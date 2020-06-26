Политика безопасности: почему Япония отказалась приобретать американские системы ПРО

Япония отказалась от идеи размещения на своей территории американских систем ПРО Aegis Ashore. Об этом сообщил министр обороны страны Таро Коно. Причиной такого решения Токио называет то, что комплексы могут быть небезопасны для населения страны. Однако, как считают эксперты, истинный мотив решения японских властей продиктован, скорее, соображениями политического характера. По мнению аналитиков, не последнюю роль здесь сыграли разногласия между официальным Токио и администрацией Трампа.

План развёртывания систем противоракетной обороны американского производства Aegis Ashore в японских префектурах Акита и Ямагути окончательно аннулирован правительством Японии. Об этом заявил министр обороны страны Таро Коно, выступая на совещании правящей Либерально-Демократической партии (ЛДП), посвящённом вопросам безопасности.

«После обсуждения в Совете безопасности Японии мы приняли решение отменить развёртывание (береговых комплексов ПРО Aegis Ashore. — RT) в префектурах Ямагути и Акита», — сказал Коно группе законодателей из правящей партии, ссылаясь на итоги закрытого совещания Совета безопасности Японии, прошедшего под председательством премьер-министра страны Синдзо Абэ.

Министр обороны Японии Таро Коно

Reuters

© Evgenia Novozhenina

Министр пояснил, что обеспечивать защиту государства от возможных угроз со стороны КНДР будут системы ПРО Aegis, развёрнутые на кораблях ВМС. При этом, по его словам, полагаться полностью на системы морского базирования — не лучшая идея. Кроме того, развёрнутая ранее наземная система ПРО Patriot Advanced Capability-3 не способна в полной мере защитить страну.

Учитывая наличие новых баллистических ракет у Пекина и Пхеньяна, Токио должен рассмотреть возможные варианты реагирования на подобные угрозы, подчеркнул глава японского оборонного ведомства.

При этом, как сообщило японское агентство Kyodo News, губернаторы префектур Ямагути и Акита уже поблагодарили правительство за решение не развёртывать наземные системы ПРО.

Альтернативный потенциал

Напомним, о решении японских властей приостановить процесс развёртывания наземных комплексов ПРО стало известно ещё 15 июня. Как заявил тогда журналистам министр обороны, решение было принято с учётом стоимости и сроков развёртывания этих систем. Министр также пояснил тогда, что остановить программу Токио был вынужден также из-за опасений, что разгонные ступени ракет ПРО могут нанести ущерб жилым районам.

Ранее японская сторона в сотрудничестве с американскими партнёрами провела модификацию программного обеспечения систем, однако добиться того, чтобы ступени падали лишь в пределах базы, так и не удалось, пояснил Таро Коно.

Синдзо Абэ

© Rodrigo Reyes Marin/Pool via REUTERS

При этом сейчас, когда Токио окончательно отказался от планов по развёртыванию американских ПРО наземного базирования Aegis Ashore, властям предстоит непростой поиск альтернатив для защиты от северокорейских ракет, отмечает Kyodo News.

Ранее японское правительство задумывалось о развёртывании в стране систем THAAD, однако отказалось от этой идеи плана из-за высокой стоимости проекта.

Также в правящей Либерально-демократический партии Японии бытует мнение, согласно которому Токио следует направить свои усилия на получение ударных средств, чтобы при необходимости уничтожить базы возможного противника. По мнению членов ЛДП, в условиях, когда такие страны, как Северная Корея, совершенствуют свои технологии, ракеты ПРО могут оказаться неэффективными.

«Нам необходимо рассмотреть различные варианты сдерживания для предотвращения ракетных ударов извне», — заявил, в частности, Ицунори Онодэра, глава исследовательского комитета Либерально-демократической партии по вопросам национальной безопасности.

По мнению экспертов, с технической точки зрения идея создания Японией ударных вооружений вполне может быть реализована, несмотря на то, что, согласно основному закону, страна не должна иметь в арсенале оружия такого типа.

«Несмотря на формальные ограничения, Япония давно занимается развитием полноценной армии. Например, военный флот страны сегодня представляет грозную силу, расширяются и сухопутные войска, проводится перевооружение. У Японии есть территориальные и прочие споры с целым рядом стран, включая Китай, обе Кореи и Россию, так что Токио заинтересован в создании сильной армии», — отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Несколько иной точки зрения придерживается и руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

«Разговоры о том, что Япония должна обладать потенциалом для упреждающего удара по базам противника, ведутся давно. Подразумевается, что угрозу могут создавать ракетные ядерные арсеналы КНДР. Однако получение таких вооружений японскими военными будет означать, что Япония нарушает собственную конституцию, кроме того, будет создана угроза России и Китаю. Поэтому, пока дальше разговоров дело не заходит», — пояснил эксперт в комментарии RT.

