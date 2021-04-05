Политик в ЮАР говорил о пандемии, а показывал голую жену: Виноватым оказался Zoom

Видеоконференция властей в ЮАР была прервана из-за конфуза. Политик говорил о пандемии, а показывал голую жену. Вину в результате возложили на программу Zoom.

Вечером 30 марта в ЮАР состоялось совещание Национального дома традиционных лидеров и представителей государственной администрации. Слово взял Ксолиле Ндеву. Как водится во время онлайн-конференций, экран говорящего пользователя стал основным. Ндеву рассказывал, как обстоят дела с COVID-19 в Восточно-Капской провинции.

Политик в ЮАР говорил о пандемии, а показывал голую жену. Впрочем, получилось это случайно. В какой-то момент за спиной Ндеву появилась полностью обнажённая женщина. Кто-то из участников совещания засмеялся, другие же потребовали срочно прервать мероприятие. Глава одного из правительственных комитетов обратилась к начальнику Ндеву и ещё двум высокопоставленным политикам, сообщив, что на экране обнажённая женщина.

"Вы же в прямом эфире на телевидении!" - возмутилась она.

Ндеву к тому моменту уже понял, что происходит, пишет Daily Mirror. Мужчина закрыл лицо руками, попросил прощения и сообщил, что ему очень стыдно. Он объяснил, что его жена собиралась принять душ, но не знала, что совещание ещё продолжается. Виновным назначили Zoom. По словам Ндеву, он ещё не до конца привык использовать эту программу.

Похожий случай был в Бразилии чуть меньше года назад, правда, тогда видеоконференция публично не транслировалась. В неловкой ситуации оказался бизнесмен. Он пошёл в душ, но забыл отключиться от трансляции. В результате обнажённым его видел президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Федерации промышленности штата Сан-Паулу и ещё пара десятков предпринимателей.