россией и Японией Портсмутского мирного договора, который спас японцев от грядущего поражения в Маньчжурии, как если бы кому-то удалось побудить Москву подписать с Берлином мирный договор в 1942 году.

Этому «миротворцу» принадлежат такие характеристики роли США в мировых делах, как «мировой полицейский» и «политика большой дубинки». Он сделал Америку империей, усмирял страны Центральной Америки и принял личное участие в 1898 году в испано-американской войне, командуя крупнейшим и наиболее боеспособным американским отрядом на Кубе. За это он получил Медаль почёта, став единственным президентом США, удостоенным высшей военной награды своей страны.

Сталин дважды номинировался на Нобелевскую премию мира, но получил её Горбачёв. Фото: imago stock&people / Globallookpress

В 1919 году Нобелевская премия мира была вручена другому президенту США – Вудро Вильсону, отцу Федеральной резервной системы. Она была создана за океаном в рамках подготовки к Великой войне, по итогам которой США планировали присвоить себе власть над всем миром.

Непосредственным поводом для вручения этого Нобеля стал демагогический план Вильсона из 14 пунктов, благодаря которому Антанте удалось обмануть Германию, побудив её прекратить военные действия, чтобы потом навязать позорную Версальскую систему, из которой выросли фашизм и нацизм, основные предпосылки Второй мировой войны.

В 1945 году Нобеля получил госсекретарь США Корделл Халл, который вместе с президентом Франклином Рузвельтом подготовил вступление США во Вторую мировую войну, особенно отличившись в том, чтобы спровоцировать японцев напасть на Перл-Харбор.

В 1953 году премию выдали госсекретарю и министру обороны США генералу Джорджу Маршаллу, роль которого в американских провокациях военного и послевоенного времени не уступает Франклину Рузвельту, под чью дудку плясали, не ведая этого, и Гитлер, и Сталин, и Черчилль.

Кстати, советский и немецкий диктаторы, как и их итальянский коллега Бенито Муссолини, дважды номинировались на Нобеля, но безуспешно. Его не дали даже Махатме Ганди, лидеру ненасильственного сопротивления британским колонизаторам в Индии, кандидатура которого выдвигалась 12 раз и который заплатил своей жизнью за собственные принципы. Зато потом Нобелевскую премию мира стали получать… террористы, бывшие и действовавшие: израильский премьер Менахем Бегин (1978) и глава ООП Ясир Арафат (1994).

Михаил Горбачёв заимел своего Нобеля в 1990 году, обменяв его на СССР, президентом которого являлся и который сознательно – или по глупости – развалил. В 2009 году Нобеля вручили Бараку Обаме «за выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами». А на самом деле за то, что тот хитро отвертелся от вынашивавшейся правящими кругами США войны с Ираном, которую теперь намерен развязать президент Трамп.

В последние годы Нобеля всё чаще стали удостаиваться прозападные активисты и правозащитники либо послушные Западу крупные организации. В 2012 году Нобелевская премия мира была присуждена Евросоюзу – «за более чем шесть десятилетий продвижения мира и согласия, демократии и прав человека в Европе». В Осло сделали вид, что забыли, как европейские страны-члены НАТО зверски бомбили Югославию, оторвали от Сербии Косово, геноцид сербской Краины. Не красит ЕС и трагикомическая история с Brexit.

В 2018 году Нобелевскую премию мира поделили между… врачом из Конго Денисом Муквеге и ручной «правозащитницей» из Ирака Надей Мурад. Лучших кандидатов не обнаружили.

Подводим итоги

Эфиопский премьер Абий Ахмед на этом фоне выглядит вполне достойно: это достаточно крупная политическая фигура, внесшая реальный вклад в урегулирование серьёзного конфликта, играющая стабилизирующую роль в регионе, страна которого процветает, как никогда.

Трудно отделаться, однако, от впечатления, что есть у этого награждения и двойное дно. Китай помог Эфиопии встать на ноги, запустить её экономику, а плодами всего этого намерен воспользоваться Запад, обхаживающий её элиту и намеренный влиять на положение дел в стране и её ориентацию с помощью поощрения управляемой демократии и «гражданского общества», на поле, где ему пока равных нет. Нобелевская премия мира ещё не вполне скомпрометирована и поэтому для этих целей тоже вполне подходит.