«Разумная достаточность»

Стоит отметить, что решение о развёртывании в Японии двух комплексов ПРО Aegis Ashore японское правительство приняло в 2017 году. Как тогда сообщалось, за каждый комплекс Токио должен был заплатить приблизительно $889 млн. Согласно первоначальному замыслу, системы планировалось развернуть до конца 2023 года в двух префектурах. Как заявлял тогда глава японского Минобороны (этот пост в тот период занимал Ицунори Онодэра. — RT), потенциальными целями комплексов должны стать не только баллистические, но и крылатые ракеты.

Решение было принято на фоне серьёзного обострения ситуации на Корейском полуострове и серии ракетно-ядерных испытаний, которые проводила КНДР.

Как заявлял в 2017 году премьер-министр Синдзо Абэ, страна нуждается в развёртывании ПРО из-за исходящей от КНДР угрозы.

Предполагаемый пуск баллистической ракеты КНДР с подводной лодки

© KCNA via REUTERS

«Поскольку не исключены дальнейшие провокационные действия со стороны Северной Кореи, мы и дальше намерены прилагать все усилия для защиты граждан, опираясь на альянс Японии и США», — подчёркивал политик.

Система ПРО Aegis действует на основе боевой информационно-управляющей системы (БИУС) — Aegis Weapon System (AWS), разработанной в 1980-х годах. Изначально ПРО Aegis создавалась как система морского базирования, максимальная дальность используемых ею противоракет SM-3 Block IB составляет 700 км.

В перспективе дальность действия комплекса может быть расширена до 2,5 тыс. км. Такие характеристики, в частности, заявлены для противоракеты SM-3 Block IIА, которая находится на этапе испытаний.

В апреле 2019 года министерство обороны Японии сообщило о подписании контракта с американской стороной на приобретение двух комплексов ПРО Aegis Ashore на 139,9 млрд иен, или около $1,26 млрд по текущему курсу. По условиям договора, эта сумма должна была покрыть как поставку вооружений, так и затраты на обучение персонала. Однако при этом в сделку не была включена стоимость вспомогательной радиолокационной станции.

Следует отметить, что идея развёртывания в Японии систем ПРО наземного базирования вызвала возмущение у населения префектур, в которых планировалось запустить работу комплексов. Местные жители опасались, что электромагнитное излучение от систем может негативно сказаться на их здоровье. Кроме того, граждане опасались, что комплексы ПРО станут целью для ответного удара противника в случае военного конфликта.

Планы Токио и Вашингтона по развёртыванию систем ПРО Aegis Ashoreвызывали обеспокоенность и у соседних с Японией стран — России и Китая.

Так, в 2019 году глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что планы по размещению американских ПРО в Японии беспокоят Москву.

«Мы подтвердили свою озабоченность теми рисками, которые создаются для нашей безопасности, в том числе, в связи с планами развертывания элементов глобальной противоракетной обороны Соединённых Штатов на японской территории», — отметил Лавров, комментируя итоги встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Японии.

Комментируя в середине июня информацию об отказе Токио от программы приобретения американских ПРО, российский министр иностранных дел пояснил, что Москва хотела бы прояснить ситуацию, прежде чем совершать какие-то шаги. При этом, вопрос размещения ПРО в Японии затрагивает весь военно-политический баланс в регионе.

«Мы и здесь, как и в Европе, как в Евроатлантике, считаем важным развивать диалог о разумной достаточности в отношении тех вооружений, которые страны региона разворачивают на своей территории и особенно не на своей территории», — отметил Лавров по итогам телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

«Не хочет нагнетать отношения»

Как считают аналитики, отказываясь от контракта на поставку американских ПРО, Япония следует соображениям не технического, а политического характера.

«Дело не в технических моментах, эти разговоры просто прикрытие. На самом деле Япония просто не хочет нагнетать отношения с Россией, а также становиться для неё потенциальной мишенью. Дело в том, что комплекс Aegis Ashore способен выпускать не только противоракеты, но и крылатые ракеты «Томагавк» большой дальности, которые могут нести ядерную боеголовку. И в российских основах ядерной политики говорится, что именно размещение другими странами систем ПРО, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности является угрозой для России», — отметил военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с RT.

Сергей Лавров

РИА Новости

© Александр Щербак

2 июня 2020 года президент Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики России в области ядерного сдерживания.

«У японского правительства сработал здравый смысл, поэтому они отказались от размещения американских систем ПРО на своей земле, хотя американо-японские отношения остаются тесными», — пояснил эксперт, добавив, что для защиты от ракет КНДР Японии вполне достаточно уже имеющихся систем ПРО морского базирования.

Причин для сворачивания планов по размещению Aegis Ashore было немало, считает Валерий Кистанов.

«Это и технические моменты, и высокая стоимость комплексов, и политические причины — трения между Токио и администрацией Трампа. Последний выдвигает японской стороне условия пребывания в регионе американских военных, требует повысить за это плату, такие сведения уже просочились в СМИ. Трамп давит на партнёров и в торговой сфере, требуя сократить торговый дефицит. Возможно, что всё это надоело японской стороне», — допустил эксперт.

Говоря о том, как решение правительства Японии может повлиять на российско-японские отношения, Кистанов предположил, что Токио ещё может в будущем вернуться к идее размещения американских ПРО.