Политика – яд для бизнеса • 77 • Аналитика Деньги любят тишину. Поэтому публичные заявления о политике для предпринимателей и менеджеров – табу. Следуя ему, и нашего собеседника по его просьбе называем только по имени. Рафал – поляк. Но давно не живёт на родине и даже сменил гражданство. Работал в четырёх европейских странах, знает шесть языков. Топ-менеджер европейского представительства англо-ирландской корпорации. - Рафал, в 90-х в Польше без злобы встречали российских челноков, а рынки в России были завалены польскими товарами, даже в провинциальных городах были магазины польской одежды. И вдруг всплеск враждебности, снос памятников. Соответственно ухудшение хозяйственных связей… – Когда нет аргументов, их вытаскивают из прошлого: смотрите, кто принёс нам пятиконечные звёзды!.. Патриотизм должен быть красивым, а не за счёт унижения других. Это неизбежно вызывает ответную реакцию и плохо сказывается на бизнесе. Токсичная среда – Удивляет, с какой готовностью люди воспринимают явное враньё. В Прибалтике, Румынии, Польше, да и в других странах, постоянно говорят о российской агрессии. Хотя невозможно объяснить, для чего она и откуда взять контингенты для завоевания Европы. Да часто бизнес и сам поддаётся пропаганде: не буду иметь с ними дела, раз они такие! Избавить от недоверия и враждебности гораздо сложнее, чем их создать. Поэтому спад в сотрудничестве будет долгим. – А как объяснить, что сотрудничество рушится и у ближайших, казалось бы, союзников? Великобритания потеряла из-за ещё пока не состоявшегося выхода из ЕС 1% ВВП, и фунт рухнул на 20%. – Поделом. Англия никак не может избавиться от колониальных замашек. Вот представим: вы собрались в компании поиграть в карты. Игра в разгаре, вдруг один из сидящих за столом встаёт и говорит: я ухожу, а вы как хотите, мне плевать. Как можно было проводить референдум по такому важному вопросу, решение по которому считается принятым, если «за» проголосовали даже чуть больше 50% принявших участие? Минимум 60, а то и 75% должны быть «за», ведь в ходе такого голосования часто всё решает настроение минуты. И агитация была грязной. Приводились два аргумента. Понаехали тут! И ЕС нас обирает! Вот избавимся от этого – и будет нам процветание. Да, европейская бюрократия за 20 последних лет нахватала себе полномочий. Но ещё при Тэтчер вклад британцев в бюджет ЕС был уменьшен. Англичанин платит гораздо меньше немца. А австриец и чех – и того больше. Но пропаганда сделала своё дело. Жертвы пропаганды – И бизнес пострадал… – Крупный и средний никак, может, даже выиграл. Он глобален. Производит дешевле – в Бангладеш, Словакии, к примеру, а продаёт в Америке за доллары, в Европе за евро. Бренды интернацио­нальны. Перебросить же штаб-квартиру с островов, что некоторые уже и делают, пара пустяков. В нашей корпорации, да уверен и в других, даже не прорабатывается план на случай, если брексит всё же состоится. А вот мелкие бизнесы, завязанные на европейские поставки, уже несут большие потери. То есть страдают те самые рядовые англичане, которых оболванила пропаганда. Они не поняли очевидную вещь: когда меньшее рвёт связи с большим, оно всегда проигрывает. – США практически не скрывают, что подталкивали к брекситу, чтобы ослабить Европу. – Трамп относится к политике как к бизнесу. Это другая крайность. Европейские автомобили успешно продаются в США – давайте ударим по конкуренту. Таким подходом уже не преминули воспользоваться. Польша приняла решение выделить 2 млрд долларов на строительство американской военной базы, которую решено назвать «Трамп». Расчёт простой: он увидит деньги и начнёт протаскивать идею. Плюс тщеславие. Насколько успешным будет продавливание своих интересов политическим ресурсом – посмотрим. Трамп видит так. Но в бизнесе сделка без учёта интересов партнёра невозможна. – Используются события на Украине и страх перед вежливыми людьми, которые одним своим появлением обезоруживают противника. Но если бы не было этих событий – из любой мухи всё равно бы сделали слона. У обычного человека одна газета, один телеканал, которые навязывают ему единственное мнение. Так везде. Разве российское телевидение приглашает экспертов из соседних стран, чтобы услышать их мнение? Нет. Людей, находящихся под воздействием такой пропаганды, я называю нормальными, потому что их везде большинство. Но для бизнеса такая среда крайне токсична. Он начинает ориентироваться на то, что может стать ещё хуже. Опять же, бизнес не может не считаться с настроениями, которые формирует пропаганда: как отнесётся к сотрудничеству потребитель? Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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